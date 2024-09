RECENZE: PlayStation potřebuje hry jako je perfektní Astro Bot

Nintendo má Super Maria, Xbox zase Master Chiefa, ale jakou postavičku má PlayStation, jakožto svého maskota? O tom už je nyní jasno, definitivně se jím stává modrý robot Astro, který je v podstatě jedna velká chodící reference na všechny ostatní hry a herní hardware z produkce Sony. Díky plné hře s ním v hlavní roli však Sony nezískává jen nového maskota, ale také jedinečný titul, který se může rovnat velikánům, jako je třeba právě Super Mario.

Už když jsem hrál v červnu první ukázku ze hry (více zde), nemohl jsem se zbavit dojmu, že autoři z Team Asobi vzali základ z Astro’s Playroom, což je zhruba tříhodinová ukázka hardwarových schopností PlayStationu 5 a roztáhli jej do formy dané ikonickými 3D skákačkami, jako je například Super Mario Odyssey. Tím zároveň ukončili dlouholeté sucho, které zažívá PlayStation 5 ohledně her dostupných pro celou rodinu, poslední takovou z produkce vlastních studií mělo Sony v roce 2020 se Sackboyem.

Důležité je ovšem uvědomit si to, že Team Asobi měl poměrně dobrou startovní pozici. Astro’s Playroom byla krátká hra a jejím úkolem bylo vám ukázat, co umí vaše nová konzole, jak funguje ovladač, co umí gyroskop, co pokročilé vibrace a podobně. Zároveň posloužila jako základní stavební kámen pro tuto novinku a musím uznat, že v mnoha ohledech od sebe tyto dvě záležitosti vlastně vůbec nejdou rozeznat. Což ovšem v zásadě není špatně.

Astro Bot tak nejenom s pestrobarevnou a detailní grafikou vypadá dost podobně jako Playroom, ale robůtek se také chová zcela stejně: běhá, skáče, s laserovými botami doletí po skoku o něco dál, mlátí rukama a dovede se roztočit. Během hraní potkává nejrůznější speciální výbavu či pomocníky, kteří mu schopnosti ještě rozšíří. Zde už autoři však vymysleli opravdu mnoho nových vychytávek, třeba raketové kuře, co vás vystřelí do výšky, stopky schopné na chvíli zastavit čas nebo vystřelovací boxerské rukavice.

To však není všechno, Astro Bot zároveň stále ukazuje všechny přednosti ovladače Dual Sense. Budete tedy robotem koulet po mapě pomocí integrovaného gyroskopu, budete cítit déšť či kroky robota pomocí detailních vibrací, budete ovladač naklánět a mačkat páčky podle úchytů ve zdi při lezení, zkrátka vše, co nastínil Playroom. Tentokrát to však je plně využito a rozprostřeno napříč hrou jako běžné herní mechaniky.

I herní struktura Astro Bota je vcelku podobná tomu, co znáte ze Super Maria. Máte tu několik herních světů, kterými musíte projít až k finální konfrontaci s bossem, aby se vám odemkl svět další. Hra na to však jde zároveň trochu po svém a v duchu playstationových klasik vám vždy ještě přidá na konec světa jeden speciální level, který má pokaždé jinou tématiku. Jednou budete chytat opice v levelu inspirovaným hrami Ape Escape, jindy vám zase Kratos z God of War podá sekyru, se kterou budete moci házet stejně jako v předloze. Je to zkrátka moc hezká třešnička na závěr každého levelu.

Příběh hry je vcelku jednoduchý, ovšem na rovinu jsem už dopředu od hry jako je Astro Bot nečekal nějaké dějové zvraty, napjatou atmosféru nebo emoce. Od toho tu Astro není. Hra je o tom, že se robůtek dostane do nesnází poté, co mu zlý zelený marťan rozbije jeho vesmírnou loď ve tvaru PlayStationu 5 a na vás je mu pomoci posbírat po galaxii roztroušené součástky a konzoli zase poskládat dohromady. To je vždy (po dokončení herního světa) doprovázeno povedenou minihrou, kdy například zasouváte operační paměti zpátky do modulu a do něj ještě přibíjíte hřebíky. Vše samozřejmě zase za pomocí mávání či kroucení ovladačem ve vzduchu.

V každém herním světě najdete běžné levely, ve kterých je vaším úkolem jednak dostat se na konec, ale také objevit poztrácené robůtky a dílky puzzle. Vedle toho jsou zde také kratší výzvy, ve kterých musíte například porazit jistý počet nepřátel a nebo zkrátka proskákat přes (někdy docela těžké) překážkové dráhy a zachránit robota čekajícího na konci. A vedle speciálních tematických levelů je tu samozřejmě i boss, který je ozvláštněn tím, že Astro má na jejich překonání tři životy. Pokud je ztratí, musí celý souboj opakovat. Jindy přitom robot umírá a vrací se na záchytný bod (ty jsou však na každém rohu) po jedné ráně.

Poslední věc k nalezení, která je většinou nejlépe ukrytá a vyskytuje se pouze v menším množství levelů, je portál do tajného světa. Zde se vám totiž odemykají nové úrovně, které se však nepočítají do postupu hrou a můžete je splnit kdykoliv. Potřeba jsou především proto, že i tady se ztratil větší počet robotů a dílků puzzle.

