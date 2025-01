RECENZE: Donkey Kong Country Returns HD potrápí, ale hraje se skvěle

Donkey Kong Country Returns HD je původem hra z Wii, vyšla v roce 2010. Nenechte se ovšem zmást pestrobarevnou grafikou, toto není záležitost pro ty, kteří se s videohrami teprve seznamují (ty bych odkázal na Super Mario Bros. Wonder). Ve skutečnosti to byla jedna z nejtěžších hopsaček na Wii.

Donkey Kong Country Returns HD přitom není první návrat, v roce 2013 vyšel port na handheld 3DS s novými úrovněmi. Aktuální HD verzi na Switch lze vnímat jako definitivní (i když u Nintenda to asi není to správné slovo), protože vylepšuje grafiku, zahrnuje všechen vydaný obsah a jako překvapení ještě něco navíc.

Příběh je příjemně prostý. Zatímco dnes se spousta vývojářů snaží o různé přesahy či záchranu duše lesa a podobně, opičáci Donkey a Diddy vyrážejí vstříc dobrodružství, aby si vzali zpět ukradené banány. O ty je připravila zlá stvoření Tiki, která k tomu využila zhypnotizovaná zvířata. Opičáci jsou ovšem na hypnotizující hudbu imunní a neváhají použít pěsti, aby získali zpět, co jim patří. A tím i zároveň zachránili ostatní zvířata.

Na začátku si volíte jeden ze dvou režimů: původní a moderní. Původní vám zprostředkuje zážitek přesně tak, jako před téměř 15 lety na Wii. Moderní navýší počet životů a umožní se vybavit předměty, které vám hraní dále ulehčí. Volbu si dobře rozmyslete, protože ji v průběhu hry už nelze změnit. Přesto bych většině doporučil moderní, protože hra vám moc chyb neodpustí ani tak.

Krádež banánů se neodpouští.

Cílem hry je se propracovat na konec každé úrovně. To znamená spoustu skákání, uhýbání, šplhání, kutálení, ručkování, vystřelování sebe sama ze sudu, jízdu ve vozíku i na nosorožci, létání v raketovém soudku, souboje s bossy a další. Na některých místech pak opičák mocně zabuší, až se okolí zatřese, některé prvky se rozpadnou a vyjeví se cesta dál. Skvělý pocit.

Donkey Kong Country Returns HD po hráči vyžaduje duchapřítomnost – musíte se rychle zorientovat a adaptovat. Je to pečlivě připravená jízda, která vás nenechá vydechnout. Spoustu pasáží zkrátka musíte proběhnout na jeden zátah, protože plošinka se rozpadne nebo potopí. Abych vás ušetřil trápení, jeden ze základních pohybů je kotoul, z nějž pak provedete skok. Lze tak sebrat věci i ze zdánlivě nemožných míst.

Styl hry je založený na opakování, kdy nejprve zjistíte, jak na to a poté se to snažíte realizovat. Když se vám to podaří, přichází skvělý pocit zadostiučinění. Najednou si říkáte, že to vlastně nebylo tak těžké. Aby toho nebylo málo, můžete se pokusit sbírat nepovinné předměty. Písmena K O N G vedou k zpřístupnění tajného úrovně v daném světě, puzzle odemknou artwork, za penízky se nakupují užitečná ulehčení a banány, respektive stovka banánů, přidá život.

Pokud v daném světě seberete ve všech úrovních písmena K O N G, otevře se bonusová úroveň.

Hrát můžete i ve dvou, kdy se druhý hráč chopí Diddy Konga. Když jeden z hráčů přijde o všechny životy, lze se oživit přivoláním sudu, který musí druhý opičák sebrat. Zkoušel jsem doma hrát v kooperaci s dětmi a došli jsme do třetího světa.

Tím se dostávám k obtížnosti, která zkrátka je vyšší. Když vás zraní bodák, nepřítel, zkrátka cokoliv, přijdete o srdíčko – klasika. Moderní režim pomáhá tím, že přidá život k dobru. I to je znát. Vysoká obtížnost ovšem vychází z toho, že když zahučíte třeba do propasti, oživíte se na začátku úrovně nebo u záchytného bodu, a ne na místě, kde jste zemřeli. Zkrátka si vše musíte odskákat znovu.

Na řadu proto přicházejí další ulehčení. V obchůdku stařešiny Cranky Konga si můžete koupit různé předměty, například další životy či právě zelený balonek, který vás jednou zachrání před pádem. Vyzobávačům se může hodit papoušek, který začne vřískat v okamžiku, kdy jste blízko ukryté části puzzle. Jak správně tušíte, všechny tyto věci se kupují za peníze a těch zase tolik není.

Jízda ve vozíku může vypadat poeticky, ve skutečnosti o adrenalin není nouze.

Chápu, že Nintendo chtělo zůstat věrné originálu, protože fanoušci to tak mají rádi, ale myslím si, že díl Tropical Freeze, který vyšel původně na Wii U a před šesti lety zavítal na Switch, to vyřešil lépe. Nový režim Funky tam totiž přidal novou hratelnou postavu Funky Konga, který vykryl spoustu možných zranění surfovacím prknem a už v základu má dvojskok.

Ale ani Donkey Kong Country Returns HD vás nenechá utrápit se v slzách a bezmoci. Když vám to opravdu nepůjde, můžete si vyžádat, aby hra celou úroveň (nebo od záchytného bodu) odskákala za vás. Sice se neodškrtne jako splněná, ani vám neposbírá doplňkové předměty, budete za lamy, ale odemkne se tak další úroveň. Automat vám zároveň může pomoci pochopit, jak na to.

Co se prezentace týče, audiovizuální zpracování je skvělé. Jistě, možná chybí nějaké moderní efekty, ale grafika je krásně ostrá a plynulá (60 fps). Vůbec jsem neměl pocit, že bych hrál skoro patnáct let starou hru. Naopak, opět jsem si užíval špičkový design úrovní, který svými nápady strčí do kapsy většinu dnešních hopsaček.

Pokud hledáte nějakou náročnější výzvu ve stylu trial & error, toto je hra pro vás, byť chápu, že veteráni, kteří ještě mají Wii verzi, se asi budou zdráhat koupit si hru znovu. U všech ostatních není co řešit. Zároveň už bych se ovšem velmi přimlouval za nějakou novou hru s Donkey Kongem.