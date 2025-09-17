Říká se, že by se nemělo spravovat to, co není rozbité. A ano, často to platí, ale pokud některé herní série sázejí příliš dlouho na jistotu, pak se to dříve nebo později omrzí.
Nebylo málo těch, kteří tvrdili, že se tento zlom blíží i u oblíbené střílečkové série Borderlands. Ano, v případě jednotlivých dílů jsme tu měli určité obměny a vznikly i spin-offy, které to zkoušely malinko jinak, ale přesto mnozí volali po tom, aby se tvůrci pochlapili a nebáli se změn.
Stalo se. Čtvrtý díl sice staví na tom, co známe a máme rádi, ale současně přináší vylepšení, která nemění značku od základu, ale přesto jde o svěží vítr, který byl potřeba.
První výraznou novinkou je, že se dostáváme na úplně novou planetu Kairos, která byla původně izolována od zbytku vesmíru s pomocí silové bariéry. Tu ale prorazil měsíc staré dobré Pandory Elpis.
Z námětu je jasné, že sice příběh kráčí svou vlastní cestou, ale současně odkazuje na události z minulých her. A dá se říct, že jde o sympatický kompromis v tom smyslu slova, že pokud jste předchozí projekty nehráli (nebo máte problémy s pamětí jako já), v ději čtvrtého dílu se neztratíte, ale současně fandové jistě ocení odkazy na starší projekty Borderlands.
Nebudu vám tvrdit, že příběh je něčím, na co budete myslet ještě měsíce poté, co hru odložíte, ale jde o dostačující kulisu pro to, co je alfou a omegou Borderlands, tedy zběsilou akci okořeněnou obrovským množstvím různých zbraní.
Ano, děj je plný klišé a stereotypních postav, ale vše je obohaceno o nadhled a trapně zábavný humor. Zápletka je slepencem různých provařených prvků, které jsou ale mnohdy zesměšňovány.
Nazval bych to vysloveně parodií? Asi ne. Padnou všechny vtípky na úrodnou půdu? Také ne. Ale nebudeme si nic nalhávat, pokud u střílečky není děj úplně to pravé ořechové, dá se to přežít. Ovšem jen v případě, že se povedla akční složka. A ta v Borderlands 4 funguje (skoro) na výbornou.
Otočka o 180 stupňů? Ne, ale novinek málo není
Naznačoval jsem, že je čtvrtý díl svěžím větrem, který série potřebovala. Nebudu vám ale tvrdit, že jde v jádru o úplně jinou hru, než jsme zvyklí.
Stále se tu bavíme o střílečce z pohledu první osoby, která sází ne extrémně zběsilou akci, kdy je preferován neustálý pohyb před vyčkáváním a opatrným taktizováním. Stále se tu bavíme o tom, že je nutné freneticky pálit po všem, co se hýbe a využívat schopnosti, které má vaše postava k dispozici.
A stále se tu bavíme o tom, že extrémně důležitou roli hrají zbraně, kterých je k dispozici nepřeberné množství. Nestačí jen sledovat jejich základní útok, je třeba zaměřit se i na to, jakou mají kapacitu zásobníku, přesnost, rychlost nabíjení nebo elementární bonusy.
To není nic nového, až matoucí počet zbraní a chaotické přestřelky jsou typickými aspekty Borderlands a výjimkou není ani čtvrtý díl. Ovšem tvůrci přišli s několika novými prvky, které přispívají k tomu, že se hra dá popsat oním okřídleným – nejde o revoluci, ale evoluci.
Na první pohled to mohou být drobnosti, ale protože se většinu z nich povedlo do herních mechanismů zakomponovat úspěšně, mají na celkový zážitek větší dopad, než by se na první pohled mohlo zdát.
Co je nového?
Začnu například tím, že je k dispozici dvojitý skok, což není nic, co na první pohled vyráží dech, ovšem nejen během průzkumu světa, ale i během soubojů se to stane něčím, co budete pravděpodobně používat skoro neustále.
Novinkou je i úhyb/dash. Opět nic nového pod sluncem, ale i v tomto případě přestřelek může sehrát důležitou roli. Kromě toho je k dispozici také možnost plachtění ve vzduchu a energetické lano, které vás dostane na jinak nedostupná místa.
Nelze ho použít kdekoliv, ale jen na předem určených bodech, ovšem těch není málo a kromě toho s pomocí lana lze rychle přitáhnout různé předměty, takže je možné například rychle získat kanystr s kryo kapalinou a zmrazit protivníky.
