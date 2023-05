RECENZE: Darkest Dungeon 2 je hezčí a má dobré nápady, jedničku nepřekonal

První Darkest Dungeon už je v žánru rogue-lite velká stálice. Hra si vybudovala popularitu nejen díky ponurému stylu, skvělému vypravěči a zajímavému budování party dobrodruhů, ale také nemilosrdné obtížnosti soubojů. Autoři hru posléze doplnili několika neméně zábavnými dodatky a i nyní, po víc než sedmi letech od vydání stojí jednička stále za pozornost. Autorské studio Red Hook však už nějakou dobu kuchtí druhý díl.

Darkest Dungeon byl oficiálně vypuštěn do předběžného přístupu už v roce 2021 a dnes, asi po roce a půl je k dispozici hotová verze. Pokud se vám první díl už okoukal a přejete si změnu, bude Darkest Dungeon 2 vlastně docela fajn volba. Pokud ovšem nedáte na jedničku dopustit a přáli byste si víc toho samého, pak vás některé novinky možná až nepříjemně překvapí.

Základ obou her, tedy soubojový systém je na první pohled stejný. Máte partu čtyř dobrodruhů a čelíte v náhodných soubojích napříč daným levelem naráz vždy stejnému či menšímu počtu nepřátel. Jde o celkem standardní tahový systém, kdy si zasazujete rány pomocí různých útoků či se navzájem v partě podporujete, léčíte a podobně. Důležité jsou opět pozice – některým hrdinům vyhovuje být vepředu, jiným naopak vzadu, a když vám někdo s pořadím zamíchá, může být zle.

Hrdinové jsou staří známí z prvního dílu. Výběr je ovšem zúžený, několik původních chybí. Jejich stavy však teoreticky mohou autoři časem doplnit, koneckonců i do jedničky někteří hrdinové dorazili až po čase s dodatky. Nový je ve dvojce pouze jeden, celkem máte tedy na výběr ze dvanácti postav (v jedničce jich bylo šestnáct plus dvě dodatkové).

Hrdiny si ovšem tentokrát nenajímáte do party z výběru aktuálně dostupných a také vám nikdo nemůže natrvalo zemřít. To je jeden z elementů, který činil první díl opravdu nemilosrdným, a sice že vám mohla nenávratně zemřít dlouho piplaná postava. Tady nic nehrozí, i kdyby vám celou partu snědl pekelný démon, můžete v identickém složení vyrazit na cestu příště znova.

Ještě se vrátím k soubojům, které nyní přitlačily na pilu v jedné novince. I nepřátelé nyní mají mechaniku „death’s door“, tedy že sice mohou, ale také nemusí zemřít po dosažení nula životů. Proto je hra o něco nevyzpytatelnější – především silnější nepřátelé nebo bossové mohou lépe vzdorovat smrti a vše je zase o něco víc o náhodě. Subjektivně mi ovšem přišlo, že ani moje parta neměla ve zvyku tak často umírat, i když je mi jasné, že je to pořád jen záležitost čísel a pravděpodobnosti.

Spousta schopností daných postav vám bude už moc dobře známá, pokud jste hráli první díl. Vlastně u některých postav můžete směle navázat na vaše dosavadní zkušenosti. Ano, proměnila se řada drobností, ale v zásadě se pořád daný hrdina bude chovat stejně jako předtím. Plague Doctor bude pořád házet ochromující a jedovaté bomby, Grave Robber metat házecí nože, Vestal léčit ostatní hrdiny a tak dále. Nechybí ani faktor stresu, který hrdinům postupně narůstá, až může dojít do psychického sesypání nebo naopak (méně častého) projevu kuráže.

Pokud bych zatím označil změny jako spíš mírnější, teprve teď to začne být ta pořádná jízda. A to doslova. Hra totiž zcela změnila systém levelů, které si už nevybíráte ze všech dostupných a nepodnikáte jednorázové menší či větší výpravy, nicméně tentokrát se snažíte projít řadou po sobě navazujících „kapitol“, přičemž začínáte vždy od té poslední odemknuté. Levely jsou nyní spíš delší a jejich mapa nápadně připomíná třeba tu v Slay the Spire, s větvícími se cestami, které se zase mohou po chvíli sbíhat dohromady, a ikonkami na rozcestích prozrazujícími daný bod zájmu.

Co jsem myslel tou jízdou? Vaše parta už necestuje pěšky, ale jede napříč levelem v dostavníku. Dostavník ovládáte dokonce šipkami jako v závodní hře, nicméně vlastně to ani není nezbytné, jelikož zatáčí automaticky a vy jen vybíráte směr, kterým se na rozcestí vydat, případně srážíte menší hromádky listí, dřeva a dalšího harampádí, ze kterých může sem tam vypadnout trocha herní měny či předmětů.

Za mě je toto „vylepšení“ hry spíš krokem zpátky a mnohem víc preferuji pečlivé pěší zkoumání levelů v jedničce. Jízda v dostavníku prostě z nějakého důvodu moc nemá šmrnc a přidává do hry další element nebezpečí, pokud se vám rozbije kolo či se poničí opevnění. Pak se totiž musíte bránit náhodnému přepadení banditů a jeden z členů vaší party je navíc vždy v daném kole zaneprázdněn opravováním.

