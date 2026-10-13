Nová Castlevania je překvapivě tuctová hra v žánru, který stvořila

V poslední době vyšla řada her, které posunuly výš laťku v žánru metroidvanií. Řeč je o velkých titulech jako Prince of Persia: The Lost Crown, Hollow Knight: Silksong nebo třeba Animal Well. Všechny tyto hry pomáhají dál prohlubovat žánr. I letošek je nebývale silný na takové hry, z nabídky menších studií se letos povedlo třeba Animal Well nebo Mio: Memories in Orbit. A samozřejmě se čekalo na návrat krále, nového dílu série Castlevania, tedy té, po které je způlky žánr metroidvanií pojmenovaný (Metroid + Castlevania).
Místo návratu krále však dorazilo rozčarování. Castlevania: Belmont’s Curse je na první pohled ukázkovým zástupcem žánru, který však v záplavě zajímavých titulů prostě nedovede udělat krok dál a naopak se až úzkostlivě drží ve stínu svých předchůdců. A to hned několika prvky.
Hru dostalo pod zastřešujícím dozorem Konami na starost francouzské studio Evil Empire, které budete znát jako autory hry Dead Cells. Koneckonců právě pro Dead Cells už dřív vyšlo rozšíření (Return to Castlevania), které bylo ukázkovým crossoverem. V tu chvíli bylo v podstatě jasné, že pokud někomu Konami nabídne práci na dalším díle, tak jsou to právě lidé z Evil Empire.
První slabinu Castlevania: Belmont’s Curse poznáte už v úvodní hodině hry a drží se zde po celou dobu. Jde o příběh, který se zdá být hodně banální. Série Castlevania se točí okolo konfliktu hraběte Drákuly s rodinou Belmontů, lovců upíru. A zde je vidět, že si zřejmě v Konami objednali, aby novinka dělala přesně to samé, co předchůdci.
Což o to, držet se zaběhlého stylu příběhu je to, co se od sequelů většinou čeká, jenže Castlevania jde do extrému. A tak vám na úvod vysvětlí, že hrabě Drákula už v minulosti dvakrát zemřel, ale na tom vlastně nezáleží, teď je zpátky a zas je na vás ho porazit. Připomnělo mi to bezzubou zápletku z novějších Star Wars, kde také prostě jen tak vzkřísili císaře Palpatina (čemuž se internet dodnes vysmívá), protože to přece musí být hlavní padouch a nejde si vymyslet nového.
Takže tu máme vlastně zcela neoriginální příběh, kdy pokračovatelka rodu Belmontů (Rose) bojuje proti Drákulovi v jeho začarovaném hradě. Autoři se aspoň snaží příběh ozvláštnit tím, že s Rose putují duše padlých bossů, jako je třeba Johanka z Arku nebo Medúza, a vedou ji vstříc cíli, ale popravdě to příběh příliš nevylepšuje. Korunu tomu pak nasazuje sama Rose, která během hry sem tam střílí otřepané hlášky, za které by se styděli i scénáristé filmových marvelovek.
Dobře, příběh hry tedy není silná stránka. Co dál, povedla se aspoň hratelnost? I tady jsem ze hry spíš rozpačitý. V principu jde o běžnou metroidvanii, která nepřináší nic nového. Hrdinka umí bojovat, skákat, odrážet se ode zdí a později také třeba přichytit se na určené místo pomocí biče nebo procházet magickými zdmi pomocí kouzelného světla.
Vedle základního útoku, který se odvíjí podle toho, jakou zbraň máte zrovna v ruce, je možné také kouzlit. Efekt kouzla se odvíjí od držené tarotové karty, jsou tu různé magické zásahy, házecí kříž s efektem bumerangu, zápalná bomba a další. A nakonec jsou tu také tři pozice na kouzelné artefakty, které vylepšují schopnosti Rose.
