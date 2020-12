RECENZE: V Bugsnax jste to, co jíte. Doslova se měníte v jídlo

Hned zpočátku recenze se přiznáme, že jsme se na Bugsnax těšili, protože hra vypadala od ohlášení originálně, nápaditě a poutavě, ale že půjde až o takovou pecku, se kterou strávíme téměř 20 hodin, jsme opravdu nečekali. Takže o čem že tato duhově pestrobarevná videohra je? Jde o adventuru viděnou z pohledu vlastních očí, která obsahuje lehké prvky metroidvania podžánru i RPG. Její největší zaměření je lov.

Vzdáleně může připomínat sérii Pokémon a ještě konkrétněji Nintendo 64 díl Pokémon Snap, který byl zacílen na focení roztodivných potvůrek. I v Bugsnax fotíte a zkoumáte roztomilé tvory, po nichž je videohra pojmenována.

Hlavním úkolem je jejích pochytaní a následné nakrmení Grumpusů, kteří se po nich mohou utlouct. Tato rasa chlupáčů, jejímž zástupcem je i sám hráč, totiž zbožňuje pojídání lahodných tvorů Bugsnaxů. Ale má to následky.

Vzhůru na ostrov Snaktooth za sólokaprem!

Bugsnax má příběh, které se zdá na první pohled jednoduchý. Obsahuje však celou řadu dobře napsaných postav s vlastními zálibami, pohnutkami, názory, ale i problémy a starostmi.

Hráč se chopí role bezejmenného Grumpuse, který je jako novinář vyslán na záhadný ostrov Snaktooth, který obývají právě Bugsnaxové. Na něm beze stopy zmizela slavná průzkumnice Lizbert Megafig i se svou lesbickou přítelkyní Eggabell Batternugget a je na vás, abyste zjistili, co se s nimi stalo.

Zdarma pro předplatitele PlayStation Plus Bugsnax je v PlayStation 5 verzi dostupný všem uživatelům služby PlayStation Plus. Jde o úplně první hru pro tuto platformu nové generace, kterou předplatitelé získají. Dostupná je navíc v prodloužené době od launche 12. listopadu 2020 až do 4. ledna 2021. Takže neváhejte a stahujte. Pokud si PlayStation Plus platíte, ale novou konzoli nevlastníte, rozhodně nezoufejte. Bugsnax si můžete přidat prostřednictvím aplikace v mobilu i ve webovém prohlížeči do knihovny a zahrát si ji, až si PlayStation 5 pořídíte. Pokud čtěte recenzi s delším odstupem od jejího vydání, tak věřte, že Bugsnax rozhodně stojí za pořízení, i když už zdarma dostupný nebude.

Když dorazíte na místo, ihned si všimnete, že místní Grumpusové jsou rozhádání. Jediný Filbo – samozvaný starosta hlavního města Snaxburg, se je snaží přivést zpět do miniaturní metropole a usmířit. A samozřejmě najít pohřešovanou Lizbert, kterou mají všichni rádi a moc jim chybí. I když jsou roztomilí a legrační, mají Grumpusové až neskutečně propracované charaktery, že jsme nestačili zírat.

Prodavač Cromdo Face je bručoun, milovník a ochránce Bugsnaxů Gramble Gigglefunny je pro změnu strašpytel. Beffica Winklesnoot se zase snaží za každou cenu na každého vyhrabat nějakou špínu a všechny pomlouvat.

Základní příběh je jednoduchý, ale jakmile začnete poznávat Grumpusy a plnit nepovinné úkoly, které tvoří dobrou polovinu celé videohry, odhalí se vám fiktivní svět, ve kterém se řeší skutečné problémy. Od zamilování a tajných lásek přes ztrátu sebevědomí a psychické problémy až po náboženství, konspirační teorie a chemtrails. Bugsnax je hodně chytrá hra. O dost chytřejší, než se na první pohled zdá.

Bunger vás nabodne na hranolkové rohy

Ostrov Snaktooth není kdovíjak obrovský, ale vyloženě malý také ne. Zároveň je hodně členitý. Je rozdělen na devět regionů, takže se podíváte do života a zelení překypující zahrady, na tropickou pláž, vyprahlou poušť, lesnaté údolí i na vrcholek zamrzlé hory. Prostředí jsou skvělá, rozmanitá, skrývají spoustu tajemství a samozřejmě Bugsnaxe k pochytání. Jací vůbec jsou? Hodně různorodí.

Bugsnax

Všechny tyto potvory jsou vymodelovány podle skutečného jídla. Bunger je prostě chodící hamburger s agresivní náturou, který vás ve chvilce nepozornosti nabere na své hranolkové rohy. Charmallow je zase poletující opékaný marshmallow plnící roli světlušky. Chytit ho není jen tak. Místo motýlů ve vzduchu máchá „křídly“ Flutterjam, což je chleba s burákovým máslem. Kromě běžných Bugsnaxů s trochou píle během vedlejších úkolů narazíte i na bosse. Jen se nechte překvapit. Všechny potvory vtipně opakují svá jména jako pokémoni.

