RECENZE: Bee Simulator je zábavný jako včelí bodnutí, obojímu se vyhněte

Na první pohled bizarní Bee Simulator je ve skutečnosti sice netradiční, ale jinak docela normální videohra. Jde totiž o naučný titul určený nejmenším hráčům základní školou povinných. Jinak ke hře přistupovat nelze. Leda nějakého milovníka retro her by mohla po pár pivech zmást, jelikož vypadá dosti zastarale. A stejně tak se i hraje.

Hrdinkou Bee Simulatoru je čerstvě vylíhnutá včela, která se musí začlenit do úlu. Poté, co ji královna pověří sběrem pylu, může dobrodružství začít. Hra má jednoduchý, ale neurážející příběh mapující osudy čiperné včelky. Dialogy jsou dětinské, ale k titulu se hodí. Veškerý děj se odehrává v parku vytvořeném podle newyorského Central Parku.

Zázrak přírody – včela, kterou nezabije bodnutí

Prostředí nabízí několik lokací – hřiště, piknikovou louku, restauraci, jezírko nebo menší zoo s tropickým skleníkem. Je tedy, kde se prohánět. Všude kolem vás jsou zvířata i lidé. Že by se ale měli dvakrát k tomu, aby žili a pohybovali se, tak to tedy ne. Prostřední vypadá děsně uměle, neživě a plasticky. Zvláště, když k někomu přiletíte. Většina lidí i zvířat vás totiž naprosto ignoruje. Obvykle si vás všimnou, pouze pokud je bodnete.

A světe div se, v Bee Simulatoru se včelí bodnutí nerovná smrti způsobené vytrhnutím žihadla i s vnitřnostmi, jak tomu je v přírodě. Hra má naučné poslání. Při hraní se toho naučíte mnoho o životě včel, sbírání pylu, tvorbě medu i dalších věcech.

Například i o jiných zvířatech, na která narazíte. Děti se mohou naučit dost zajímavých věcí. Za nasbíraný pyl získají zkušenosti, které pak mohou vyměnit za trojrozměrné modely zvířat a další informace o nich. To je fajn, ale na druhou stranu: Co si myslet o hře, která sice viditelně učí děti, ale její hratelnost ignoruje fakt, že včelí bodnutí je pro hmyz fatální?

Samotné létání je na chvíli zábava. Tedy pokud si vážně jen tak poletujete kolem. Co se týká plnění úkolů, je to už o něco horší. Ovládání včely je totiž příšerně toporné. Pohybujete se levou analogovou páčkou, pravou se rozhlížíte kolem a určujete směr letu. Jeho výšku poté určujete tlačítky L2 a R2. Skloubit vše dohromady je někdy obtížné.



Stále se opakující úkoly

Zrychlit lze i na turbo, musíte však ocucat nějakou sladkost nebo shnilé ovoce a doplnit si cukr v těle. Herní náplní je jen pár úkolů. Tím hlavním je sbírání pylu, které budete opakovat stále dokola až do zblbnutí. I sama bzučící hlavní hrdinka na jeho otravnost nadává. Ve hře je několik druhů pylu, které od sebe rozlišíte přepnutím do včelího pohledu z první osoby. I v něm lze naštěstí létat.

Bee Simulator

Dalším úkolem jsou závody. Ať už půjde o závody s dalším hmyzem v opravdovém slova smyslu, nebo honičky, průběh je vždy stejný. Musíte včas prolétnout barevnými kruhy. To je všechno.

Velmi nezábavná (a to i přes fakt, že nic ve hře není hitparáda) aktivita je boj. Jde o trapně zpracovanou QTE hrůzu. Pouze v ní mačkáte tlačítka zobrazená na obrazovce ve správný čas. A je jedno, jestli bojujete s vosou, jejich celým zástupem, zlou včelou nebo obřím sršněm. Průběh je vždy stejný. Dojde také na tancování. Tím ostatním včelám řeknete, jakým směrem se vydat. Stačí si zapamatovat pohyby a zopakovat je.

Ještě ani nezazvonil zvonec a pohádky je už konec

Nechceme být zlí, hra má i vedlejší a nepovinné úkoly. Občas se budete muset dostat i z pavučiny, krmit larvy, ale většinou jde stejně jenom o to, dostat se z bodu A do bodu B. A aby toho nebylo málo, do tří hodin je konec. Pokud si budete chtít pobyt ve světě Bee Simulatoru prodloužit a odemknout nové druhy včel nebo třeba slušivý klobouček, strávíte u hry ještě o hodinu déle. A to je ostudně málo.

Bee Simulator

Sice je k dispozici multiplayer na rozdělené obrazovce, v němž si můžete vyzkoušet některé z disciplín, ale za víc než za vyzkoušení nestojí. Z technického hlediska je na tom navíc hra bídně. Grafické zpracování dosahuje přinejlepším kvalit ošklivé launch videohry pro PlayStation 3. Prostředí postrádá detaily, textury jsou plné kostiček a modely lidí ani zvířat moc polygonů nepobraly. To bohužel platí i o hlavní včele, která je rozmazaná, zubatá a nevzhledná.

Vzdálené předměty k tomu kvůli špatné viditelnosti vyskakují při letu zničehonic na obzoru. I když jsme hráli na PlayStation 4 Pro, stejně docházelo k poklesům frameratu. Bee Simulator tak nejenom, že není simulátorem, ale je také špatnou videohrou.



Dětem jenom za trest

Pořídit ji potomkům doporučujeme jenom v případě, že byste je chtěli potrestat. Chápeme, že jde o dětský titul, ale stejně je to celé kolem dokola bída. Zvláště při ceně stanovené na tisícovce. To jako vážně, litr za čtyři hodiny? To není dobrý poměr cena/výkon.

Jediné, co lze hře přičíst k dobru, je chystaná česká lokalizace. Ta dorazí na konzole se zpožděním s některým z budoucích updatů. Počeštěný Bee Simulator bude pro naše děti o něco schůdnější. Na PC je hra v češtině od začátku. Zklamání z ní však zapřít nelze. To největší na nás padlo díky nevyužitému potenciálu. Mohla to být hodně zajímavá videohra, ale její stereotypní náplň, špatné technické zpracování a tristní délka ji pohřbily.