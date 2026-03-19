RECENZE: Crimson Desert není dokonalý, ale uhrane světem i tunou aktivit

Jihokorejské studio Pearl Abyss přináší rozmáchlé RPG, které se snaží jít trochu jinou cestou. Někde mu to jde, někde tak úplně ne, ale pořád to je zábava v pohlcujícím světě, kde se ztratíte na dlouhé desítky hodin.

Crimson Desert

Pearl Abyss 19.03.2026 PC, macOS, Xbox Series X/S, PS5

85%
  • soubojový systém
  • zajímavý svět
  • neskutečné množství vedlejších aktivit
  • zábavné vedlejší postavy
  • ovládání občas není responzivní
  • hra špatně vysvětluje, jak některé věci udělat
  • bugy
Říká se, že aby člověk mohl nastoupit na spirituální cestu, musí zemřít. Většinou to je myšleno obrazně. V případě našeho hrdiny to je doslovné. Kliff z klanu Greymane přichází do své vsi uctít památku padlého druha.

Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
60 fotografií

Svět kolem je ponurý a jediné, co dodává scenérii trochu světla, jsou zapálené louče – vyladit správně jas a kontrast hry chvíli zabralo. Klidná pietní akce se rychle změní v masakr a váš kmen je napaden brutálním sokem. Několika spolubojovníkům pomůžete v boji proti přesile, ale pak se objeví někdo, s kým máte dlouho nevyřízené účty. Zabije vás a hodí do řeky.

Den, kdy jsem zemřel

Místo aby to byl konec vaší cesty, je to naopak začátek. Ocitáte se ve zvláštním podivně fantaskním světě v oblacích, který jako by designoval sám Fumito Ueda, a dostáváte mystické síly, které jsou na hranici mezi magií a pokročilou technologií z jiného světa. Někdo ve vás vidí cosi, co vy sami ne, a dává vám druhou šanci. Po zdolání podivných struktur se ocitáte zpět ve světě živých. Hned z úvodní kapitoly Crimson Desert je jasné, že autoři se snaží vystoupit z davu. Jenže příliš neřeší, že by mohli hráče o svém inovativním přístupu lépe informovat.

Váš hrdina Kliff dorazí do první velké lokace, středověkého města. Město žije svým životem a hra vás seznamuje s novými mechanismy. Ve světě Crimson Desert šaty dělají člověka, a pokud si chcete zajistit vstup do zdejšího hradu, zapomeňte na to, že tam můžete přijít oháknutí jako vandrák. Líbí se mi i přístup zdejších stráží, které vám pár ranami do obličeje, jež by normálnímu dislokovaly čelist, dají najevo, že „sem se prostě nechodí“, a pak vám uctivě řeknou, prosím jděte pryč. Ošacení ale může sloužit také k infiltraci některých střežených objektů. Jak je u asijské produkce zvykem, hra si bere inspiraci všude možně a krédo asasínů není výjimkou.

Čím je Crimson Desert tradiční, je to, co RPG dělá RPG. Plníte questy, a to jak hlavní, tak i vedlejší. Ty nejsou ze začátku pracné na skill, ale spíš na pochopení, co autoři chtějí, abyste udělali a jak.

Crimson Desert
Crimson Desert

Zasekl jsem se hned na prvním úkolu vyčistit komín. Popadl jsem koště a začal zběsile šmrdlat asi pět minut střechu i komín. Když to nezabralo, počal jsem ještě s větší vervou šůrovat vnitřek tak zběsile, že jsem zničil půl místnosti a vysloužil si téměř kriminál za vandalismus. Hra se nakonec slitovala a řekla mi přesný postup: vylez na střechu, na komín, vezmi do ruky koště a stiskni tlačítko akce. V jednom téměř pixel perfect bodě vše seplo, jak mělo.

U hry celkem často chápete, co chce, ale jak toho dosáhnout, je kámen úrazu. Titul hodně hřeší na to, kde přesně stojíte. Díky tomuto prozření jsem byl schopen splnit i druhý úkol, který jsem předtím vzdal. Otevřít padací poklop. Akce k otevření se zpřístupní jen z určitého úhlu a vzdálenosti. Pokud tušíte průšvih věcí příštích, tušíte správně.

Crimson Desert

U her se občas dostaví ten moment, kdy vše dokonale sepne do sebe. Pro mě to bylo, když jsem vyměnil gamepad za klávesnici a myš. Hra má složité, ale ne překombinované ovládání a z čistě subjektivního hlediska se mi hrála mnohem lépe v kombu klávesnice a myši.



RECENZE: Crimson Desert není dokonalý, ale uhrane světem i tunou aktivit

85 %
Crimson Desert

Jihokorejské studio Pearl Abyss přináší rozmáchlé RPG, které se snaží jít trochu jinou cestou. Někde mu to jde, někde tak úplně ne, ale pořád to je zábava v pohlcujícím světě, kde se ztratíte na...

PC
19. března 2026 0

Crimson Desert

85 %
Crimson Desert

PC
vydáno 18. března 2026  11:25,  aktualizováno  11:41

