RECENZE: Constance je skákačka, kterou by byla chyba přehlédnout

Ondřej Martinů
Skákaček letos nebylo málo, o to větší chuť jsme však měli vyzkoušet nějakou menší, zato vyrobenou s láskou k žánru. Constance naše přání vyplnila, a byť je to v rámci žánrových pravidel spíše taková jednohubka, fanoušky akčnějších skákaček jistě potěší.

Constance

24.11.2025 PC

iDNES.cz

85%
Herní karta
  • Krásná malovaná 2D grafika
  • Zajímavý příběh
  • Dobrá hratelnost s jasnými pravidly žánru
  • Zábavný mix herních prvků (akce
  • Kratší herní doba
  • Zatím pouze na PC

Původně měla Constance na mém seznamu přání na Steamu místo pomyslné zálohy za Hollow Knight: Silksong. Dlouho to vypadalo, že Silksong nemusí vlastně nikdy vyjít, kdežto autoři Constance už začátkem loňského roku slíbili, že hru vydají koncem letoška. Slib také dodrželi, byť už pozice náhradníka není tak třeba, neboť Silksong nakonec vyšel v září. I tak jsem ale této zajímavé metroidvanii dal šanci a velice příjemně mne překvapila.

Constance
Constance
Constance
Constance
32 fotografií

Asi není nutné si nalhávat, že autoři z německého studia „btf Games“ hru Constance stavěli právě na tom, co dělalo i z Hollow Knighta tak úspěšnou záležitost. Klíčem je i zde krásná malovaná grafika, tajuplný svět plný nápaditých postaviček a tajemství k odhalení, a hlavně povedený mix akce, skákačky a sem tam nějaké to řešení puzzlů.

Příběh Constance však není až tak abstraktní jako u konkurenta, zpracovává totiž obtížné aspekty lidského života týkající se výběru práce, přepracování a vyhoření. Hra sleduje příběh hrdinky, která se před reálným světem zavřela do fiktivního plného robotů, čarodějů a příšer. Sem tam však pořád v podobě cutscén nebo i miniher sledujete střípky jejího skutečného života. Je to rozhodně zajímavé dobrodružství, byť ne příliš veselé.

Constance
Constance

Hra je typickým zástupcem žánru metroidvania, tedy vám dává k prozkoumání poměrně velkou herní mapu, zdaleka ne všude se však s úvodní sadou schopností dostanete. Musíte tedy zprvu následovat pouze dostupnou trasu napříč několika oblastmi, abyste si odemkli pár dalších dovedností, které vám třeba umožní proskakovat skrz překážky, odrážet se ve vzduchu či ode zdí. Vlastně nic neobvyklého.

Akrobacie je v Constance rozhodně podobnější prvnímu Hollow Knightovi, hrdinka je sice hodně mrštná, ale na dynamiku pohybu v Silksong to zkrátka nestačí. To se však nedá říci o soubojích, které jsou minimálně stejně tak rozmanité. Constance k boji používá štětec, její dovednosti můžete dále vylepšovat pomocí speciálních triků, kterých si však můžete vybrat pouze omezený počet.

Nepřátel ve hře potkáte opravdu hodně, je tu klasický výběr monster, které jen tak pobíhají sem a tam, přes ty co po vás hází předměty až třeba po teleportující se přízraky nebo roboty šermíře, kteří se jen tak porazit nenechají. Obtížnost většiny hry mi však nepřišla až tak vysoká (byť tu žádné nastavení obtížnosti není), jako třeba v Hollow Knight: Silksong.

Constance
Constance

Opět je tu výjimka, a to jsou souboje s bossy, u kterých budete umírat, a to docela často. Autoři alespoň povětšinou umístí záchytný bod těsně před nimi, takže mezi pokusy není ještě žádné otravné skákání a vyhýbání se jiný příšerám, ale i tak jsem na několika místech musel třeba po pěti opakovaných smrtích jít raději někam jinam, protože pošesté se mi už umírat nechtělo. Někteří bossové mají zkrátka pořádně tuhý kořínek.

Hra vás za smrt naštěstí nijak nepenalizuje, jen vás zkrátka pošle zpátky na nejbližší záchytný bod. A jsou tu i další výhody, dokonce jedna převzatá z další skvělé metroidvanie: Prince of Persia: The Lost Crown. I v Constance totiž můžete pořizovat fotografie míst, která si chcete zapamatovat na později. Virtuálních fotek máte sice omezený počet, o to více vás hra tedy nutí si fotit jen opravdu důležitá místa. Mechaniku focení navíc později využívá i třeba k plnění vedlejších misí.

