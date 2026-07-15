Přišel o všechno, málem zešílel, ale po všem tom martyriu, které prožil a přežil, se stal mytickou postavou s nadpřirozenými schopnostmi. Řeč není o nikom jiném než o Slayerovi. Příběh dodatečně stahovatelného rozšíření (DLC) Revelations se začíná odehrávat přesně tam, kde hlavní hra Doom: The Dark Ages skončila.
Dočkáte se i rekapitulace děje, která probíhá stylem překvapivě nekvalitního videa, co se rozlišení týče. Slayer byl zrazen, jelikož odhalil plány Maykrů. Přišel o svou zbroj i multifunkční piloštít. Chtě nechtě tak odhaluje svou hruď i tvář a vydává se na cestu zpět do říše Argent D’Nur, která je lemována částečně zamrzlou částí pekla nazvaného očistec.
Hráče v Revelations čeká řežba, která sice nedosahuje epických rozměrů základní hry, ale k boji přistupuje po svém a nabízí nové způsoby, jak se vypořádat s útočící armádou Impů, Cacodemonů a dalších známých i dosud neviděných monster. K tomu se z loru dozvíme nejvíc v celé sérii včetně toho, jak se Slayer jmenuje a co se mu stalo v minulosti. Těm nejvěrnějším fanouškům se z toho možná orosí i brokovnice.
Kopí osudu
Poté, co je Slayer zbit, zraněn, ponížen a k tomu připraven o klíčovou část své výbavy, nachází nečekaného spojence. Je to záhadná postava jménem Architekt, která, jak záhy zjistíte, stojí za vybudováním samotného očistce. Slayer dostává do výbavy jako náhradu za piloštít řetězové kopí (chain spear), což je hodně výrazná, významná a originální zbraň. Můžete s ní nejen bodat nepřátele, jak se vám zlíbí, ale taktéž sekat kolem sebe, což umožňuje také odrážení zeleně zbarvených projektilů, které po vás chrlí pekelné zrůdy. K tomu se lze k nepřátelům harpunovat kupředu, což vám umožní je nejenom zranit, ale i se hodně svižně pohybovat v levelech.
Nových úrovní je celkem šest, z nichž očistec slouží jako spojovací hub. Levely jsou většinou členité natolik, že v nich budete skákat jako kamzíci. A plnit dokonce i environmentální hádanky. Oživení a zrychlení hratelnosti připomíná sequel aka druhý díl rebootové série Doom Eternal. Sami vývojáři z id Software nám přiznali, že i když Doom: The Dark Ages byl koncipován jako Slayer v roli devastujícího tanku, naslouchali fanouškům.
Po konci ještě jednou
Revelations tak je svižnější, pohybově aktivnější videohra, která si bere předobraz z The Dark Ages i Eternal a míchá jejich aspekty dohromady, aby uspokojila co nejvíc fanoušků legendární série. A to se jí daří.
Ale zpátky ke kopí, které má v DLC vlastní vývojový strom plný upgradů, v němž budete vylepšovat svoji bodnou a sečnou zbraň, dokud to půjde. Později s ní dokážete i šlehnout o zem nebo ji hodit po nabití po pekelných, bezbožných stvůrách. Některá vylepšení si ale můžete přivlastnit až po dalším hraní.
Brakové knižní zpracování odhaluje víc z minulosti Slayera
Pokud by vás zajímalo víc z minulosti Slayera a dokážete číst i brakovou literaturu, můžete dát šanci čtyřdílné srandě od spisovatelů Dafydda ab Hugha a Brada Linaweavera. Tato knižní série vyšla dokonce i u nás. První dva díly jsou založené na prvním a druhém díle a docela ujdou. Zbylé dva jsou neskutečný odpad. A závěr série je neskutečná kravina. Ale jak nám řekl sám Hugo Martin z id Software: „Vše je kánon.“
Revelations je totiž dodatek koncipovaný tak, že vše neodemknete při prvním hraní. Abyste získali vše a utkali se všemi hnusy z pekla, které vyvrhlo, musíte hru dohrát alespoň dvakrát. Pracuje totiž s konceptem end game, tedy stylem hraní, jenž vyžaduje hraní hry i po jejím prvním splnění, které ukončí příběh. Za mě je to suprový způsob, jak rozumně nabídnout hráčům o něco málo víc a prodloužit tak životnost hry.
Vraťte mi piloštít!
Dovolte mi se vrátit k piloštítu. I na tu chvíli, co ho ztratíte, jsem se cítil jako nicka. To není hudrování nad pojetím postupu ve hře, je koncipován tak, jak je. Není to chyba, je to záměrné rozhodnutí vývojářů. Ale sakra, jak já nesnáším, když vám ve hře seberou nářadíčko, které jste si horko těžko vybojovali.
Jakmile jsem v Revelations přišel o štít, zuřil jsem. Je to designérská volba, která mě štvala. Ihned jsem si vzpomněl na první Red Faction pro PlayStation 2 a plíživou misi, která vás připravila o veškerý, pracně získaný inventář. Piloštít naštěstí dostanete zpátky, nebojte se. A i když budou některé jeho funkce nejdřív omezeny, je to stále ta krutopřísná zbraň, jež dělala z The Dark Ages ojedinělý zážitek. Mezi štítem a kopím pak lze přepínat a vytřískat tak ze Slayerova arzenálu maximum. K odemykání vylepšení pomohou i relikvie, které se skládají z několika částí a jejich nalezení je těžší.