Přiznám se, že jsem si na tento mechanismus chvíli zvykal, ale když mi vešel do krve, stal se důležitou součástí přestřelek. Někdy vám může takzvaně zachránit zadek, že se dokážete bleskově dostat z obklíčení na vyvýšené místo nebo po skupince nepřátel mrštit výbušnou nádobu.
Nutno říct, že byť máte k dispozici tři obtížnosti, i pokud nevsadíte na tu nejvyšší, stále je tu nemalá šance na poměrně časté umírání. Stačí chvilka nepozornost nebo špatně vybrané zbraně a je vystaráno.
Není ale vše ztraceno, zachován zůstal prvek, že pokud v časovém limitu zabijete protivníka, jste oživeni a novinkou jsou takzvané repkity. Jde o předměty, které vám doplní zdraví.
Opět je na místě zmínit, že není ideální sledovat pouze to, kolik života vám obnoví, ale i jeho dodatečné vlastnosti, které mohou být ve finále užitečnější než jen schopnost repkitu vyléčit vaše „bebíčko“.
Lékárničky jsou velmi užitečné a to samé platí i pro další nový prvek, kterým je radar. Upozorňuji, že defaultně je vypnutý, je nutné ho zapnout v menu a vřele to doporučuji. Díky němu pak uvidíte, kde se nacházejí nepřátelé ve vašem okolí a dokonce, jestli jsou pod vámi nebo nad vámi. Jde o něco, co vám velmi usnadní „práci“.
Vše pro pohodlí hráče
Ostatně, je zřejmé, že tvůrci chtěli, aby hra byla co nejvíce přívětivá (nebavíme se o obtížnosti), což je patrné například z toho, že máte k dispozici robůtka jménem Echo-4, který dokáže označit důležité prvky v okolí (například žebříky) a kromě toho je schopen ukázat (skrze barevné „paprsky“) cestu k vašemu cíli.
Ovšem tady musím zmínit, že ne vždy je navigace nápomocná. Někdy vás vede poměrně zvláštními trasami, které jsou zbytečně komplikované. Kromě toho se mi stávalo, že mi jednoduše zmizelo aktivní označení mise (a tím pádem i navigace k ní) a bylo nutné ji jako primární zvolit znovu.
Ale bez ohledu na podobné problémy, pokud nejste typy, které si masochisticky užívají dlouhé bloudění, určitě občas, s ohledem na rozsáhlost mapy, která se dělí do čtyř rozlehlých biomů, služeb robota Echo-4 využijete.
Další výraznou pomocí je, kromě standardního rychlého cestování z určitých bodů, také šance přivolat si téměř kdykoliv a kdekoliv jakési futuristické vozidlo. Jeho ovládání je velmi jednoduché (byť občas trochu neohrabané), nejedná se o nic, co by si užili fandové realistických závodních simulátorů, ale jde o přídavek, který cestování hodně usnadní.
Samozřejmě zmíněné rychlé cestování vám dovolí překonat dlouhé trasy za méně času, ale to vás ochudí o to, co otevřený svět planety Kairos nabízí.
Ti, kteří hrají hry od Ubisoftu se budou cítit jako ryby ve vodě. Máme tu velkou lokaci s množstvím bodů zájmu jako jsou úkryty, pevnosti a další budovy, které lze ovládnout (a získat tak nejen checkpointy pro rychlé cestování, ale i tokeny pro vylepšení zbraní), objevují se i nahodilé události jako silové pole v něhož nitru na vás čekají silní nepřátelé (a obvykle i velké odměny), kromě toho je tu slušné množství (obvykle agresivních) zvířat, nespočet různých truhel s předměty a samozřejmě vedlejší mise (mělo by jich být téměř sto).
Některé z nich zaberou pár minut, jiné i desítky a je tu cítit snaha dělat je rozmanité, například obsahují nejen akční prvky, ale i jednoduché hádanky.
Nejste vysloveně nuceni do toho, plnit téměř nic z výše uvedeného, ale výrazně to doporučuji, protože nejen, že často získáte lepší vybavení, ale také se vám bude zvyšovat úroveň a sice je možné plnit jen úkoly v rámci hlavní kampaně, ovšem v takovém případě se pravděpodobně hodně zapotíte kvůli nedostatečnému levelu vaší postavy.
Čtyři noví borci
Ty jsou čtyři a jelikož tu máme nový svět, jsou tu i odlišní hrdinové. Nejsou to vysloveně zlomoví jedinci (silný a odolný obr, rychlý voják, ztřeštěná vědkyně a samozřejmě nesmí chybět siréna), variace na ně už jsme mnohokrát viděli, ale asi každý si najde svého favorita.