Ovládání hry a souboje jsou v pořádku, nejblíž je hra v tomto ohledu asi Prince of Persia: The Lost Crown, ovšem princ z Persie měl aspoň zajímavější sadu speciálních útoků. Hra nejvíc hřeší na obtížnosti, která je už v úvodu hodně drsná a zpětně mě až udivuje, jak Castlevania: Belmont’s Curse dovedla nasadit ještě zběsilejší tempo než třeba loňský Silksong, u kterého se hodně řešila právě vysoká obtížnost. Přitom prvních pár levelů v Silksongu je oproti nové Castlevanii procházka růžovým sadem.
První boss ve hře vás pravděpodobně na první pokus naprosto rozdrtí, a byť se nakonec dá vcelku rychle pochopit, jak mu vzdorovat, autoři jsou na vás hned v úvodu až zbytečně přísní. A tak se to táhne celou hrou dál, mnohdy za jednu drobnou chybičku zaplatíte životem, nehledě na některé bossy, kterým opravdu stačí vás jednou nachytat ve špatné pozici, a vracíte se zpátky na záchytný bod.
I v Castlevanii vás navíc čeká trochu otravné dobíhání přes nepřátele z posledního záchytného bodu, byť to se dá aspoň v nastaveních hry vypnout. Dál tu jsou flaštičky s léčivým lektvarem spolu s šancí, že z nepřátel náhodně vypadne další (nebo aspoň vepřová pečeně), což vám může části hry usnadnit. A když ani to nezabere, pak máte v nastaveních možnost si celou obtížnost přizpůsobit podle sebe.
Hra každopádně působí dost repetitivně, protože někdy jsou záchytné body vzdálené až zbytečně daleko a nepřátelé mají opravdu tuhý kořínek. Chápu, že to je něco, co spousta hráčů zbožňuje, ale opět se musím odvolat na Silksong, který byl (v pozdějších fázích hry) stejně tak nemilosrdný, ale zároveň nesrovnatelně zábavnější.
Zde už asi spadnu do opravdu hluboce subjektivního teritoria, ale celkově mi atmosféra Castlevania: Belmont’s Curse prostě nepřišla nijak poutavá. Hra vám nabídne vlastně poměrně velký a relativně rozmanitý svět, plný překážek k překonání, nepřátel ke zdolání a tajemství k odhalení, stejně jako správná metroidvania, jenže tady to všechno působí jako herní ekvivalent bramborové kaše z pytlíku. Je to to, co jste si objednali, ale prostě to nevyvolává žádnou radost.
Herní zážitek se dá definovat tak, že mlátíte po hlavě jednoho nemrtvého za druhým, skáčete z plošinky na plošinku, ale když hru po pár hodinách vypnete, tak vlastně ani nevíte, jestli se těšíte na to, až ji druhý den budete zase zapínat.
Zbývají jen vizuály a hudba, a obojí se naštěstí opravdu povedlo. Všímal jsem si, že Castlevania: Belmont’s Curse si trochu bere vizuální inspirace ve hrách, jako je Hades, tedy pestrobarevném a kontrastním světě plném detailů, sem tam proloženém krátkým animovaným filmečkem. Grafika je povedená, líbivá a stejně tak herní hudba pěkně umocňuje atmosféru různých kanálů, hřbitovů a komnat hradu.
Upřímně mě mrzí, že z pozice toho, kdo si v redakci automaticky bere snad všechny hry žánru metroidvania, mě nakonec nová Castlevania spíš zklamala. Není to vyloženě špatná hra, především pokud jste skalní fanoušek Castlevanie, tak vás novinka rozhodně může pohltit tím, co jste kdysi v těchto skákačkách měli rádi, ale v rámci pestré nabídky žánru je to prostě jen hodně šedý průměr. Konkurence zkrátka za ty roky ušla ohromný kus cesty, kdežto Castlevania: Belmont’s Curse se snaží spoléhat na to, co fungovalo kdysi, jenže kvůli tomu nyní působí až zbytečně genericky.