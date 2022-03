RECENZE: Chocobo GP jsou svižné arkádové závody, které se učily u mistra

Postavičky z Final Fantasy, kterým vévodí žlutý pták Chocobo, se setkávají ve vlastní závodní hře. Myšlenka to není nijak nová. Pokud jste kdysi pařili na prvním playstationu, možná si vzpomene na hru Chocobo Racing z roku 1999. Nesklízela nijak zvlášť dobré známky, ale pokud jste ji hráli jako dítě nebo dospívající, možná vás při pohledu na aktuální Chocobo GP přepadnou návaly nostalgie. Je to naprosto v pořádku, Chocobo GP se nebojí čerpat ze své historie, nicméně po stránce hratelnost se plně adaptovalo na dnešní poměry.

Dobrá zpráva je, že Square Enix chystá i lite verzi, která umožní vyzkoušet prolog, pár postav a část online hry. V případě, že se spojíte s kamarádem, který vlastní plnou verzi, půjde hrát s lite verzí i hlavní multiplayerový režim Chocobo GP, což je turnaj pro 64 hráčů. Ale popořadě.

Jedním z lákadel má být příběhový režim. Pokud ovšem čekáte něco jiného než povídání postaviček u některé z drah a následný závod, zklamu vás. Aspoň že rozhovory jsou dabované. Fakticky je to série závodů, v nichž musíte dojet buď jako první, nebo porazit konkrétního soupeře. Postupně si tak vyzkoušíte všechny dráhy ve hře, naučíte se herní mechanismy, otevřete si nové postavy a získáte slušnou porci herní měny, za níž si nakoupíte nové postavy či kosmetické doplňky.

Vlastní hra je čirá arkáda. Chocobo GP je dokonce arkádovější než Mario Kart 8 Deluxe, což už je co říct. Vozítka, nebo spíš dopravní prostředky, jsou mnohem responzivnější, krásně se s nimi zatáčí. Při startu chcete zmáčknout plyn v okamžiku, kdy u odpočítávání naskočí dvojka pro rychlý start, zatímco jízda ve smyku nabíjí rychlostní boost. Na trase jsou různé typy vajíček s předměty, které lze ještě spojit do účinnější verze. Jsou tu rakety, štít, teleportační portály, spoustu z nich budete znát. Například Bullet Bill z Mario Kart, který pomůže s řízením i prorážením cesty, má zde podobu dráčka.

Chocobo GP jde ovšem trochu dál a kromě předmětů má každá postava svoji schopnost, která se nabíjí. Já si oblíbil Bena, který je sice pomalejší, nicméně když aktivuje svůj Charge, hodí vozítko na ramena, rozeběhne se a ve vysoké rychlosti proráží vše, co mu přijde do cesty. Nejenže to skvěle vypadá, ale je to i dost efektivní, například když si prorazím cestu v cílové rovince.

Kdykoli si můžete zkontrolovat, kdo je za vámi, případně provést taunt. Dva typy vykřičníků pak indikují, že vás zacílil některý z předmětů nebo některá z abilit. Tato varování uvidíte poměrně často. Ať už jste střelec, nebo naopak hrajete defenzivně, nakonec si vyberte oblíbenou postavu nejen podle vlastností vozítka, ale i podle ability postavy.

To, že vás někdo trefí třeba pár metrů před cílem v posledním kole, a vy se propadnete z první pozice na pátou, se vám bude v různých obdobách stávat celkem často. Hra je v tomto ohledu dost drsná, podobně jako některé starší díly Mario Kart. Mario Kart 8 Deluxe už mi přijde v tomto ohledu vyladěný tak akorát.

Každého závodníka s vozítkem si lze přizpůsobit změnou barvy a samolepkami. Postupně lze závodit i s jinými verzemi vozu, které sice vypadají hodně podobně, nicméně jejich hlavní síla je ve změně statistik (rychlost, grip, akcelerace, drift). Díky tomu lze mírně upravit vlastnosti u vámi oblíbené postavy, například obětujete rychlost, abyste posílili zbylé tři atributy. Některá vylepšení se nakupují v obchodě za herní měnu, u jiných je podmínka. Například rychlostní model u Bena má podmínku odehrát první epizodu ve třetí kapitole v příběhovém režimu na obtížnost extra. Že by se mi zrovna chtělo vracet do příběhového režimu a hrát to samé znovu, jen na vyšší obtížnost, to zase úplně ne. Ale aspoň že je tam další odměna v podobě herní měny.

Kromě příběhového režimu lze hrát online, na čas (včetně ghostů), vybrané závody a trasu podle vlastních pravidel. Vrcholem je Chocobo GP, což je turnaj, v němž se utká 64 hráčů. Ale ne naráz. Závodí se vždy po osmi a první polovina postupuje. Může to zní jako nic moc, ale je to skvělá zábava, ať si chcete dát jednu partičku, nebo posedět déle. Square Enix má s tímto režimem evidentně další plány, protože chystá sezony s různými odměnami. Část bude zdarma, část placená, z čehož mám trochu smíšený dojem. Vzpomeňme na sviňárnu od Activisionu, který přidal mikrotransakce do Crash Team Racing až po vydání hry a recenzích. Tady víme, že placené věci budou, nicméně v review verzi nejsou vidět sezonní odměny.

Co se tratí týče, nejsou špatné a obsahují řadu překážek, jako jsou padající mříže či houpající se lustry. Ale u žádné jsem si neřekl, wow, to je paráda. Jsou jen dobré. Některé se očividně inspirují u Mario Kart 8 Deluxe, nicméně co do počtu, chtělo by to přidat. Tratí je zdánlivě dost, nicméně musíme vzít v potaz, že třeba tři různé čerpají ze stejné mapy, jen jedna je zkrácená a druhá má jiné odbočky. Na 48 tratí z Mario Kart 8 Deluxe se tak novinka nechytá.

Chocobo GP jsou svižné, zábavné závody, které vám přejdou rychle do krve. Pokud máte rádi Final Fantasy, tak si klidně pár bodů k hodnocení ještě přičtěte. A určitě zkuste Lite verzi. Na druhou stranu, vzor v podobě Mario Kart 8 Deluxe je zkrátka lepší, robustnější a od 18. března do něj zamíří další tratě, které budou vycházet až do konce roku 2023. Chocobo GP zkrátka chybí nějaký alespoň jeden vlastní výraznější prvek, kterým by se prosadil.

Aby byl výčet kompletní, kromě zmírněného Crash Team Racing, který je určen spíš pro náročnější, bych zmínil i povedený Team Sonic Racing. Výběr je jako vždy na vás.