Dostavník si můžete opravit a nechat hrdiny odpočinout v hostinci, který je vždy konečnou stanicí daného levelu, než se vypravíte na další cestu. Můžete zde vedle opravy dostavníku také vylepšovat schopnosti hrdinů, dokupovat vybavení a samozřejmě se i starat o jejich fyzické zdraví a míru stresu.

Novinkou jsou ve hře také vzájemné vztahy v partě, které mohou buď pozitivně či negativně ovlivnit jednotlivé schopnosti. Členové party na sebe mohou žárlit, závidět si nebo naopak stát při sobě. Tady bych si dovolil jen říct, že tento element mi přijde v Darkest Dungeonu 2 úplně zbytečně navíc a nejraději bych ho prostě škrtl. Dělá hru jen víc komplikovanou a povětšinou ji nadále ještě přidává na obtížnosti, protože se vám parta velice snadno rozhádá a pak si jen vzájemně hází klacky pod nohy.

Úplně pryč je také spravování vašeho městečka. Tedy ono tu v jisté formě pořád je, ovšem slouží úplně jinému účelu. Veškerá vylepšení nyní nakupujete za jednu herní měnu, kterou jsou svícny. Čím víc se vám v daném pokusu dařilo, tím víc svícnů si z něj odnesete a ty pak můžete na začátku další výpravy investovat do permanentního vylepšování hrdinů, odemykání nových předmětů, zlepšování dostavníku a řady dalších elementů hry. Dokonce si můžete za svícny pořizovat i kosmetické předměty.

Hra prostě funguje najednou úplně jinak, skoro by se dalo říct, že se snaží být víc generická a zůstalo jí méně z původního charakteru, díky kterému měli jedničku příznivci tolik rádi.

Darkest Dungeon 2 ovšem musím zároveň i pochválit. Jednak to je za vypiplanou vizuální stránku – hra totiž přešla z 2D do 3D a je to znát. Animace hrdinů jsou nyní živější, detailnější a je radost se dívat, jak se během soubojů hýbou daleko přirozeněji a reagují na úspěchy či neúspěchy. To samé platí i pro nepřátele. Barevná paleta je ve dvojce stejně tak ponurá. Hrozně moc bych vlastně chtěl jedničku v grafickém kabátě dvojky.

Druhou novinkou, která se mi opravdu moc líbí, je jeden ze zcela nových náhodně se objevujících bodů zájmu na mapách, kterým jsou svatyně umožňující hrdinům vzpomínat na svou minulost. Ta je u každého z nich rozdělena do několika kapitol, takže vám bude trvat docela dlouho všechny posbírat, ale opravdu stojí za to. Hrdinové se zde učí nové schopnosti, ovšem velice originálním stylem.

Někdy je to jen kousek vyprávění, jindy však dostanete speciální souboj, který se dost výrazně liší od těch běžných ve hře. Minulost Jestera třeba obsahuje kytarový duel na hřbitově, kdy musíte vhodně reagovat na protivníkovu melodii, tulačka se pak zase musí v jakési stealth minihře proplížit temnotou a ukrást zlé jeptišce klíče od své cely. Každý má zkrátka něco, a pokud mě v Darkest Dungeonu 2 nějaká věc popoháněla kupředu, bylo to právě odhalování nových svatyní a střípků minulosti hrdinů.

Hra samozřejmě i tentokrát obsahuje charismatického vypravěče, který doplňuje atmosféru nejenom samotných levelů, ale nově i na začátku každého pokusu vypráví i střípky hlavního příběhu. Pokud nechcete hrát v anglickém jazyce, k dispozici jsou i české titulky.

K technické stránce hry nemám výhrady, tedy až na jeden detail, a to je nepříliš dobrá podpora hraní na gamepadu. Na něm totiž stejně jen většinu času ovládáte páčkou kurzor. To už je rovnou lepší prostě hrát na myši a klávesnici. Snad se to v budoucnu, až autoři vydají konzolové porty, zlepší.

Darkest Dungeon 2 vám každopádně zabere stejně jako první díl opravdu velkou spoustu času, což je prostě společný znak rogue-lite žánru. Musím však přiznat, že mi připadal o něco repetitivnější a místy opravdu o velké náhodě. I sebelepší parta prostě může kvůli smůle pohořet v klíčovém souboji a vám nezbude nic jiného, než si to dát celé od začátku. Některé souboje s bossy navíc ani nejsou moc o kreativitě jako spíš o prakticky předem dané sestavě party, následování správných kroků a také samozřejmě o pořádné porci štěstí při pomyslných hodech kostkou.

Darkest Dungeon 2 je zkrátka takovým trochu nekonzistentním mixem dobrých a podivných nápadů, které ve výsledku asi spíš docílí toho, že si raději znovu půjdete zahrát první díl. Anebo nad tím aspoň přemýšlet, než vám dojde, jak měl v mnoha ohledech stejně frustrující obtížnost. Pokud jej ovšem neznáte, pak vás má dvojka asi daleko větší šanci oslovit.