Pekelný bestiář
V id Software naslouchali mumlání hráčů ohledně skrytých předmětů, které nyní neodhalí žádná mapa, ale nefalšovaná explorace prostředí ze staré školy. Sága Doom byla podle mě od počátku o děsivých monstrech. A Revelations není výjimkou. Obludnosti, na které jste narazili v The Dark Ages, si na vás brousí zuby, drápy a chapadla i tentokrát. Přibylo však několik (staro)nových zrůd, které vám zatopí. První z nich je dosud neznámý Buzzsaw, což je ošklivý zombie mutant s pilou pohybující se na velkém ozubeném kole. Je hbitý, snadno uniká vašim střelám a odjíždí do bezpečí. Pít krev vám bude jenom občas.
To navrátivší Arch-Vile je jiné kafe. Ten vám bude zatápět hodně a často. Je to pyromanické monstrum, které dokáže vyvolávat plameny i projekce dalších monster. Jeho likvidace vyžaduje několikafázový postup. Nejdřív se k němu dostat, pak ho připravit o štíty a nakonec i o život. Návrat hlásí i obrovská levitující koule zla Pain Elemental. Tedy její variace. V Revelations se objevuje Cosmic Elemental, což je děsivější verze z říše prastarého boha Cthulhu. Vytváří kolem sebe fialové lebky, které fungují jako démonické projektily.
Když byl Slayer ještě Doom Marine
Nováčkem v bestiáři je hrůzostrašný černokněžník (Warlock), jenž zatápí nejrůznějšími kouzly. Nouze není ani na variace už známých monster, jejich speciální začarování či odolnější verze s brněním. O bossy také nepřijdete, ale o nich raději pšššt. Jak už bylo naznačeno, dozvíte se více i ze Slayerova příběhového pozadí.
Dokonce občas přijdou na řadu i flashbacky, v nichž budete hrát za Doom mariňáka, tedy Slayera v minulosti. I když nejde o nic převratného z herního hlediska, jsou tyto pasáže příjemným osvěžením oproti zbytku odehrávajícím se v pekle. Doom v počátcích nikdy nebyl úplně o příběhu, což se s rebootovou trilogií změnilo. Někomu to sedlo, spoustě hráčů nikoliv, ale to nevadilo. Příběh jednoduše ignorovali.
V Revelations jsou však lore a příběh rozšiřovány stylem, že mě skutečně zajímal a bavil. A to bylo poprvé. Dojde i na taková odhalení, jak to bylo s králíčkem, co symbolizuje nebo jak se Slayer ve skutečnosti jmenuje. O tom se vedly dlouhé debaty, fanoušci měli své teorie a teď je jasno. Jakmile zaznělo ve flashbacích jeho jméno, začal jsem se culit. Opět ale platí, že pokud vás story nezajímá, stačí ji ignorovat.
Brokovnice ročník 93
Obtížnost je výrazně vyšší než u The Dark Ages a DLC je tak výzvou. Je to ale stále na vás. K dispozici je šest obtížností, ale modifikacemi lze upravit vše pro vaše schopnosti. Základní část Revelations zabere zhruba osm hodin k dohrání, pokud budete hrát dál, dostanete dalších zhruba šest.
End game nabízí těžké arény plné nepřátel, nepovinného bosse i klasické levely z dob, kdy byli nepřátelé v sérii Doom ještě pixelového vzezření. V nich můžete odemknout klasickou brokovnici označenou ročníkem 93 pro arénový režim Ripatorium 3.0. To vše není málo za necelých pět stovek.
Pokud jste si pořídili prémiovou edici The Dark Ages, odemkne se vám DLC v jejím rámci. Co se technického zpracování týče, je na tom Revelations stejně jako původní hra – tedy báječně. Na PlayStation 5 Pro běží ve stabilních 60 snímcích za sekundu v dynamickém rozlišení cílící na 1800p. Je radost se na hru koukat. Samozřejmě na PC vypadá hra ještě lépe, o tom žádná. Revelations vyniká v ďábelském zpracování prostředí, včetně démonických soch, zničených chrámů, kobek a dalších temných výjevů.
The Dark Ages vedou
Na soundtracku plném drsných a hutných metalových riffů se opět postarala formace Finishing Move. A odvedla dobrou práci. Použita byla ale i starší hudba od Andrewa Hulshulta. Přes všechna pozitiva není DLC Revelations tak povedené jako The Dark Ages. V základní hře jste osedlali draka, řídili mech Atlan a dokonce se postavili legendárnímu Cthulhuovi. Bylo to epičtější dobrodružství s více wow okamžiky. Tohle je mnohem komornější dílo. Ale dává to smysl, když jde o DLC.
Pokud jste chtěli prvky z Eternalu v The Dark Ages, Revelations je odpovědí. Příběh je hezky završen, což oceňujeme i proto, že tento díl je prequelem, který se odehrává před Doom (2016) i Doom Eternal.
Vydání Revelations však provází nemilá kontroverze. Microsoft totiž propustil většinu zaměstnanců id Software v rámci resetu Xboxu. To je velká rána. Studio však ujišťuje, že nekončí. „Tým je dnes velký asi jako když jsme dělali na Doom 2016,“ prohlásili vývojáři na sociální síti X. Co chystají, se dozvíme na nadcházejícím QuakeConu. Šušká se, že nový Doom je už v rané fázi vývoje.