Každý Bugsnax vyžaduje jinou taktiku k polapení. Váš arzenál čítá mnoho zajímavých vynálezů, které vám k tomu pomohou. To nejméně nápaditou je síť, kterou chytíte omráčené Bugsnaxe. Základní pomůckou při lovení je past Snaktrap, do níž ulovíte mnoho chutných brouků. Zpočátku ji pouze rozložíte na vytipovaném místě a budete čekat, než do ní vleze nějaká lahodná svačinka. Ťapkající jahodu Strabby není obtížné polapit. Stačí číhat, kudy chodí.

Jenže ostatní Bugsnaxové jsou chytřejší. Do pasti je mnohdy budete muset nalákat pod příslibem pochoutky. Do rukou k tomu dostanete prak Sauce Slinger. S ním můžete pálit kečup, čokoládu, burákové máslo, dresink nebo sýrovou či pálivou omáčku. Každá poleva přiláká jinou havěť. Ale tím to nekončí. Ve výbavě naleznete i Tripshot, což je nástraha a vystřelovací lano v jednom, nebo katapult Lunchpad, s nímž můžete odpálit past i do vzduchu.

Proměna v pokrmy

Dojde i na návnadu v podobě Buggy Ball, což je dálkově ovládaná koule, v níž se nachází Strabby, která přiláká větší Bugsnaxe. Vystřelovací lano s hákem Snakgrappler pak přitáhne blíže vzdálené oběti. Ne všichni Bugsnaxové vylézají ven ve stejnou dobu. Hra, která nás od začátku do konce nepřestala překvapovat svou komplexností, má kromě funkčního světa i střídání denní doby. Některý Bugsnax je noční tvor, zatímco další je aktivní pouze přes den. Střídání dne a noci má vliv nejenom na lov, ale i plnění úkolů.

Beffica vás často vyšle někoho šmírovat o půlnoci. Proto se hodí, že si můžete zdřímnout a posunout čas kupředu. Herní minuta trvá ve skutečnosti sekundu a hodina tím pádem minutu. Den ve hře má tedy 24 skutečných minut. Bugsnaxové z nějaké důvodu mění podoby Grumpusů poté, co je snědí. Z jejich rukou, nohou, tlam, ale i rohů se mohou stát jahody, sušenky, zmrzlina i maso. Jde o hodně bizarní mechanismus.

Jeho výsledky jsou čistě kosmetického rázu. Přesto má tato podivnost něco do sebe. A kdybyste náhodou nechtěli všechny Bugsnaxe zkrmit, můžete je věnovat Grambleovi na statek, za což se vám zvětší inventář.

Bugsnax

Bugsnax je originální videohra plná nápadů. I když její vzhled může klamat, rozhodně není určena pro děti. Ty by z ní moc neměly a spoustu věcí by nechápaly. Škoda, že chybí česká lokalizace, ale anglický dabing je perfektní a na profesionální úrovni. Chandlo Funkbun mluví hlasem Yuriho Lowenthala (Peter Parker ze Spider-Mana), za dabingem Wambuse Troublehama zase stojí zkušený Fred Tatasciore, jehož hlas jsme slyšeli v nesmyslném počtu videoher.

Prvotřídní soundtrack

Hudba je lahodou pro uši. Takto dobrý soundtrack se vážně jen tak neslyší. Skladatel Seth Parker se skutečně předvedl. Většina hudby se nese v duchu klasického videoherního chiptunu, ale zazní i synthwave evokující 80. léta.

Chytlavé melodie nebudete moci jen tak dostat z hlavy. Jako my. Co se grafiky týče, je krásná a pestrobarevná. Jako z pohádky. Sice to není pravý next gen, ale modely postav Grumpusů jsou skoro hmatatelně chlupaté. Textury prostředí jsou ostré, i když jde o jakoby kreslenou grafiku. Barvy jsou díky HDR úžasně syté. Framerate však stabilní není. I když běží hra v odemčených 60 fps po většinu doby, dojde na situace, kdy se nehezky zpomaluje. Nejde o nic hrozného ani příliš častého, ale na takové chvíle narazíte.

Stejně jako se sem tam objeví nějaký bug. Občas se někdo někde zasekne, nebo levituje ve vzduchu, ale nejde o nic, kvůli čemu byste museli hru restartovat. Ta se ostatně sama ukládá každou chvíli. Vývojáři neopomněli podporu nového ovladače DualSence. Ten byl lépe využit snad jen v Astro’s Playroom.

Nejenom, že hezky vrní podle toho, kde se pohybujete, ať je to písek, led nebo voda. Gamepad používá reproduktor, takže když polapíte nějakého potvoráka, okamžitě zahlásí své jméno. To je hodně legrační a neoposlouchalo se nám to až to samotného konce hraní. Využití DualSense ovladače si zaslouží pochvalu. Konkurence by se mohla učit.

Bugsnax může někomu připadat z videa jako nezáživná indie hra. Ale opravdu jen z videa. Kdokoliv, kdo si tento originální opus zahraje, riskuje, že mu podlehne. Je to osobitá videohra s duší a černý kůň zatím menšího katalogu PlayStation 5 titulů. Dejte na nás a Bugsnax si vážně zahrajte. Nebudete litovat. Jen možná z toho neustálého lovení chodících pochoutek dostanete hlad.