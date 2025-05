Skutečný příběh Days Gone je poměrně nešťastný. Když hra koncem dubna 2019 vyšla na PlayStation 4, byla mizerně optimalizovaná a rozbitá. Na základní verzi PlayStationu 4 běhala bídně. To je ostatně hlavní důvod, proč ji kolega Honza Srp udělil ve své recenzi jen 75 procent.

Osobně jsem se do Oregonu zamořeným nakaženými vypravil o pár týdnů později, a to na PlayStationu 4 Pro. Můj zážitek byl úplně jiný. Všechno do sebe krásně zapadlo, a když se takto s odstupem ohlédnu, zařadil bych Days Gone mezi své nejlepší hry na PS4. V roce 2021 vyšla ještě povedená PC verze a aktuálně tu máme „remaster“ na PlayStation 5.

Days Gone Remastered Days Gone Remastered

Days Gone Remastered vyplňuje mezeru, kterou má PlayStation ve svém vydavatelském plánu kvůli sázce na live service hry, z nichž už osm z plánovaných dvanácti bylo zrušeno. Mimochodem, jednou z nich je i projekt od Bend Studia, tvůrců Days Gone. Absolutní selhání managementu PlayStationu tak nyní sanuje Microsoft, který na PlayStation 5 posílá jednu svoji exkluzivitu za druhou. Ale to už je jiný příběh.

Příběh Days Gone zůstává tragický. Ačkoliv se prodalo přes osm milionů kopií a studio Bend přišlo s návrhem na pokračování, Sony ho zařízlo. Šéf projektu Jeff Ross už studio opustil a vůči Sony je dodnes zahořklý. Co ovšem s menším studiem dokázal, stojí za zahrání.

Starý svět zmizel

Herní příběh Days Gone se odehrává dva roky po pandemii, která proměnila většinu lidstva v takzvané freakery (svým chováním i vzhledem připomínají klasické zombíky). Hlavním hrdinou je Deacon St. John, bývalý motorkář a lovec odměn, který se snaží přežít v drsném prostředí amerického severozápadu a zjistit, co se stalo s jeho milovanou ženou Sarah. Ačkoliv početná stáda freakerů dokážou vyděsit, těmi největšími zrůdami zůstávají jako obvykle lidé.

Days Gone Remastered Days Gone Remastered

Deacon St. John není žádný Rambo, k střetům s nakaženými i lidmi tak musí přistupovat chytře. Je vhodné nebýt slyšet a rozmyslet si, jak například systematicky zlikvidovat celý tábor nepřátel. A během adrenalinové likvidace nešlápnout například do pasti na medvědy. Postupně si vylepšuje svoje schopnosti, vyrábí předměty a v neposledním případě také pečuje o svoji motorku, což nenásilně prohlubuje celkové ponoření do hry.

Někteří kritici tvrdí, že příběh je banální a plný klišé. Možná. Ale upřímně, kolik takto zpracovaných „banálních“ příběhů dnes vychází? Za mě jsou postavy i dialogy s pár výjimkami dobře napsané a hlavně uvěřitelné. Když jsem se do Oregonu po letech znovu podíval, bylo top zase tam. Hra mě okamžitě vtáhla a na některých místech mi opět běhal mráz po zádech i když jsem věděl, co mě čeká. A ta příroda, ta je pořád neuvěřitelně nádherná.

Days Gone Remastered Days Gone Remastered

Na základním PlayStationu 5 si lze volit mezi režimem výkonu a kvality, v případě PlayStationu 5 Pro je tu ještě volba Enhanced Mode, která renderuje v 1584p s přes PSSR upscaluje na 4K s cílem dosáhnout 60 FPS. Z tohoto režimu pocházejí i snímky v tomto článku.

DualSense je znát při používání zbraní, jeho využití je spíš decentní, mnohem menší než například u nedávno vydaného Indiana Jonese. Dále je tu spousta nových nastavení týkajících se přístupnosti, mnohem lepší fotografický režim, volitelný permadeath a v neposlední řadě i nový survival režim Horde Assault. Upgrade z původní hry stojí deset dolarů.

Není to remaster, ze kterého bych si sedl na zadek, zároveň tu ovšem máme nejlepší možnou verzi hry na PlayStationu. Pokud vás tento příběh prozatím z nějakého důvodu minul, stojí za zvážení. A pokud ne, možná není od věci si ho zahrát znovu. Je to pořád paráda.