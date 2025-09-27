Donkey Kong Bananza je vynikající 3D hopsačka od tvůrců hitu Super Mario Odyssey, která má pomoci prosadit novou konzoli Switch 2. Důmyslný návrh úrovní je tentokrát založen na ohromné míře destrukce prostředí. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.
Rozšíření nazvané DK Island & Emerald Rush vyšlo necelé dva měsíce po základní hře a jak již naznačuje název, přidává ikonický ostrov Donkey Kong Island a nový režim Emerald Rush. Na ostrov se lze podívat relativně brzy, nový režim se ovšem zpřístupní až po dohrání hry (z pohledu příběhu to dává smysl).
První návštěva ostrova mě dojala. Jsou tu podle očekávání ikonická místa, která známe z předešlých her. Záhy mě ovšem zklamalo, že tu nejsou žádné další hádanky ani mise. Ostrov působí prázdně a je tu jenom proto, že se stává prvním dějištěm nového režimu.
Nechci vyzradit, s kým se zde setkáte a proč, proto přejdu rovnou k věci. DK Island & Emerald Rush je roguelike režim. Tvůrci chytře využili hlavní sílu hry, tedy zábavu spojenou s totální destrukcí. Cílem je tedy v časovém limitu sbírat smaragdy. Každé kolo přináší zvýšené nároky, takže i když si myslíte, že jich máte dost, nakonec vás může jejich nedostatek doběhnout.
Aby toho nebylo málo, během svého kutání sbíráte perky, které vás posílí, nebo vám usnadní hru. Základní kutání je zábavné už samo o sobě, ale tyto nové síly ho povyšují na novou úroveň.
Během runu je také vhodné plnit dodatečné úkoly, která vás odmění dalšími smaragdy a schopnostmi. Po absolvovaném runu se vše resetuje, ale zároveň se otvírá dostupnost dalších perků. Po Donkey Kong Islandu je Emerald Rush dostupný také v několika dalších vrstvách.
Ačkoliv je režim zábavný, hlavní problém vidím v ceně. DK Island & Emerald Rush totiž stojí 500 korun. Věděli jste, že za stejné peníze si koupíte aktuální hit Hollow Knight: Silksong? To je trochu úlet.
Vidím to takto. Emerald Rush je sice zábavný, ale jen chvíli a ne natolik, aby stál za tyto peníze. Doporučit ho tak lze snad je největším fanouškům roguelike. Zároveň bych chtěl věřit, že z pohledu cenotvorby je toto jednorázový úlet a ne způsob, jakým nyní hodlá Nintendo k DLC přistupovat.