Jsou dostatečně odlišní, aby každý z nich poskytoval určitým způsobem jiný herní zážitek a každý z hrdinů má samozřejmě specifické schopnosti. K dispozici mají tři stromy schopností, kdy je každý navázán na jiný aktivní skill.
Existují samozřejmě mnohem složitější systémy vývoje postav, ale i tady mohou být některé schopnosti matoucí. Na druhou stranu, pokud jste onen typ, který rád experimentuje s různými talenty, bude to něco pro vás, speciálně, když lze investované body resetovat za relativně malý poplatek.
Pokud se budeme bavit o galerii nepřátel, nejsou všichni úplně noví. Někteří ano, jiní jsou variací na to, co už jsme viděli. Ale obecně jde o zajímavý zástup protivníků, kteří jsou občas poměrně bizarní, ale v dobrém slova smyslu. Je ale škoda, že druhů protivníků není trochu víc.
Určitým zklamáním jsou někteří bossové. Není řeč vysloveně o jejich vizáži, ale o tom, jak probíhá souboj s nimi. Věřím, že by tvůrci zvládli vymyslet něco lepšího než klasický střet, kdy protivník vyhodí určitý předmět, vy ho musíte sebrat, hodit ho zpět na něj, poté je chvíli náchylný k poškození a následně je nutné opakovat celý proces znovu a znovu, ale s tím, že v poslední fázi souboje vás klidně v mžiku vteřiny zabije. V některých projektech jsou podobné střety zábavné, ale v tomto případě to úplně strhující není.
Jak už jsem ale zmiňoval, pokud občas autoři hry zanedbali některé souboje s bossy, pochvalu si zaslouží za snahu o rozmanitější náplň misí. Ne vždy to platí, samozřejmě se při takovém počtu úkolu určité opakují a některé mise jsou spíše otravné, ale jiné opravdu stojí za to. Například se budete snažit pomoci mluvící raketě vyřešit její existenciální krizi a to se nevidí každý den.
Technická katastrofa?
A teď se vrhneme na Achillovu patu Borderlands 4 – hráči hlásí, že PC verze je mizerně optimalizovaná. Já hrál na PS5 Pro a můžu prohlásit, že jsem se sice setkal s některými nedotaženostmi, ale žádná nebyla natolik výrazná, aby mi to vysloveně zkazilo zážitek.
Konkrétně jsem byl svědkem toho, že se protivník točil na místě a nebyl schopen nic udělat. Vedle jiného jsem stál a on vesele střílel do svého vozidla a mě ignoroval. Pak tu máme roztomilé nedostatky jako třeba ten, že se Echo-4 najednou propadne do země a další podobné momenty. Jednou jsem zažil i situaci, kdy jsem splnil požadavek v rámci mise, což bylo i potvrzeno, ale dlouhé minuty se nic nedělo, naštěstí se pak hra „vzpamatovala“ a pustila mě dál. Co se týče neblaze proslulého „sekání“ docházelo k němu hlavně během některých filmečků, jinak jsem měl štěstí a během samotného hraní jsem to výrazněji nezaznamenal.
Žádný problém nebyl natolik fatální, aby mě to extrémně iritovalo nebo mi to dokonce znemožnilo hraní. Na druhou stranu, v případě PC verze nejde o problém vycucaný z prstu. Je to patrné nejen z množství negativních recenzí na Steamu, ale i toho, že se vývojáři z Gearboxu k situaci vyjádřili, zveřejnili doporučení pro nastavení a apelují na hráče, aby si vyzkoušeli více než patnáct minut, než začnou psát drsné recenze.
Já jsem ale měl štěstí a můj zážitek vysloveně nedegradovaly žádné větší problémy a tak jsem si naplno mohl vychutnat velmi dobře vypadající dynamickou střílečku, která by si zasloužila lepší příběh a dopilovat některé technické nedotaženosti (u PC verze je situace výrazně horší), ale jinak jsem si to užil více, než jsem čekal. Přece jen, značka už začala být trochu okoukaná a tvůrci tentokrát přidali několik menších i větších novinek, který nezměnily zážitek od základu, ale výrazně mu pomohly.
Jen pro informaci, délka kampaně je něco málo pod třicet hodin. Pokud se budete věnovat průzkumu, vedlejším misím nebo třeba úkolům v podobě získávání částí určité zvěře, pak se zážitek prodlouží o desítky a desítky hodin. Borderlands 4 je možné hrát jako sólista, ale i s dalšími až třemi spoluhráči online nebo ve dvou v rámci splitscreenu.