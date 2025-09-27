Rozšíření Donkey Kong Bananza se nehraje špatně, ale vyplatí se?

Ondřej Zach
Špičková 3D hopsačka Donkey Kong Bananza se dočkala dva měsíce po vydání poměrně drahého rozšíření DK Island & Emerald Rush. Stojí za ty peníze?

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

13.09.2025 Switch 2

iDNES.cz

50%
Herní karta
  • DK Island je nostalgie
  • Nový režim je zábavný
  • Nový ostrov je prázdný
  • Cena je zcela neadekvátní obsahu
  • Žádné nové mise ani hádanky
Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush | foto: Ondřej Zach

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush
Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush
Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush
Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush
22 fotografií

Donkey Kong Bananza je vynikající 3D hopsačka od tvůrců hitu Super Mario Odyssey, která má pomoci prosadit novou konzoli Switch 2. Důmyslný návrh úrovní je tentokrát založen na ohromné míře destrukce prostředí. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Rozšíření nazvané DK Island & Emerald Rush vyšlo necelé dva měsíce po základní hře a jak již naznačuje název, přidává ikonický ostrov Donkey Kong Island a nový režim Emerald Rush. Na ostrov se lze podívat relativně brzy, nový režim se ovšem zpřístupní až po dohrání hry (z pohledu příběhu to dává smysl).

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

První návštěva ostrova mě dojala. Jsou tu podle očekávání ikonická místa, která známe z předešlých her. Záhy mě ovšem zklamalo, že tu nejsou žádné další hádanky ani mise. Ostrov působí prázdně a je tu jenom proto, že se stává prvním dějištěm nového režimu.

Nechci vyzradit, s kým se zde setkáte a proč, proto přejdu rovnou k věci. DK Island & Emerald Rush je roguelike režim. Tvůrci chytře využili hlavní sílu hry, tedy zábavu spojenou s totální destrukcí. Cílem je tedy v časovém limitu sbírat smaragdy. Každé kolo přináší zvýšené nároky, takže i když si myslíte, že jich máte dost, nakonec vás může jejich nedostatek doběhnout.

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

Aby toho nebylo málo, během svého kutání sbíráte perky, které vás posílí, nebo vám usnadní hru. Základní kutání je zábavné už samo o sobě, ale tyto nové síly ho povyšují na novou úroveň.

Během runu je také vhodné plnit dodatečné úkoly, která vás odmění dalšími smaragdy a schopnostmi. Po absolvovaném runu se vše resetuje, ale zároveň se otvírá dostupnost dalších perků. Po Donkey Kong Islandu je Emerald Rush dostupný také v několika dalších vrstvách.

Ačkoliv je režim zábavný, hlavní problém vidím v ceně. DK Island & Emerald Rush totiž stojí 500 korun. Věděli jste, že za stejné peníze si koupíte aktuální hit Hollow Knight: Silksong? To je trochu úlet.

Vidím to takto. Emerald Rush je sice zábavný, ale jen chvíli a ne natolik, aby stál za tyto peníze. Doporučit ho tak lze snad je největším fanouškům roguelike. Zároveň bych chtěl věřit, že z pohledu cenotvorby je toto jednorázový úlet a ne způsob, jakým nyní hodlá Nintendo k DLC přistupovat.

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

50%

Čtenáři

- Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Dějinný úspěch? Hráč se po patnácti letech chůze blíží k okraji Minecraftu

Zapálený fanoušek Minecraftu s přezdívkou KurtJMac již čtrnáct let putuje procedurálně generovaným kostičkovaným světem ve snaze nalézt jeho okraj. Podle propočtů se mu to již brzy podaří, a i kdyby...

KVÍZ: Poznáte slavné hry na Amigu?

Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě...

Legendární opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako akční hra

Svatba Jiřího Káry je českou legendou mezi bizarními domácími videi. Nyní na motivy této události a postav v ní účinkujících vznikne i akční hra, která bude sledovat fiktivní události druhý den po...

Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky

Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...

I přes dobré prodeje hry její ředitel uráží fanoušky na sítích

Na herní scéně už je ředitel studia Gearbox docela „známá firma“ tím, že rád podněcuje kontroverze různými výroky na internetu. A se startem své nové hry, Borderlands 4, se i přes dobré prodeje...

Rozšíření Donkey Kong Bananza se nehraje špatně, ale vyplatí se?

50 %

Špičková 3D hopsačka Donkey Kong Bananza se dočkala dva měsíce po vydání poměrně drahého rozšíření DK Island & Emerald Rush. Stojí za ty peníze?

Switch 2
27. září 2025 0

Pět herních krásek, které zná skoro každý

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.

27. září 2025 0

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

50 %

Switch 2
vydáno 26. září 2025  14:37

Xbox konečně prozradil, za kolik bude prodávat handheldy ROG Xbox Ally

Xbox bude mít také svůj handheld, ale trochu jiný, než byste možná očekávali. Do prodeje zamíří v polovině října, levná záležitost to ovšem nebude.

26. září 2025  9:59 2

Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky

Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...

26. září 2025 5

Xbox konečně prozradil, kde si zajezdíme ve Forze Horizon 6

Arkádová závodní značka Forza Horizon patří v současnosti mezi ty nejdůležitější z portfolia Xboxu. Země, v níž se bude odehrávat nový díl, byla odhalena během Xbox Tokyo Game Show 2025.

25. září 2025  16:15 0

RECENZE: Ghost of Yotei je pravá samurajská řež jako od Tarantina

90 %

Autoři skvělého Ghost of Tsushima znovu dokazují, že mají žánr opravdu pod palcem. Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry, které tentokrát sleduje...

PS5
25. září 2025 3

PlayStation Plus láká v říjnu na vynikající horor a bláznivou kozu

Předplatitelé PlayStation Plus se i v říjnu mohou těšit na tři hry zdarma. A tentokrát to není vůbec špatné. Povedený horor Alan Wake 2 doprovodí bláznivý simulátor Goat Simulator 3.

25. září 2025  9:59 0

PlayStation ukázal své plány. Na své si přijdou milovníci retra i mainstreamu

Společnost Sony si na středeční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během ní hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Majitelé playstationů se mohou těšit na pokračování...

25. září 2025  1:50 6

Pokémon Legends: Z-A přinášejí největší změnu v historii série. První dojmy

Vyzkoušeli jsme Pokémon Legends: Z-A, nový díl z hlavní série a očekávaný prodejní hit. Tvůrci tentokrát nenechali kámen na kameni a přicházejí se zcela přepracovaným systémem soubojů.

24. září 2025 10

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Yakuza 3 ožije v nové grafice a s dodatečným příběhem za novou postavu

Ryu Ga Gotoku Studio pokračuje v předělávkách své slavné mafiánské série Yakuza. Na příští rok se chystá remake trojky pojmenovaný Yakuza Kiwami 3, k němuž vyjde zbrusu nové příběhové rozšíření Dark...

24. září 2025  10:25 0

RECENZE: V Dying Light: The Beast se budete pořádně bát tmy i zombíků

70 %

Mix parkourové akce a zombie hororu Dying Light se vrací v podobě, která potěší fanoušky prvního dílu. Oblíbený hlavní hrdina je zpět a hra je zase o něco temnější a drsnější. Hraní ale zároveň...

PC
24. září 2025 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.