Všichni zachránění roboti se vám shromažďují na planetě, jde původně Astro s holou schránkou PlayStationu 5 ztroskotal. Zde si roboti žijí vlastním životem, ovšem zároveň vám jsou na zapískání k dispozici, pomáhají vám totiž získat skryté odměny, které se na tomto „domovském světě“ nacházejí. Například je potřeba zvednout balvan, pod kterým je uvězněn dílek puzzle a hra vám sdělí, v kolika robotech tuto práci zvládnete. Pokud jste jich zachránili dostatečný počet, můžete balvan odvalit, pokud ne, tak se vraťte, až je budete mít. Asi každému je jasné, že počet nutný k odemčení té či oné věci se postupem hrou zvyšuje.

Astro’s Playroom jako lákadlo i doplněk Autoři už dva měsíce v předstihu lákají na hru Astro Bot právě i pomocí Astro’s Playroom, do kterého dorazila aktualizace, v rámci které můžete v Playroomu najít nově čtyři ztracené roboty. A když je zachráníte v této hře (připomínáme, že je zdarma pro každého majitele PlayStationu 5), tak se vám objeví i na hlavní planetě v Astro Botovi. Technicky vzato tedy pokud chcete posbírat všechny dostupné roboty, musíte poctivě plnit úkoly i v této druhé hře! Astro’s Playroom Astro’s Playroom

Mimochodem, robotů k zachránění je ve hře přes 300 a polovina z nich jsou prostě obyčejné modely, druhá půlka vždy bere podobu nějaké postavičky, ať už z her z vydavatelského domu Sony, nebo i jiných. Potkáte tu tak Crashe Bandicoota, postavičky z nového God of War, ale také třeba kočku ze Stray nebo Laru Croft. Bylo poznat, že si v rámci této hry chtělo zpropagovat své hrdiny spousta dalších studií. Nepůsobí to ovšem jako reklama, nýbrž jako taková příjemná série všelijakých herních easter eggů.

V každém levelu samozřejmě stejně jako Super Mario i Astro Bot sbírá zlaté mince. Těmi si jednak může nakoupit nápovědu, která ho navede ke všem ztraceným robotům a puzzlům v levelu (pokud jste nějaký napoprvé přehlédli), ale také je využíváte k nákupu věcí na oné planetě se ztroskotaným playstationem. To je opět známá věc z Playroomu, a sice nákup „gacha“ kapslí, ve kterých se ukrývají jednak doplňky pro „značkové“ roboty (třeba meč, závodní vznášedlo apod.) a dále také kosmetické obměny vašeho hrdiny a jeho vesmírného letounu ve tvaru ovladače DualSense. Ovladač si můžete obarvit celou paletou barev a robota zase převléknout do kostýmu.

O samotné hratelnosti už zbývá napsat jen to, že se zkrátka ani na chvíli nenudíte. Levely jsou krátké (proběhnete jimi za pět až deset minut, pokud jste svižní), ale zároveň detailní a plné skrytých zákoutí s odměnami. Někdy jsem si už opravdu musel lámat hlavu nad tím, kde je poslední díl puzzle nebo schovaný robot. Hra navíc střídá herních mechaniky prakticky neustále a byť se sem tam opakují, vůbec to nevadí.

Má v podstatě jediná a docela malicherná výtka se týká toho, že se hra sem tam uchýlí k opravdu očividné recyklaci něčeho, co už bylo v Astro’s Playroom. Je to sice pochopitelné, ale když vám třeba začne hrát i ta stejná hudba při řešení těch samých problémů s velice podobnou mechanikou, tak se možná neubráníte se zamyslet nad tím, co na Astro Botovi trvalo skoro čtyři roky vývoje. Ale to už se musím opravdu namáhat abych o hře vymyslel alespoň něco negativního a pořád se to týká tak maximálně desetiny herního času.

Zde také zmíním, že hra je docela krátká. Mně zabrala 16 hodin, ale nikam jsem se nehnal a často se vracel do již hotových levelů, abych posbíral něco, co jsem v nich zapomněl. Tipuji, že těm co hrají rychleji bude stačit okolo 12 hodin. Někomu se to může zdát málo, ale na druhou stranu Astro Bot opravdu není dělaný na to, aby to byl padesátihodinový herní epos.

Opravdu se mi také líbí to, že hra je extrémně dobře optimalizovaná pro tuto herní konzoli. Hra naprosto skálopevně drží 60 FPS při naprosto parádní kvalitě obrazu. Neobjevil jsem při hraní jediný bug ani pád hry, prostě vše je dokonale vyladěné a v tomto ohledu se tak zkrátka hry hned v první den bát nemusíte, že by snad autoři ještě museli něco zpětně ladit. Astro Bot je zkrátka tak pečlivě optimalizovaný, až mě dovedl k pochybám, co by třeba případná a často spekulovaná výkonnější verze konzole PlayStation 5 Pro na hře měla po stránce výkonu vylepšovat.

Nezbývá tak než jen dodat, že PlayStation 5 takovou hru opravdu potřeboval. Astro Bot je učebnicovou videohrou, ze které máte neustálou radost a která vás už jen svým poctivým zpracováním láká na posbírání všech herních trofejí. Vy prostě chcete vidět vše, co nabízí. A ne, není to žádné fotorealistické akční příběhové drama, kterými je konzole proslulá, ale právě proto Sony opravdu prospěje nabídku učinit Astro Botem zase o kousek rozmanitější. Já pevně doufám už jen v to, že robot se ujme jako maskot „modrého týmu“ a budeme ho potkávat ve hrách častěji, stejně jako Super Maria na Nintendu.