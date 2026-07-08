Série Assassin’s Creed je výkladní skříní Ubisoftu a díl z roku 2013, pirátský Black Flag, je jejím klíčovým titulem. Jde totiž o nejprodávanější hru před přerodem série v roce 2017, tedy před tím, než Ubisoft posunul nové hry více směrem k RPG žánru. Black Flag byl ovšem zároveň takovým experimentem, když autoři do koktejlu akce, plížení a věčného soupeření řádu asasínů a templářů přimíchali ještě piráty a námořní souboje. A úspěch se dostavil.
Není proto divu, že když jde do tuhého, Ubisoft se obrací k tomu, co dříve fungovalo nejlépe. Studio sice v minulosti nabídlo remastery, next-gen aktualizace a porty svých starších titulů, ale ještě nikdy se nepustilo do pořádného remaku, do přestavby hry od základů. To až nyní, když je francouzská společnost ve vážných problémech, tak je třeba se chytat každého stébla, které je k dispozici.
Jak jsme hodnotili Assassin’s Creed Black Flag v roce 2013? Přečtěte si i naši původní recenzi:
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Assassin's Creed IV: duchovní cesta zabijáka je už dost prošlapaná
Chvíli jsem po oznámení remaku uvažoval, zda by ještě jistějším krokem nebyl remake prvního nebo druhého dílu, které mají dnes už v podstatě kultovní status, ale je pravdou, že Black Flag měl historicky největší potenciál přilákat i ty hráče, kterým jinak asasínská sága moc nevoněla. Jde o to, že hra sama o sobě je zkrátka jedna z nejlepších akčních her s piráty, bez ohledu na to, zda jste skalní fanoušek asasínské série. A Ubisoft nyní potenciál oblíbené hry zkouší vytěžit ještě jednou.
Tak se dělá remake
Přejděme rovnou k tomu, co dělá Resynced opravdu důstojným remakem: přepracovaná grafika. Hra funguje na již prověřeném enginu Anvil a těží ze všech moderních vymožeností. Ubisoft přidal ray-tracing, v podstatě ze hry vymazal nahrávací obrazovky a vylepšil modely vody a Resynced tak opravdu prokoukl. Jde o jednu z nejhezčích moderních her, virtuální Karibik s tropickými lesy, plážemi, skalisky a troskami lodí vás místy úplně pohltí.
Hru jsem testoval na PlayStationu 5 Pro, kde je na výběr ze tří grafických nastavení: kvalita (30 FPS), vyvážený (+/- 40 FPS) a výkon (60 FPS). Ačkoliv vždy volím co možná nejvyšší možný výkon, Black Flag Resynced opravdu hezky pracuje s vyváženým režimem a vzhledem k tomu, že mám vyžadovanou 120Hz obrazovku a propojení přes HDMI 2.1, plynulost byla v tomto režimu stále zcela adekvátní.
Pojďme teď na samotnou hratelnost, kde je novinek opravdu hodně. V první řadě jsou to vlastně takové banality, jako třeba že Edward (hlavní hrdina pro ty, co už za ty roky zapomněli) nyní umí na povel skákat, což před 13 lety neuměl. Celkově si prošel parkour kompletní proměnou, je svižnější a plynulejší, v tomto ohledu Ubisoft implementoval pohybové schopnosti, jaké nabízel například u Naoe v posledním díle (Shadows).
Soubojový systém dostal po vzoru moderních RPG her indikátory na úhyb a vykrytí, přičemž nyní máte možnost správným načasováním krytí rány provést drtivý protiútok a dokonce ještě možnost rychle zlikvidovat druhého nepřítele, který je zrovna poblíž. Hodně to mění hru a vlastně máte o to větší volnost, zda se budete plížit a likvidovat nepřátele potichu, nebo tasit šavle a rozdat si to hezky férově. K tomu jde třeba na povel kopnout, plus jsou zde pořád možnosti střílet z bambitky nebo foukačky.
Autoři také dali větší důraz na průzkum pod vodou, potápět se můžete na mnohem více místech a hra vás o to víc odměňuje, když prozkoumáváte vraky lodí či korálové útesy. Osobně mě potápění ve hrách nikdy moc nebavilo, ale zde je udělané s citem, že jsem se sem tam pro nějakou extra truhlu s penězi či výbavou i potopil.
Za zmínku stojí nové mise, především s nabíráním specifických členů posádky, jako je například zbrojmistr nebo stavitelka lodí. Každý z nich má svůj krátký příběh rozdělený na několik částí, které byly vesměs povedené. Mimochodem docela mne překvapilo, že i po 13 letech není znát, že by byl hlasový projev dabéra Edwarda nějak odlišný, vlastně vám to ani nedojde, že hrajete novou misi.
Stará dobrá banda mořských vlků
Herní příběh zůstal v podstatě beze změny, takže zde se nabízí otázka, zda je to něco, na co už si fanoušci série dávno neudělali vlastní názor. Osobně se mi pirátské dobrodružství Edwarda Kenwaye a jeho pirátských bratří, jako jsou Edward „Černovous“ Thatch, Charles Vane nebo Stede Bonnet, celkem líbilo, byť po příběhové stránce nemám zrovna tento díl na vlastním žebříčku nejlepších dílů série Assassin’s Creed.
V autorech se evidentně trochu mlelo to, že původní Black Flag vznikl v době, kdy ještě série hodně lpěla na konspiraci v podobě prastaré lidské civilizace, nebo třeba na prvcích v moderním světě (Animus sekvence). A zatímco mlácení prázdné slámy v podobě odkazů na onu prastarou civilizaci zde je pořád víc než dost, tak naopak části, kdy vás najednou původní Black Flag vytrhl z Karibiku a nechal procházet se po moderní centrále Abstergo Industries, jsou z Resynced zcela vyškrtnuty.
