Letošní novinka v sérii her Assassin’s Creed sice přinesla fanouškům vysněnou návštěvu historického Japonska, v kontextu ostatních dílů však šlo spíš o průměrný kus, který měl stejně nedostatků jako předností. V naší recenzi na platformě PlayStation jsme hře udělili 70 % s tím, že jde v podstatě o sázku na jistotu.
Nyní, o devět měsíců později přišla na řadu verze pro Nintendo Switch 2. Tu mnozí vyhlíželi s velkými očekáváními, jelikož na nové konzoli od Nintenda je zatím moderních titulů s vylepšenou grafikou pomálu. Ať už v tom hrají roli priority vývojářů, nebo to, že se údajně řada studií nedostala včas k vývojovým nástrojům pro Nintendo Switch 2, moderní hry zkrátka na novém handheldu chybí.
Ubisoft však navzdory celkovým problémům studia přistoupil ke Switchi 2 zodpovědně a na konzoli již převedl loňský titul Star Wars Outlaws, port si navíc vysloužil pochvalu za dobrou optimalizaci. A nyní můžeme také prohlásit, že podobně hezkou péči dostala právě i letošní hra Assassin’s Creed Shadows.
Jak už to v našich hodnoceních portů her bývá, dejme teď stranou hru samotnou. Na příběh, hratelnost nebo vizuální stránku této hry můžete mít už několik měsíců vlastní názor, případně můžete najít naše dojmy v odkazu na recenzi výše. Nyní se zaměříme na kvalitu samotného portu, optimalizaci a celkové herní dojmy na této konzoli.
Obecných novinek přizpůsobených na míru této konzoli má hra hned několik. V první řadě je to podpora ovládání herních menu přes dotykovou obrazovku, dále proměnlivá velikost uživatelského rozhraní ve hře podle toho, zda hrajete v režimu handheldu nebo v doku na televizi. Autoři také upravili kvalitu textur, aby si s nimi konzole poradila a využili dopočítávání rozlišení přes DLSS.
Switch 2 sice oproti předchůdci výrazně přidal na výkonu, ale i tak od něj nikdo neočekává moderní hry ve vysokém rozlišení a ještě s plynulou snímkovou frekvencí. Po odehrání několika hodin však je třeba uznat, že vizuální stránka se na Switchi 2 opravdu povedla a hra je až překvapivě detailní jak po stránce herního světa, tak modelů jednotlivých postav.
Ano, na grafice je znatelné dopočítávání rozlišení, což všímaví hráči mohou zaznamenat třeba skrze podivných obrazových artefaktů v bezprostřední blízkosti hlavního hrdiny či hrdinky (patrnější je v pohybu). Hra zároveň šetří výkon také detailnějším vykreslováním bližších objektů a ponecháním těch vzdálenějších v hrubší formě. Povšimnout se třeba při pohybu v lese dá také méně husté vegetace. Ale i přes to všechno hra vypadá skutečně dobře.
Zejména v herních cutscénách opravdu vyniknou detaily v obličejích postav i okolního světa a hra zkrátka vyvolává dojem, že toto je opravdový next-gen zážitek na konzoli od Nintenda.
Kompromis tkví především v omezení plynulosti na 30 snímků za sekundu, a to jak při hraní v doku, tak na obrazovce handheldu. Paradoxně je hra na displeji konzole plynulejší, jelikož v této formě Switch 2 umí adaptivně měnit obnovovací frekvenci displeje (variable refresh rate, VRR), což dělá zážitek pocitově o něco plynulejším. Při hraní na velké obrazovce sice Switch 2 dostane trochu více výkonu, hra se však kvůli absenci VRR seká o něco znatelněji.
Omezovač na plynulost však v podstatě zaručil konzistenci snímků za sekundu a v podstatě jsme nezaznamenali žádné zásadnější záseky nebo propady. I například během akce, kde proti vám stojí více nepřátel v hodně členitém terénu je hra naprosto pohodlně hratelná.
Hra je v tomto ohledu tedy velice dobře optimalizovaná, tedy až na jeden háček. V úvodních dnech po vydání hry se bohužel docela často stávalo, že hra zamrzala a padala, což je na konzolích docela závažný prohřešek.
Ubisoft nicméně rychle zareagoval a již vydal první větší opravnou aktualizaci, která by právě pády hry měla řešit. Vzhledem k tomu, že jde o čerstvou záležitost, zatím zkrátka musíme autorům slepě věřit a doufat, že opravdu opravili to, co měli.
S novým přírůstkem dostupných dílů série Assassin’s Creed na Nintendo Switch 2 tedy převládá spokojenost a je fajn, že si takto obsahově hutné a časově náročné RPG můžeme vzít s sebou na cesty, do postele, zkrátka kamkoliv nás napadne. Nyní navíc Ubisoftu v podstatě nic nebrání na obrazovku handheldu od Nintenda převést i všechny předchozí díly, především Origins, Odyssey nebo Valhallu.