Drag x Drive je košíková tři na tři, ovšem s klasickou hrou, kterou známe například z olympijských her, toho má společného asi tolik, jako zdravá výživa a řetězce rychlého občerstvení. Ačkoliv i v této verzi se hráči snaží ukořistit míč a následně ho vhodit do obroučky basketbalového koše, rozdíl je patrný na první pohled.
Hráči se totiž pohybují v kolečkových křeslech. Strany, na nichž jsou koše, navíc mají rampy, pomocí nichž se lze efektivně odrážet. Není tak po pár zápasech problém se odrazit, s celým vozíčkem vyskočit a efektivně zaskórovat. A do někoho záměrně narazit není faul, ale cesta, jak mu sebrat míč.
Nejvíc unikátní věcí na celé hře je právě způsob ovládání. Nintendo totiž u Switche 2 představilo možnost používat odepnutý ovladač Joy-Con 2 jako myš. Ta nalezne využití ve střílečkách, různých hříčkách a samozřejmě strategiích. Kreativním způsobem této funkcionality využívá také Drag x Drive.
Pohyb vozíčku se totiž ovládá hned dvojicí ovladačů – každé kolo jeden Joy-Con 2. Když například táhnete oběma ovladači naráz dopředu, rozjedete se rovně. Jedno z tlačítek slouží pro přihrávku, hod se provádí tak, že ovladač zvednete a naznačíte pohyb hodu. Je zde samozřejmě ještě pár dalších triků, ale toto jsou základy.
Nejprve jsme zkoušel hrát na televizi, zatímco oběma ovladači jsem sedíc v křesle klouzal po svých stehnech. Přiznám se, že to je docela namáhavé, a byť jsem zvyklý sportovat, nedovedu si představit, že bych takto hrál třeba hodinu v kuse. Poté jsem zkusil ještě hrát v režimu table top, kdy jsem si sedl ke stolu, Switch 2 dal před sebe a s Joy-Cony 2 klouzal po stole. Bylo to pohodlnější, ale výrazně lepších výsledků jsem nedosahoval.
Ovládání samo o sobě je precizní. Když jsem před pár měsíci zkoušel v režimu myši hrát Metroid Prime 4, byla to paráda. Na první pohled je vidět rozdíl mezi začátečníkem a profíkem, který se ladně pohybuje po hřišti. Problém je, že tento způsob ovládání není, alespoň z mého pohledu, zábavný. Když frčelo pohybové ovládání, možná nebylo tak přesné, ale boxovat například v ARMS bylo super. Drag x Drive mě ovšem nebaví.
Žádná sláva to není ani po vizuální stránce, která neurazí, ale působí velmi genericky. To, že váš panáček může mít nějakou část například červenou, je také nuda. Obsahu moc není. Pomocí výzev si lze procvičit ovládání, čekání na zápas mohou ukrátit minihry. Chybí také například ranked play. Pokud nehrajete s kamarády, lidé si nenahrávají, každý se snaží projet hřištěm sám a skórovat.
Drag x Drive se neprodává za plnou cenu, ale myslím si, že nestojí ani za těch 499 korun. Spíš škoda, že hra nezamířila rovnou jako benefit do předplatného Nintendo Switch Online, kde by jí to slušelo. Ale takto? Nintendo tentokrát tak moc chtělo ukázat svůj unikátní způsob ovládání, až zapomnělo na hru. Konkurence je v této oblasti už jinde.