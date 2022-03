RECENZE: To by stačilo. S Dawn of Ragnarok se nám Valhalla už přejedla

Stejně jako u předchozích dílů Origins a Odyssey, i nejnovější díl Valhalla se nakonec dočkal speciálního dodatku, zaměřeného na mytologii historické doby z hlavní hry. Jako jsme tedy objevovali legendy z dob starověkých Egypťanů a Řeků, i nyní se podíváme ve hře ze série Assassin’s Creed v přídavku Dawn of Ragnarok na severskou mytologii. Že bychom z toho byli však nadšení, to opravdu nejde říci.

Právě předchozí dvě mytologická rozšíření čelila kritice, že tímto už série Assassin’s Creed definitivně ztratila svůj punc historických příběhů s poměrně chytrým elementem sci-fi, a místo toho se posunula někam k daleko okoukanějšímu fantasy žánru. Zatímco dříve se autoři museli omlouvat za drobné historické nepřesnosti v prvním dílu, nyní jezdíme s naším hlavním hrdinou na hřbetě vlka, kouzly se proměňujeme v jiné bytosti a rozmlouváme s trpaslíky.

Jasně, po takové hromadě dílů, které už se od roku 2009 stihly vepsat do herních dějin, zkrátka muselo přijít nějaké ozvláštnění série. Problém je v tom, že série už ve svém novém směřování zase trochu ustrnula. Zatímco poprvé (v Origins) se mytologické rozšíření dalo ještě považovat za něco originálního, u Valhally si už jen pro sebe říkám „sakra, už zase?“.

Dawn of Ragnarok měl ovšem ze všech dosavadních mytologických rozšíření hry ty největší ambice. Je to DLC, které je ovšem tak velké, že nepatří do season passu, musíte si jej koupit zvlášť. V podstatě je to spíše taková nadstavba hlavní hry, která využívá její data (textury, animace, hratelnost), ovšem svou délkou a příběhem vystačí prakticky jako celý samostatný titul. Autoři tvrdí, že jen na dohrání hlavní příběhové linky potřebujete asi dvacet hodin.

V tomto datadisku se stejně jako v několika misích ve Valhalle náš hrdina zasní a přenese se do světa severských bohů, kde sám ztělesňuje toho nejdůležitějšího, Odina. A vydává se na dlouhou a složitou výpravu za záchranou svého uneseného syna, Baldra. Prozkoumávat budeme namísto historické Anglie trpasličí svět Svartalfheim. Ten je sice svou rozlohou zhruba čtvrtinový, jako hlavní mapa Valhally, ovšem nesmíme zapomínat, že ta byla opravdu obrovská.

Právě příběh je první věc, co na celém rozšíření drhne. Ano, kdo se bude chtít vzdělat ve znalostech severského božstva a legend, Dawn of Ragnarok bude dobrá volba. Problém je ovšem v tom, že hra už nemá prakticky vůbec nic společného s původním materiálem, a to včetně hlavního hrdiny, který je i přes stejnou podobu najednou někým úplně jiným. Skoro by se dalo říci, že ho najednou moc nejde poznat.

Ve výsledku tak vlastně hrajete jinou hru, ovšem zároveň vypadající a fungující stejně, jako Valhalla. A to doslova. Pokud se vám hlavní hra po více jak 100 hodinách čištění hlavního světa a dodatků už přejedla, pak se vám z Dawn of Ragnarok už po přivonění bude dělat blivno. Dodatek absolutně selhává v tom, aby do hry i přes své velké rozměry vnesl nějaký opravdu zásadní nový element. Tedy ne, že by se autoři nesnažili, ale prostě jim to vůbec nevyšlo.

Hlavním lákadlem Dawn of Ragnarok má být totiž schopnost transformace hrdiny (Hugr-rip) na nabytí nových schopností, třeba schopnost chodit po lávě. Zároveň to slouží také jako maskování se před daným typem nepřátel. Jestli máte ovšem pocit, že tato novinka bude nějakým zásadním prvkem a ne jenom tím, co vás bude hra víceméně nutit použít, abyste se dostali v příběhových misích zase o kousek dál, tak se pletete. Ne, je to pořád prostě Valhalla, jen ve fantasy světě.

O to víc zvláštní je fakt, že samotný svět trpaslíků vlastně nevypadá nijak extra fantasticky, je to zkrátka zase Anglie jen vylepšená o lávová jezírka, sem tam nějaký létající kámen a kořeny stromu Yggdrasil v dálce. Svět je opět posetý body zájmu, a pro kompletní dokončení všeho, co na mapě vidíte, budete muset hře věnovat opět několik desítek hodin. Přitom to jsou v principu pořád ty samé úkoly: vyplenit pevnost, otevřít zabarikádované dveře, najít poklad.

Ne, že bych tedy chtěl vizuální stránku hry nějak pomlouvat. Pořád je to paráda a i tentokrát mne bavilo zapínat fotorežim či prohlížet si herní panoramata. Na PC se hra hýbe pořád víceméně stejně, jako loni a předloni. Zaznamenal jsem však stížnosti, že má Dawn of Ragnarok problémy se stabilitou na PlayStationu, což jsem však nemohl ověřit.

Dodatek je samozřejmě jinak plný nových zbraní, brnění, bossů, typů nepřátel, schopností, vylepšení… ovšem to nic nemění na tom, že Dawn of Ragnarok působí jako jídlo, které jste jedli týden v kuse a nyní vám autoři donesli další hrnec s obsahem na 15 až 40 hodin hrací doby toho úplně samého. Pokud máte tento typ pokrmu opravdu hodně rádi, pak vám Dawn of Ragnarok vlastně asi zachutná. Já už ale říkám dost a prosím Ubisoft, aby kuchaře naučil něco nového.