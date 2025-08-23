RECENZE: Drag x Drive láká na unikátní ovládání, herně je to nuda

Ondřej Zach
Sportovní hra Drag x Drive láká na neotřelé ovládání konzole Switch 2. Po herní stránce už to ovšem taková sláva není, spíš ji lze vnímat jako rozšířené technologické demo.

Drag x Drive

14.08.2025 Switch 2

iDNES.cz

50%
Herní karta
  • Precizní ovládání
  • Rychle se omrzí
  • Málo obsahu
  • Generický vzhled
Drag x Drive

Drag x Drive | foto: Nintendo

Drag x Drive
Drag x Drive
Drag x Drive
Drag x Drive
10 fotografií

Drag x Drive je košíková tři na tři, ovšem s klasickou hrou, kterou známe například z olympijských her, toho má společného asi tolik, jako zdravá výživa a řetězce rychlého občerstvení. Ačkoliv i v této verzi se hráči snaží ukořistit míč a následně ho vhodit do obroučky basketbalového koše, rozdíl je patrný na první pohled.

Hráči se totiž pohybují v kolečkových křeslech. Strany, na nichž jsou koše, navíc mají rampy, pomocí nichž se lze efektivně odrážet. Není tak po pár zápasech problém se odrazit, s celým vozíčkem vyskočit a efektivně zaskórovat. A do někoho záměrně narazit není faul, ale cesta, jak mu sebrat míč.

Drag x Drive
Drag x Drive
Drag x Drive
Drag x Drive
10 fotografií

Nejvíc unikátní věcí na celé hře je právě způsob ovládání. Nintendo totiž u Switche 2 představilo možnost používat odepnutý ovladač Joy-Con 2 jako myš. Ta nalezne využití ve střílečkách, různých hříčkách a samozřejmě strategiích. Kreativním způsobem této funkcionality využívá také Drag x Drive.

Pohyb vozíčku se totiž ovládá hned dvojicí ovladačů – každé kolo jeden Joy-Con 2. Když například táhnete oběma ovladači naráz dopředu, rozjedete se rovně. Jedno z tlačítek slouží pro přihrávku, hod se provádí tak, že ovladač zvednete a naznačíte pohyb hodu. Je zde samozřejmě ještě pár dalších triků, ale toto jsou základy.

Drag x Drive

Drag x Drive

Nejprve jsme zkoušel hrát na televizi, zatímco oběma ovladači jsem sedíc v křesle klouzal po svých stehnech. Přiznám se, že to je docela namáhavé, a byť jsem zvyklý sportovat, nedovedu si představit, že bych takto hrál třeba hodinu v kuse. Poté jsem zkusil ještě hrát v režimu table top, kdy jsem si sedl ke stolu, Switch 2 dal před sebe a s Joy-Cony 2 klouzal po stole. Bylo to pohodlnější, ale výrazně lepších výsledků jsem nedosahoval.

Ovládání samo o sobě je precizní. Když jsem před pár měsíci zkoušel v režimu myši hrát Metroid Prime 4, byla to paráda. Na první pohled je vidět rozdíl mezi začátečníkem a profíkem, který se ladně pohybuje po hřišti. Problém je, že tento způsob ovládání není, alespoň z mého pohledu, zábavný. Když frčelo pohybové ovládání, možná nebylo tak přesné, ale boxovat například v ARMS bylo super. Drag x Drive mě ovšem nebaví.

Drag x Drive

Drag x Drive

Žádná sláva to není ani po vizuální stránce, která neurazí, ale působí velmi genericky. To, že váš panáček může mít nějakou část například červenou, je také nuda. Obsahu moc není. Pomocí výzev si lze procvičit ovládání, čekání na zápas mohou ukrátit minihry. Chybí také například ranked play. Pokud nehrajete s kamarády, lidé si nenahrávají, každý se snaží projet hřištěm sám a skórovat.

Drag x Drive se neprodává za plnou cenu, ale myslím si, že nestojí ani za těch 499 korun. Spíš škoda, že hra nezamířila rovnou jako benefit do předplatného Nintendo Switch Online, kde by jí to slušelo. Ale takto? Nintendo tentokrát tak moc chtělo ukázat svůj unikátní způsob ovládání, až zapomnělo na hru. Konkurence je v této oblasti už jinde.

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

50%

Čtenáři

- Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků

Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s...

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování

Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony

Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...

RECENZE: Drag x Drive láká na unikátní ovládání, herně je to nuda

50 %

Sportovní hra Drag x Drive láká na neotřelé ovládání konzole Switch 2. Po herní stránce už to ovšem taková sláva není, spíš ji lze vnímat jako rozšířené technologické demo.

Switch 2
23. srpna 2025 0

Mysleli jsme, že už je zrušená, teď nás efektní sci-fi Pragmata nadchlo

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhém tichu se pozapomenutá sci-fi akce Pragmata nečekaně probrala k životu. Na letošním Gamescomu jsme si mohli zahrát její začátek a musíme konstatovat absolutní spokojenost. Konečně zase...

23. srpna 2025 0

Drag x Drive

50 %

Switch 2
vydáno 22. srpna 2025  13:40,  aktualizováno  13:45

Hollow Knight: Silksong

vydáno 22. srpna 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Forza Horizon 6 by mohla být zasazena do Japonska

Mimořádně úspěšná arkádová závodní značka Forza Horizon by se mohla po Mexiku podívat do Japonska. Naznačuje to nejnovější leak.

22. srpna 2025  10:58 1

Pragmata

vydáno 22. srpna 2025  7:32,  aktualizováno  7:51

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

22. srpna 2025 6

Zero Parades

vydáno 21. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  23:23

Vyzkoušejte novou Dunu, čas na to máte do neděle

V červnu vydaný survival Dune: Awakening brzy rozšíří nový obsah, tvůrci tak zkoušejí nalákat nové hráče. Na vyzkoušení trial verze máte čas do neděle.

21. srpna 2025  9:55 0

Outlaws + Handful of Missions Remaster

vydáno 21. srpna 2025  9:27

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Kirby Air Riders

vydáno 21. srpna 2025  9:23

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

21. srpna 2025 4

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.