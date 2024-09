RECENZE: Concord si naběhl na vidle s hrdiny, kteří nikoho nezajímají

Když letos v únoru vyšla týmová střílečka Helldivers 2, v Sony si mohli mnout ruce. Hra totiž sklízela nejenom pěkná hodnocení, ale hlavně se nad očekávání prodávala. Aktuální Concord, který vydalo Sony, je na tom přesně opačně.

Ačkoliv Sony zřejmě opět věřilo v masivní úspěch, což naznačuje i existence limitované edice ovladače DualSense, Concord má nakročeno ke komerčnímu propadáku. Podle dat ze SteamDB totiž minimálně na PC nepřekročil počet souběžně hrajících ani tisícovku. Pro kontext, dosud nevydaný Marvel Rivals měl během playtestu přes padesát tisíc a pořádně neohlášený Deadlock od Valve překonal sto tisícovou hranici souběžně hrajících hráčů.

Concord je přitom tradiční hrdinská týmovka, v níž se hraje pět na pět, přičemž na výběr je šestnáct různých postav. Samozřejmostí jsou různé vychytávky v oblasti pohybu, které oddělí zrno od plev. Postavy jsou poměrně různorodé, kromě dvou aktivních schopností disponují ještě jednou pasivní. Dobře složený tým tak může méně zkušené protihráče zcela převálcovat, což se také děje.

Akce patří k těm dynamičtějším, ale zároveň je to pořád na jedno brdo. Ultimátní schopnosti tu nejsou vůbec, takže žádné zvraty se nekonají. Dva týmy se pohybují v hloučku po prázdných mapách a snaží „vyzobnout“ protihráče. Pro vlky samotáře to už z podstaty věci není, na druhou stranu likvidace protihráčů nepřináší nijak zvlášť uspokojivý pocit. Tentokrát to zkrátka nesecvaklo.

Concord

K dispozici je šest režimů ve třech playlistech, přičemž poslední dva bez respawnu jsou uzavřeny ziskem určité úrovně, která se po vydání mimochodem snížila, což nenahrává vysokému počtu hráčů ani na PlayStationu 5. Samozřejmostí je pěkně vysvětlený trénink (který nepochopitelně chyběl v betě) a různé výzvy.

Celkově bych hru označil za něco jako Overwatch 0,5 v napodobenině univerza Strážci galaxie z Aliexpressu. Kamenem úrazu jsou naprosto hnusácké postavy, s kterými je problém se sžít. Možná si vzpomenete na bizarní výjevy ze Spojených států, v nichž se letos zabarikádovali studenti a v jeden moment vyběhli ozbrojeni zřejmě násadami od košťat a štíty z víka od popelnice (nebo co to bylo) proti ozbrojeným složkám. Tak teď máte představu o tom, jak vypadají hrdinové Concordu.

Tak za koho budete hrát?

Sám jsem kdysi dávno vypadal jako stereotypizovaný nerd s dlouhými vlasy a pořádnou nadváhou a i když mě pořád baví vtipy z Garfielda na hubeňoury, nikdy mě nelákalo hrát za nějaké bizarní tlouštíky. A neláká mě ani teď hrát za vyžranou ženskou v helmě s modrou rtěnkou, vyžranýho chlapíka s potápěčskými brýlemi, přísně se tvářící důchodkyni ve fialové kombinéze či hnusáckého mimozemšťana s nádorem na ruce.

Celý grind zkušeností vede k tomu, že si své hnusácké postavy můžete obléct do jiných barevných variant téhož. Teprve až jeden jediný legendární skin postavy mění vzhled postavy. Když to srovnám s Marvel Rivals, v němž se můžu stát Thorem, Grootem či Venomem, tak je to vskutku „lákavé“.

Concord

Hra samozřejmě dojela i na obchodní model, protože do přesaturovaného žánru vstoupila jako placená hra, byť nemá oproti konkurenci co nabídnout. Na druhou stranu zrovna toto bych autorům nevyčítal. Chtěl bych věřit, že i dnes může skvělá hra uspět v placeném segmentu a nabídnout ucelený zážitek bez nutnosti kupovat si za 9,99 eur každou blbost nebo grindit dva týdny jeden skin.

Oproti ostatním si nemyslím, že jádro Concordu je skvělé. Minimálně na PC je hra mizerně optimalizovaná a padá mi víc než nakonec opravená beta. Problémy přitom hlásí hráči i se špičkovými sestavami.

Na zábavě nepřidá, že pokud jeden z týmů hned od začátku prohrává, lidé se zkrátka odpojují (nebo jim hra padá?). Lidé na to upozorňovali už v betě, ale nic se nestalo. Jeden zápas jsem zůstal dokonce sám proti pěti. Mapy jsou nudné, prázdné a bez atmosféry. Tvůrci si dali docela dost práce s lore, jakousi galaktickou mapou, nicméně to vše přišlo vniveč. Co se budoucnosti Concordu týče, myslím, že tvůrci zkrátka dodají přislíbený obsah, poté hra vyjde v předplatném PS Plus a až na ni všichni zapomenou, odpojí servery.