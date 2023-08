RECENZE: Atlas Fallen je nenápaditá herní vata, váš čas si nezaslouží

Léto je tradičně obdobím, kdy vychází jen minimum zajímavých her a nemusíte být zrovna marketingový experti, abyste pochopili proč. Lidé svůj volný čas raději tráví na slunci, než připoutaní k zářícím monitorům a tak jsou prodeje oproti jiným částem roku daleko slabší. Na druhou stranu, novináři jsou herním suchem tak vyprahlí, že dají prostor každé alespoň trochu zajímavé novince, která odvážně zčeří stojaté vody herního průmyslu. Na to možná spoléhali tvůrci z německého studia Deck 13 (série Ankh nebo The Surge), jenže k jejich smůle si už všechnu pozornost pro sebe ukradla fenomenální Baldur’s Gate 3, kde i pouhý úvodní editor hráčovy postavy nabízí větší možnost vyřádění než celá jejich hra (viz náš článek)

Největším tahákem Atlas Fallen rychlé klouzání po pouštním písku.

Ok, možná mám jen špatně nastavené priority, ale Atlas Fallen kromě skvěle vypadajícího pouštního světa, nenabízí nic, co bychom už neviděli v tisíce jiných obdobách. Jde o hodně akční RPG v otevřeném světě, stojící na přísných pravidlech tzv. soulsovek, které tvrdě trestají každé hráčovo zaškobrtnutí.

Na rozdíl od nich ovšem není tak nekompromisní na přesné načasování úskoků a krytů, takže nebudete tolik umírat a opakovat stejné části hry do zblbnutí dokola. Což je tedy fajn, přeci jen podobných her už vychází snad až moc a po loňském megahitu Elden Ring je laťka nastavená proklatě vysoko.

Hlavním hrdinou je otrok, který ovšem při plnění úkolů pro své přísné pány najde mocný artefakt, rukavici propůjčující mu magické síly, která navíc ještě s hráčem čile komunikuje, což je poslední dobou u herních scenáristů hodně oblíbený druh sidekicka, viz z poslední doby například High on Life nebo Atomic Heart.

Příběh ze začátku působí zajímavě, svět na něhož neustále dohlíží oko trestajícího boha vypadá originálně, bohužel rychle se změní v klasickou honbou outsidera za záchranou světa. Dialogy jsou totiž banální a hráčovy úkoly spočívají nejčastěji v tom někam se dostat, vymlátit to tam a něco přinést zpátky.

Dialogy spíše jen zdržují, než aby pomáhaly vyprávět příběh.

Což je škoda, přijde mi že z originálních kulis šlo získat mnohem více a jinak povedená česká lokalizace tak trochu přichází vniveč.

Když konečně dojde na samotnou akci, je vše v naprostém pořádku. Máme na výběr z přehršle zbraní i kouzelných schopností, každý si tak může přizpůsobit bojový styl vlastním preferencím. Na každého z nepřátel platí trochu jiná taktika, s neustálým opakováním dvou oblíbených útoků si rozhodně nevystačíte.

Nepřátelé mají dokonce několik zásahových zón, takže jim například můžete po vzoru Horizon Zero Dawn urazit nejnebezpečnější zbraň, jenže boje se odehrávají většinou na blízko, ve víru bitvy tak máte většinou radost, že se trefíte vůbec někam. Skvěle je zde naopak vymyšlená mechanika léčení, které se zde dobijí za každý úspěšný zásah. I z té největší šlamastiky se tak lze rychle vylízat, což je vysoce motivační.

Grafiak je pěkná, i se plynule hýbe, k úspěchu to ale nestačí.

Z poražených monster vypadávají kromě zkušeností i suroviny, které lze použít ke „craftování,“ postupem času se tak stáváte stále silnější a můžete si troufnout i na větší nepřátelé. Těch bohužel není tolik, aby po celou dobu zhruba dvacetihodinové hry zajistili potřebnou variabilitu.

Váš avatar je sice po celou dobu navlečený v těžkém brnění, to ovšem nemá vliv na jeho pohyblivost. Po světě se pohybuje pomocí písečného „surfování“, což vypadá poněkud zvláštně, ale v té rychlosti si jeho neobvyklého postoje asi příliš všímat nebudete. Omezeně umíte i létat, což využijete nejen při překonávání propastí a roklí, ale i proti vzdušným nepřátelům. Zde hra až trochu připomíná japonské „over the top“ řežby ve stylu Devil May Cry.

Akční složka se povedla, celá hra navíc vypadá graficky velmi hezky a minimálně na PlayStationu 5 se skvěle hýbe, tak proč tak přísné hodnocení? Inu… před patnácti lety by to možná stačilo, dnes už sou hry jinde. Cestovat po prázdném světě a mlátit zástupy dokola se obnovujících příšer sice dokáže zabavit, ale ne takovým tím stylem, že byste se těšili na to, co uvidíte dál. I když mám aktuálně zlomenou nohu a tak je můj výběr volnočasových aktivit velmi omezený, vždy jsem si dokázal najít výmluvu, proč nehrát.

Jedinou výjimkou snad může být, pokud se vám ke koupi podaří přemluvit i kamaráda, celou kampaň lze totiž prolétnout i v kooperativním režimu. Opět zde ale platí, že společný čas i peníze se dají využít mnohem lépe.

Atlas Fall je prostě žánrový standard bez jakékoliv přidané hodnoty. Technicky zvládnutá pásová výroba, která působí, jakoby ji vytvářeli roboti a ne lidé.