Dojde také dokonce na několik únikových sekvencí, které zase nejvíce připomínají hry ze série Ori. Constance obecně působí jako taková jednodušší, ale o to pečlivější pocta moderním velikánům žánru. Skvěle to podtrhuje pak právě krásná grafika jednotlivých lokací a docela chytlavé herní melodie.

Constance
Constance

Je nicméně vidět, že autoři to berou spíše jako první zkušenost se žánrem, a ne jen snahu přiblížit se proslulým titulům, jako je Hollow Knight. Dělají to ale opatrně a s velkou úctou, do žánru navíc vkládají poměrně lidsky pojatý příběhový aspekt, takže ve výsledku dovedou nabídnout i něco vlastního. Constance se zkrátka povedla, a byť je to celkem krátká hra (dá se dohrát i za šest hodin), o to víc věřím tomu, že případné pokračování může dosáhnout ještě velkolepějšího rozměru, podobně jako letošní Silksong.

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

85%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný

Clair Obscur: Expedition 33

Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

Dobrý start, ale co ta hrozná AI grafika, tepou hráči Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Strategie Anno 117: Pax Romana zasazená do období římské říše si připisuje nejúspěšnější start v historii série. Hra se zároveň octla pod palbou uživatelů, kteří si všimli využití nepovedené AI...

RECENZE: Constance je skákačka, kterou by byla chyba přehlédnout

85 %
Constance

Skákaček letos nebylo málo, o to větší chuť jsme však měli vyzkoušet nějakou menší, zato vyrobenou s láskou k žánru. Constance naše přání vyplnila, a byť je to v rámci žánrových pravidel spíše taková...

PC
26. listopadu 2025 0

Tipy na hravé dárky, za které ručíme

Stellar Blade - Vánoce

Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.

26. listopadu 2025 0

Constance

85 %
Constance

PC
vydáno 25. listopadu 2025  15:19

Chystá se hraný seriál podle akčních her Far Cry

Vaas Montenegro z Far Cry 3

Slavná série stříleček Far Cry, jejíž první díl vyšel už před víc než dvaceti lety, se dočká adaptace v podobě hraného seriálu.

25. listopadu 2025  15:14 0

Zesnulého Udo Kiera hráči znali jako Yuriho z Command & Conquer

Yuri

V 81 letech zemřel německý herec Udo Kier, který zazářil i v několika herních projektech. Podílet se měl také na hororu OD od japonského vývojáře Hidea Kodžimy.

25. listopadu 2025  9:53 1

Obleček v online hře může stát skoro milion. Hráči po něm šílí

Where Winds Meet

Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...

25. listopadu 2025 11

Sexy akce Stellar Blade 2 zamíří na víc platforem

Stellar Blade

Po komerčním úspěchu sci-fi akce Stellar Blade bylo jasné, že pokračování je jen otázkou času. Několik prvních informací o chystaném projektu prozradil inzerát.

24. listopadu 2025  14:59 2

Kolik bude stát malé PC od Valve? Dotované nebude

Steam Machine

Steam Machine, tedy malé, přenosné PC, uzpůsobené pro hraní na televizi, vzbudilo mezi hráči rozruch. Jedna z hlavních otázek, která nakonec rozhodne o jeho úspěchu či neúspěchu, však prozatím...

24. listopadu 2025  11:05 20

Je to zmanipulované, vztekal se streamer u nominací herních Oscarů

Arc Raiders

Populární streamer Shroud označil nominace na Game Awards, což je herní obdoba Oscarů, za zmanipulované poté, co se do hlavní kategorie neprobojovala multiplayerová střílečka Arc Raiders.

24. listopadu 2025 21

RECENZE: Kultovní Syberia dostala remake, i tak ale působí jako z jiné doby

70 %
Syberia - Remastered

Ani nový engine, ani kompletně přepracovaná grafika nedokážou zakrýt, že takřka čtvrt století stará legendární adventura působí zastarale. Pamětníkům původní zážitek nijak neobohatí, na nováčky bude...

PS5
23. listopadu 2025 7

Terminator 2D: No Fate

Terminator 2D: No Fate

vydáno 22. listopadu 2025  10:27

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond

vydáno 22. listopadu 2025  10:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.