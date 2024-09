RECENZE: Většina remasterů je zbytečná, ten, co dostal Dead Rising, má smysl

Aktuální konzolová generace se nese ve znamení retra, víc než žhavé novinky totiž neustále vycházejí remaky a remastery. Na tom připomínat legendy minulosti novým hráčům samozřejmě není nic špatného, ty skutečně nadčasové hity už však byly takto dávno zpracovány, a tak se této péče dostává i hrám, které byly pozapomenuty po právu.

Jako zbraň můžete použít skoro cokoli, všechny nepřátele ovšem jednoduše vybít nelze.

Remaster Dead Rising z roku 2006 (naše recenze) jsem původně řadil do béčkové společnosti Lollipop Chainsaw nebo Stubbs the Zombie, jako přímočarou rubačku, která už dnes nebude mít moc co nabídnout. Nakonec se ale ukázalo, že celá premisa hry je vlastně natolik originální, že bez přivírání očí funguje i dnes.

Hrajeme za Franka Westa, fotografa, který se shodou okolností ocitá v nemrtvými zamořeném obchodním středisku a má jen tři dny na to zjistit, co se vlastně na místě stalo. Pokud nestihne včas dorazit na objednané evakuační místo, má prostě smůlu.

Právě přítomnost časového limitu je pro celkový zážitek klíčová. Jedna herní hodina představuje zhruba pět minut reálného času, Frank naštěstí nepotřebuje spát, i tak se ale budete muset pořádně otáčet, abyste vše stihli. Těch časově omezených událostí je ovšem ve hře daleko víc – pokud neseženete zraněnému kolegovi léky včas, zemře. Skupina přeživších, která se zabarikádovala před nemrtvými, také nevydrží bez posil věčně. Během jednoho průchodu jednoduše nejde stihnout všechny výzvy a musíte si vybrat priority.

Hlavního hrdinu si můžete vyzdobit podle svého (ne)vkusu.

Ano, je to trochu stresující, na druhou stranu jde o přesný opak současných open worldů, které se uměle natahují spoustou otazníčků na mapě. A i když se tváří, že bez vaší intervence nastane konec světa, odměňují vás za sbírání květinek a lovení králíků.

Oproti dnešním hrám pak Dead Rising zaujme kompaktností zdejšího světa. Nákupák je to sice velký, ale pořád jen nákupák, kromě několika rozsáhlých hal zaplněných drobnými obchůdky tu je už jen obrovský centrální park a podzemní parkoviště, poměrně rychle se tak zorientujete i bez věčného sledování mapy. Všechny tyto lokace jsou pak zamořeny davy zombie. A když říkám davy tak myslím davy – engine hry dokáže najednou zobrazit až osm set nepřátel, rovnou tedy zapomeňte na to, že byste od nich obchodní dům zcela vyčistili. Nábojů je kritický nedostatek, ale jako improvizovanou zbraň můžete použít prakticky cokoli, co najdete. Od očekávatelných předmětů, jako je golfová hůl nebo baseballová pálka, až po ty obskurní typu plyšový medvěd nebo krejčovská figurína. Dokonce je možné nemrtvé bít odpadlými končetinami jejich kolegů.

Hra je velmi krvavá, tisíce zabitých nepřátel dosáhnete tak zhruba po dvou hodinách hraní.

Nepřátelé navíc průběžně dorůstají a tak se je brzy naučíte ignorovat, a pokud je to možné, tak kolem nich jen proběhnout. Což je lehčí, než se může zdát, jelikož jsou opravdu pomalí. Když je jich víc pohromadě, můžete dokonce vyskočit a běhat jim po hlavách, pokud vás ale zvládnou obklopit ze všech stran, nemáte nejmenší šanci přežít.

Kapitola sama pro sebe jsou pak takzvaní psychopati, tedy lidé, kterým ze zombie apokalypsy přeskočilo. Ti zde slouží jako klasičtí bossové, přičemž jejich likvidace je většinou nepovinná, stejně jako většina jiných událostí se zde objevují jen během krátkého intervalu.

Zombie jsou vcelku neškodní, opravdovou výzvu představují „psychopati“.

Frank si s hrstkou přeživších udělá improvizovanou základnu v údržbářské části komplexu, odkud pak vyráží plnit úkoly. Pokud zbude chvíle času, může se uchýlit k rabování obchodů, kde kromě zbraní a léčivých přípravků najdete i spoustu druhů oblečení. To má sice jen kosmetický efekt, ale tvůrci si s jeho vymodelováním dali opravdu hodně práce a tak laděním outfitu můžete strávit spoustu času. Je jen na vás, jestli chcete vypadat jako klasický filmový drsňák, nebo si chcete zařádit třeba v dámském kostýmu a podpatcích.

Frank navíc nezapře své povolání a tak kromě záchrany životů hrstky přeživších může pořizovat fotografické důkazy. Jde o poměrně sofistikovaný systém, který vyhodnocuje každou udělanou fotku z mnoha různých aspektů a podle kvality vám pak přidělí odpovídající zkušenosti.

Dead Rising má totiž i základní RPG prvky a tak zde klasicky levelujeme. Při přechodu na další úroveň se Frank učí nové schopnosti, zlepšuje si statistiky a vůbec se stává silnějším. S tím přímo souvisí další skvělý nápad, který se příliš často nevidí. V případě, že se vám v průběhu kampaně nedaří nebo nestíháte časový limit, máte kdykoli možnost rozjet hru znovu od začátku v módu New Game+, kdy vám zůstávají nabyté zkušenosti. Hra je podle toho vybalancovaná, a i když je samozřejmě možné ji dohrát hned na první „run“, spíš se budete systémem pokus-omyl učit zoptimalizovat svůj postup, abyste šetřili drahocenným časem.

Na rozdíl od většiny remasterů poslední doby se tvůrci nebáli zasáhnout i do grafických modelů postav, které v detailu snesou srovnání i s aktuálními hrami. Na okolí už je sice poznat, že jde o osmnáct let starou hru, přesto je výsledný dojem z grafiky velmi dobrý a hra se hýbe skvěle, i když jsou na obrazovce zástupy zombie. Zamrzí snad jen jejich necitlivé doskakování – občas se stane, že se nový nepřítel zhmotní přímo před vašimi zraky.

Kontroverzní změnou je nová podoba šíleného řezníka. Zabíjet tlustého Asiata je prý stereotypní, takže zabíjíme tlustého bělocha.

Kontroverznějším „vylepšením“ je ovšem odlišné vyznění některých scén. Frank už teď není odměňován za focení ženských výstřihů a spodního prádla, jednoho z psychopatů pak změnili z tlustého Asiata na tlustého bělocha (viz náš článek). Zbytečné, ale žádný zásadní vliv na celkově odlehčenou atmosféru to nemá, a pokud neznáte originál, ničeho zvláštního si nevšimnete.

Celkově jde říct, že Dead Rising zestárnul se ctí a především kvůli časovému limitu a zajímavě pojatému režimu New Game+ dodnes působí neokoukaně. Kvůli výrazným změnám v grafice by si pak mohli své vzpomínky oživit i fanoušci originálu.