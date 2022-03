RECENZE: Jak to vůbec mohlo vyjít? Babylon's Fall je ošklivý propadák

(Honza Srp) Teda kluci, to jsme si zavařili, co? Až doteď jsem razil teorii, že pokud máte po boku správné lidi, tak i špatná hra může být zábava. Babylon’s Fall mě vyvedl z omylu. Teda, ne že bych těch pár večerů, co jsme u něj strávili vyloženě nudil, veškerá naše zábava ovšem byla na úkor hry, ne díky ní. Už teď se bojím, co napíšeme do tabulky mezi klady, nenapadá mě vůbec nic. I ve svých nejlepších momentech totiž toto akční RPG nedělá nic, co už jsme stokrát neviděli lépe zpracované jinde. Máte to také tak?

(Ondřej Zach) Líbí se mi hudba, ta je vážně dobrá. Ale jinak máš pravdu, první dojem ze hry je naprosto příšerný. Většina her se snaží o bombastický úvod, naproti tomu Babylon’s Fall jsem měl chuť odložit už během tutorialu. Zvolená stylizace olejomalby se mi vůbec nelíbí a přijde mi, že jen maskuje odfláknutou grafiku. No, nelíbí, přijde mi odporná.

Mám rád lootery shootery, nevadí mi grindování, ale proč bych se měl snažit získávat lepší výbavu, když z toho nemám radost? Na náladě ani nepřidá, že u hry za plnou palbu na mě hned vyskočí battle pass (placená část první sezony je v ceně) a obchůdek s kosmetickými předměty za skutečné peníze. Smrdí to zkrátka free 2 play na míle daleko, nemáte ten pocit?

(Ondřej Martinů) Hra tak měla vyjít už v základu. A nebo alespoň ve stylu Destruction Allstars , které mělo také stát plnou cenu, jenže nejdřív šla hra „na zkoušku“ na první měsíce do PlayStation Plus a když ani zde počty hráčů autory zjevně nenadchly, tak to udělali zdarma s možností si přikoupit nějaký ten herní doplněk. Přesně toto podle mne čeká i Babylon’s Fall.

Podívejte se na ty čísla na Steamu, jak se hra není schopná ani přehoupnout přes 1 000 aktivních hráčů současně. Tři z nich jsme my a fakt si to moc neužíváme. Nemůžeme pořádně ani poskládat partu z náhodných lidí, musíme se domlouvat spolu, abychom vůbec měli šanci upižlat prvního bosse. A když už jsme u těch bossů, tak to je fakt ukázka, jak to nemá vypadat. Prvního společného jsme řezali asi deset minut. Přitom nebyl vlastně ani moc těžký, jen nám prostě s Honzou trvalo hrozně dlouho ho zabít. Taky tě tak hrozně nebavil?

Babylon's Fall

A teď si představ, že jsem ho už zabíjel podruhé, protože jsem ti chtěl pomoct proběhnout tu nudnou úvodní pasáž. Za hrou přitom stojí zkušení Platinum Games, kteří dali světu takové legendy, jako jsou NieR: Automata nebo Bayonetta. Jenže mám pocit, že je vydavatelství Square Enix násilně dotlačili do konceptu live-service hry, což se pro jejich styl tvorby nehodí a neumí to.

Soubojový systém ještě jakžtakž funguje, byť na mě působí dojmem, že už jsem něco podobného hrál milionkrát. Babylon’s Fall nedokáže ničím zaujmout natolik, aby vás zajímalo, co vás čeká dál. Každá úroveň je v podstatě jen slepencem otevřených arén, ve kterých se rodí nepřátelé tak dlouho, než je všechny vybijete. Mezi misemi sice nějaké rozhovory posunující děj najdeme, ale jsou nudnější než přenosy z poslanecké sněmovny. Na rovinu – po chvíli jsem se v nich ztratil a prostě je odklikával, protože jsou o ničem Je to o to smutnější, že celý ten svět postavený kolem „babylonské věže“ je vlastně docela zajímavý a nápad na hrdiny ovládané jakýmisi parazity považuji za téměř geniální. Jenže k čemu je to dobré, když jediné, co po mě autoři vlastně chtějí, je do zblbnutí drtit čtvereček a trojúhelníček, než všechno kolem pomře.

Babylon's Fall

A vím, že už to tu zaznělo, ale hra je tak neskutečně hnusná, že jsem měl chuť na televizi navléct papírový pytel. Vůbec na mě nezafungoval ten klasický syndrom nutnosti vylepšování svého hrdiny, ať jsem na něj totiž navlékl cokoliv, vypadal ošklivě a souboje nebyly o nic zábavnější. Nebo jsem tu RPG složku jen nepochopil?

Soubojový systém mi nepřijde špatný, hodně záleží, jaké zbraně postava používá. Bohužel jsem tak brzy okusil stav, kdy si musím vybrat, zda chci vyšší power level, nebo se bavit s horší výbavou. To k tomu asi patří. Nicméně soubojům chybí ještě něco navíc, aby zprostředkovaly takové to uspokojení, kdy se hrou chcete trávit hodiny a hodiny. Těch pár zajímavých bossů to nezachrání. Když se pak sejdou čtyři hráči naráz, kvůli různým efektům je hra dost nepřehledná.

Herní smyčka mi přijde klasická, zkrátka honba za lepší výbavou. Ale jak už zmínil Honza na začátku, vůbec se nedostavil benefit společného hraní, nějakých rolí v týmu. Když k tomu přičtu vše již zmíněné, je to nuda. Mechanicky hra funguje, nicméně neláká mě se vracet a free 2 play dojem u placené hry ten negativní pocit jen umocňuje.

Babylon's Fall

A to je u her právě hodně špatně, když prostě „jen fungují“, ale to je asi tak vše, co se o nich dá říci. Popravdě řečeno bych o Babylon’s Fall ani nezavadil pohledem, kdybychom ji v redakci kolektivně nehráli. O to víc mě vlastně těší, když člověk může opustit svou komfortní zónu a zkusit něco, k čemu by se jinak nedostal.

Jenže Babylon’s Fall je vzorovou ukázkou toho, jak hra cílí pouze na své skalní obecenstvo a potenciálu pro přilákání nových hráčů má opravdu hodně, hodně málo. I kdyby měla třeba lepší příběh a nebo grafiku, která by nevypadala jako odfláknutý remaster něčeho z PlayStationu 3, tak bych se pořád nudil. A raději bych si když už zapnul třeba Guild Wars 2.

Tak já to uzavřu, ať to máme z krku. Babylon’s Fall je mizerná hra, která by nefungovala, ani kdyby byla zadarmo. Požadovat za něco takového plnou cenovku je naprostý nedostatek soudnosti, a ve Square Enix by se nad tím už měli skutečně vážně zamyslet, protože to zdaleka není poprvé (viz Left Alive nebo The Quiet Man).

Babylon's Fall

Argument, že se to po pár desítkách hodin zlepší neberu, to už zavání syndromem týraného partnera, který se za každou cenu snaží obhájit neobhajitelné. I ti největší fandové předchozí tvorby Platinum Games by se jí měli obloukem vyhnout, všichni ostatní, co prostě jen mají chuť na nějakou kooperativní rubanici, udělají nejlépe, když zapomenou, že něco takového vůbec existuje. Velký špatný, ruce pryč.

Honza Srp: 20 %

Ondra Zach: 30 %

Ondra Martinů: 25 %