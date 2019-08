RECENZE: Dragon Quest Builders 2 jsou stavitelské orgie i pro fandy RPG

I když kultovní RPG ságu Dragon Quest známe docela dobře, byl pro nás spin-off s dovětkem Builders přesto velkým překvapením. Čekali jsme pouhý klon Minecraftu ve známých reáliích, a namísto něho jsme dostali propracovanou stavitelskou videohru s až návykovou hratelností, dlouhou životností a kupou obsahu.

Dragon Quest Builders 2 (Switch) Dragon Quest Builders 2 (Switch)

Teď je tu dvojka, která staví na základech vybudovaných jedničkou, a přináší hned několik podstatných novinek. Její příběh je volným pokračováním Dragon Questu II, který vyšel v Japonsku na Famicon už v roce 1987. Pokud jste ho nehráli, unikne vám v Dragon Quest Builders 2 několik narážek, vtípků a souvislostí. Nejde však o nic tragického a hru si užijete, i pokud jde o váš první zážitek z celé série vůbec.

Malroth trpí amnesií, ale stojí po vašem boku

Příběh se točí kolem fanatické skupiny Hargonovy děti. Ta stále decimuje kraj a chce pomstít svého padlého vůdce. Velkou roli ve story sehraje váš ztrátou paměti postižený společník Malroth, který vás neustále doprovází. I když není příběh kdovíčím speciálním, zajímavé, zábavné a někdy i ulítlé a přisprostlé dialogy s postavami ho neustále posunují kupředu.

Dragon Quest Builders 2 (Switch)

Hra začíná na lodi, kde jste vězněni. Vybrat si můžete, zda budete muž, či žena. Editor postavy je chudý jako u jedničky. Později si však můžete vzhled a oblečení postavy upravit ke své spokojenosti. Po vysvobození a útěku na pevninu se naplno vrhnete do role stavitele. Pařany, kteří hráli demoverzi, jistě potěší, že mohou pokračovat z uložené pozice.

Základem hry je opět těžba surovin, stavění, farmaření a bojování s monstry. Cestujete po mnoha až překvapivě různorodých ostrovech, kde narazíte na louky, lesy, pouště, hory, skály, tajné jeskyně i podzemní kobky. Nově se můžete podívat i pod vodu, kde také zažijete nejedno dobrodružství a získáte cenné suroviny. Stejně tak můžete i plachtit na podomácku vyrobeném kluzáku tak trochu ve stylu poslední Zeldy, což je další novinkou.

Dragon Quest Builders 2 (Switch) Dragon Quest Builders 2 (Switch)

Cestování po krajině je také rychlejší než předtím. Tentokrát opravdu nebloudíte dlouho ani nemusíte daleko pochodovat. Další novou funkcí je totiž teleportování na objevené svatyně. Mnozí ocení i možnost přepnout kameru z pohledu třetí osoby na první. To je na první pohled hotový Minecraft! Hm, na druhý už ne.

Starejte se o obyvatele měst, odvděčí se vám

Dragon Quest Builders 2 je hodně osobitý herní zážitek. I když mají obě hry mnoho společného. A nejsou to jenom nepřehlédnutelné bloky, ze kterých vše stavíte a které taktéž rozbíjíte pro získání materiálů. Zde se musíte postarat o několik měst a jejich obyvatele. Těm musíte postavit obydlí, zajistit jim potravu, ochránit je před monstry a neustále zlepšovat kvalitu jejich životů.

Nejdřív to budou pokoje, které jim postavíte, pak stodoly a další místnosti. Také se budete starat o pole, úrodu atd. Obyvatelé se vám za to odvděčí. Někteří se s vámi vydají na vaše dobrodružství, jiní pomohou s prací, další vás navedou třeba k vedlejším dobrodružstvím nebo vám zpřístupní nové schopnosti.

Dragon Quest Builders 2 (Switch)

Toto rozhodně není videohra na jeden víkend. Její životnost se pohybuje kolem úctyhodných 50 hodin. Úkolů je totiž spousta, a pokud si hovíte ve vedlejších questech, máte vskutku o zábavu postaráno na hodně dlouho. Co je však v takto propracované videohře vyloženě pěstí na oko, je bojový systém.

Dragon Quest Builders 2 je v tomto směru sekačkou v reálném čase. Bohužel však nenabízí žádnou rozmanitost. Prostě chodíte, rubete kolem sebe, získáváte zkušenosti, a tím vám roste i zdraví. Když získáte silný útok, který potřebuje věčnost k nabití, po pár vyzkoušeních zjistíte, že je stejně lepší mačkat klasický útok stále dokola. Chybí jakékoliv pořádné speciální útoky, vyražení na zteč, protiútoky nebo úskoky.

Bojový systém je chudý jako kostelní myš

Jestli se chcete vyhnout atakům monster, musíte prostě běžet pryč. To je extrémně neohrabané. Chabý bojový systém je prostě problém. K naštvání je zejména během bitev s bossy, které jsou přeci jenom nápaditější než obyčejné bitvy. Někdy při nich totiž musíte použít i své stavitelské schopnosti. Velkou pomocí při vřavě je Malroth, který je silnějším bojovníkem než vy. Mnohdy za vás odvede všechnu špinavou práci sám, když budete chtít.

Zkušenosti budou růst, vy budete plnit jeden úkol za druhým a dostanete se tak k receptům nejenom na jídlo, ale i k návodům, jak sestavit nové předměty a ukout nové zbraně. Nově si můžete vyrobit i brnění a stát se výrazně odolnějšími proti útokům.

Dragon Quest Builders 2 (Switch)

Další novinkou je přítomnost multiplayeru. Vaše nadšení trošku zchladíme oznámením, že příběh v něm hrát nelze. Přesto si můžete přizvat až tři kamarády k zábavnému dovádění, stavění a bojování v partě. Jde o příjemnou zábavu mezi kamarády, pokud se sejde více lidí, kteří hře propadli. Mohou si vyměnit typy na stavění, říct, jak ukout silné brnění nebo se jen tak povozit ve vozidle.

A společně postavit, co se jim zlíbí a co je napadne. Multiplayer lze hrát jak v online podobě, tak v té lokální bezdrátové pomocí propojení čtyř Switch konzolí. Tato možnost je exkluzivní pro Nintendo mašinku. Absence splitscreenu však přesto zamrzí. Ten by byl hodně fajn. Dragon Quest Builders 2 je přitom na pohled pěkná hra.

Trošku se trhá, ale vypadá pěkně

Používá stejný engine jako jednička, ale je hezčí. Tvůrci se zaměřili na detaily, takže je nyní vše hezčí včetně detailů v okolí nebo kvality textur. Vše si můžete zvěčnit ve foto režimu. Jenže... Framerate není stabilní. A zde se dostáváme k celkem bizarní zkušenosti, kterou jsme při hraní prožili.

Pokud bylo na obrazovce hodně postav, předmětů a budov, dostavilo se znatelné zpomalení hry v dock módu. Pod 30 snímků hra padala nezřídka kdy, když došlo k velké vřavě. Jenže při hraní v handheld režimu s menším rozlišením se nám to stávalo podstatně méně. To je docela překvapivé. Přesto nejde o nic hrozného. Jen ti, co chtějí technicky čistý zážitek, budou prskat.

PlayStation 4 verze vypadá lépe, ale to je jasné, ne? Dragon Quest Builders 2 lze proto celkově jen a jen doporučit. Je lepší než jednička.