Na jednu stranu tak v podstatě dostanete nekompletní remake, jelikož ony části v současnosti byly součástí příběhu. Na druhou stranu chápu, že za ty roky už je Assassin’s Creed prostě jinde a dlouhodobě se snaží Ubisoft tuto část asasínské série spíše uklízet do ústraní. Hráčům novodobých RPG dílů by to akorát zbytečně motalo hlavu. I tak si myslím, že by to šlo vyřešit nějak elegantněji, než prostým škrtáním obsahu.
|Komponenta / Cíl
|Minimální požadavky (1080p @ 30 FPS, Low, RT Standard, Upscaler Balanced)
|Doporučené požadavky (1080p @ 60 FPS, Medium, RT Standard, Upscaler Balanced)
|Doporučená 2K konfigurace (1440p @ 60 FPS, High, RT Standard, Upscaler Balanced)
|Doporučená 4K konfigurace (2160p @ 60 FPS, Ultra, RT Extended, Upscaler Quality)
|Operační systém
|Windows 10 / 11 (64-bit)
|Windows 10 / 11 (64-bit)
|Windows 10 / 11 (64-bit)
|Windows 10 / 11 (64-bit)
|Procesor (CPU)
|AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz
Intel Core i7-8700K @ 3.7 GHz
(nebo lepší)
|AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz
Intel Core i5-10600K @ 4.1 GHz
(nebo lepší)
|AMD Ryzen 5 5600X @ 3.7 GHz
Intel Core i5-11600K @ 3.9 GHz
(nebo lepší)
|AMD Ryzen 7 5700X3D @ 3.0 GHz
Intel Core i5-12700K @ 3.6 GHz
(nebo lepší)
|Operační paměť (RAM)
|16 GB (Dual-Channel)
|16 GB (Dual-Channel)
|16 GB (Dual-Channel)
|16 GB (Dual-Channel)
|Grafická karta (GPU)
|AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB)
Intel ARC A580 (8 GB)
NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB)
|AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB)
Intel ARC B580 (12 GB)
NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB)
|AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)
NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB)
|AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)
NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 GB)
|Pevný disk (Úložiště)
|65 GB volného místa (vyžadováno SSD)
|65 GB volného místa (vyžadováno SSD)
|65 GB volného místa (vyžadováno SSD)
|65 GB volného místa (vyžadováno SSD)
|Verze DirectX
|DirectX 12
|DirectX 12
|DirectX 12
|DirectX 12
Hráči jinak jistě uvítají povedenou pirátskou atmosféru, kdy můžete například spravovat vlastní pirátskou osadu, loupit a drancovat konvoje obchodníků, hledat poklady na zapomenutých ostrovech nebo se jen tak procházet v ulicích Havany a dalších měst. A na to rozhodně nepotřebujete být fanoušek série.
V podstatě hlavní herní prvek v podobě kormidlování lodi a námořní souboje pomocí kanónů, případně přepadení posádky nepřátelských lodí, zůstaly v podstatě beze změny. Ubisoft jen trochu vyladil ovládání, zahýbal s ovládacími prvky, přidal víc možností si loď přizpůsobit podle sebe, ale jinak je to pořád přesně to, na co si pamatuji z dřívějška. Samozřejmě nechybí ani námořnické písně při cestování, těch je teď dokonce ještě více.
Hře rovněž zůstal onen pocit, že abyste pořádně procestovali celou mapu a odhalili většinu hlavních i vedlejších aktivit, budete hrát pořádně dlouho. Herní mapa je samozřejmě i nyní poseta body zájmu a pokud se nebudete držet jen čistě příběhových aktivit, strávíte v ní hravě vyšší desítky hodin. V tomto ohledu se Black Flag Resynced směle vyrovná i tak mamutím dílům, jako je například Odyssey nebo Valhalla.
Zachrání remake slavnou sérii?
Zcela upřímně musím konstatovat, že na Assassin’s Creed Black Flag Resynced není moc co kritizovat. Ubisoft vzal vysoce oblíbený díl, jádro hratelnosti nechal přesně takové, jaké fungovalo už kdysi a přidal moderní grafiku a dostatek nového obsahu, aby hra místy působila jako nová. Dokonce ani pověstných „ubisoftích“ bugů zde moc není, byť se mi jednou při potápění povedlo zaseknout pod texturu kamene, odkud už nebylo cesty ven.
Stále tak platí, že hra se asi nebude líbit těm, kteří touží po „ryzím dílu série Assassin’s Creed“ a námořní složka je moc nezajímá. Stejně tak je třeba počítat s tím, že pokud nemáte rádi charakteristicky ohromné virtuální světy z produkce Ubisoftu, které jsou doslova nacpané body zájmu, Black Flag Resynced si moc neužijete. Ale to jsou všechno spíše otázky preferencí.
Pokud jste měli rádi původní Black Flag, je pro vás Resynced v podstatě povinností. A obecně pro všechny hráče, kteří zatouží po pořádné pirátské hře, tu prakticky není lepší volba. Myslím si, že v krátkodobém horizontu je takto povedený remake asi to nejlepší rozhodnutí, které Ubisoft mohl udělat. Otázkou ale pořád zůstává, co to znamená pro budoucnost této kdysi megaúspěšné firmy. Na několik zajímavých remaků tu ještě prostor jistě je, ale nelze se na ně výlučně spoléhat.