S trochou nadsázky lze říct, že jestli něco Netflix neumí, tak jsou to filmy vlastní tvorby, ale naopak boduje se seriály z vlastní produkce. Pokud jde o adaptaci videoher, osvědčil se mu formát animovaného seriálu s díly o stopáži kratší půlhodiny. Tímto směrem se vydal i v případě zpracování frenetických akcí Devil May Cry, které svěřil stejně jako svou Castlevanii indickému filmaři Adimu Shankarovi. A evidentně dobře udělal.

Shankar je pro některé kontroverzní hlavně proto, že je jedním z těch, kteří se nepřímo postarali o zmizení populárního prodavače Apua ze seriálu Simpsonovi. Proč? Prý kvůli tomu, že znázorňuje rasistické stereotypy vůči Indům. Shankar chtěl postavu přepsat po svém, ale příležitost nedostal a dabér Hank Azaria akorát odstoupil z role. Náhradník s hnědou kůží se pro roli stále nenašel.

Netflixovská Castlevania se mu však povedla v roli showrunnera natolik, že celkem vznikly čtyři řady, a dokonce další dvě série navazujícího seriálu Castlevania: Nocturne. A ať si o tomto muži myslíte cokoliv, anime setsakramentsky umí.

V hlavních rolích Dante a Lady

Devil May Cry od Netflixu je inspirován především původními díly na PlayStation 2. Kdybychom ho měli zasadit do časové osy herní série, tak nejspíš ještě před trojku s podtitulem Dante’s Awakening. Ta je sama o sobě prequelem a odehrává se ještě před prvním dílem.

Příběh se točí kolem démonického teroristy přezdívaného Bílý králík podle stejnojmenné postavy z knihy Alenka v říši divů Lewise Carrolla. Ti nejzarytější DMC fanoušci si možná vzpomenou na tuto postavu z doprovodné mangy. Králík se chystá tvrdě pomstít lidstvu a otevřít bránu do pekla. Je to povedený záporák a jakmile je odhalena jeho motivace, divák mu rozumí, i když s jeho činy nesouhlasí.

Devil May Cry

Tím, kdo mu chce zatnout tipec, je vládní proti-démonická organizace a jednotka DARKCOM, ve které za nitky tahá viceprezident USA William Baines. Ten sice sám do akce nevyrazí, ale nemá vůbec problém s tím, když si za něj ušpiní ruce někdo jiný. Velitelkou DARKCOMU je přitom Mary Ann Arkhamová, které samotný protagonista Dante neřekne jinak než Lady.

Krvavá anime akce, jak má být

Bělovlasý Dante se nepřekvapivě ocitá v centru veškerého dění. Klíčový je jeho původ. Několikrát je zmíněno, že jeho otcem byl legendární temný rytíř Sparda, který se postavil samotnému peklu vedeném démonem Mundusem a přidal se na stranu lidí. Diváci se také dozvídají, že je Dante sužován výčitkami, že před démony nedokázal ochránit svou matku Evu a bratra Vergila.

Příběh netflixovského DMC je přesně takový, jaký má být. Odsýpá, je nekomplikovaný a nechybí v něm zvraty, které čekáte na hony daleko, pokud znáte předlohu. Shankarovi se nedá upřít ambicióznost. Do svého seriálu se mu podařilo protlačit i politický podtón ukazující Spojené státy jako invazivní a válečné štváče. Jinak je seriál zběsile akční, jak se na značku DMC sluší a patří. Akčních scén je v něm spousta a jsou skvělé.

Nechybí zpomalování času v bullet time stylu, souboje s meči, hektolitry prolité krve ani devil trigger. V tomto seriálu dochází nezřídka kdy k násilí toho nejbrutálnější stylu. Hlavy i končetiny se amputují jako na běžícím páse. Nouze není ani o Danteovy hlášky a vtípky.

Duch a styl předlohy byl zachován

A je super, že je to ten drzý Dante, s prořízlou pusou, kterého známe a milujeme. Ten pizzu hltající rošťák, kterému nelze odolat. Nechybí zde dokonce ani známí bossové z nejrůznějších dílů v rolích démonických poskoků Bílého králíka. Pozorný divák si všimne i odkazů na další hity Capcomu jako Street Fighter II, Resident Evil či Mega Mana. Nebo kamea jedné rusovlasé lovkyně démonů. Seriálu se podařilo zachovat ducha a styl předlohy, což je to nejdůležitější.

Devil May Cry

To pravé „vončo“ by to ovšem nebylo bez té správné animace, která je srdcem každého anime seriálu. DMC ji má stylovou, pěkně se na ni kouká. Většinou jde o dvourozměrnou podívanou, která se prolíná s trojrozměrnými prvky. Těmi jsou obvykle zmiňovaní bossové z videoher. 3D vizuál není sám o sobě tak poutavý, ale v kombinaci s 2D má něco do sebe. Zajímavé postavy podporuje také povedený originální dabing. Hlas Johnnyho Yonga Bosche se k hravému Dantemu hodí parádně. Paradoxem je, že je to ten samý herec a dabér, který propůjčil svůj hlas Nerovi ve čtvrtém a pátém díle herního Devil May Cry.

R.I.P., Kevine Conroyi

Velkou poklonu si posmrtně zaslouží Kevin Conroy v roli viceprezidenta. Je k neuvěření, že tento hlasový talent, který proslul jako Bruce Wayne/Batman v moha animovaných zpracování příběhů temného rytíře i ceněné videoherní série Arkham, zesnul už v roce 2022. Dostupný je i český dabing, ale o tom můžeme říct tak maximálně to, že tam je. Úplně nás nezaujal, a tak jsme ho dál nezkoumali.

Co si ale zaslouží vynášení do nebes a absolutní respekt, je hudební doprovod. Soundtrack je fenomenální a učaruje zejména těm, kteří hoví v nu-metalu a dalších kytarově-orientovaných žánrech, které vévodily nultým létům letošního století. Už samotná znělka, kterou doprovází hitovka Limp Bizkit – Rollin’ (Air Raid Vehicle), je díky hudbě naprosto kulervoucí. Dále při sledování uslyšíte pecky jako Rage Against the Machine – Guerrilla Radio, Papa Roach - Last Resort (Power Glove Version), Green Day – American Idiot, Crazy Town – Butterfly. Skupina Evanescence dokonce složila pro DMC nový song Afterlife. To je hukot!

Devil May Cry

Anime má celkem osm dílů, jejichž délka se pohybuje mezi 21 až 32 minutami. Jde o naprosto ideální zábavu na tzv. binge-watching neboli řetězové sledování seriálu, při němž sfouknete všechny epizody na jeden zátah. DMC od Netflixu klidně za jedno odpoledne. Co však kazí radost ze sledování, je cliffhanger (alias po česky pokračování příště) na konci. Je totiž až příliš očekávatelný a laciný.

Snad se ho dočkáme jako v případě Tomb Raider: The Legend of Lara Croft a nepotká ho osud netflixáckého Tekkena. Jinak nemáme tomuto dílu co vytknout. Hraní Devil May Cry je samozřejmě větší zábava než jeho sledování, ale podle nás tento anime seriál ocení většina fanoušků předlohy. Let’s rock!

Hodnocení: 80 %