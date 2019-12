RECENZE: Assassin’s Creed: The Rebel Collection si napravuje reputaci

Kolekce je řešena tak, že má vlastní spouštěč, tj. na ploše vám zabere pouze jedno místo. Z této hlavní nabídky se spouští obě hry, lze se zde přihlásit do Ubisoft Clubu kvůli odměnám či zvolit jazyk. Potěšitelné je, že u Black Flag jsou k dispozici české titulky, Rogue je bohužel jen v angličtině. Ale asi netřeba zastírat, že prim zde hraje první zmíněná hra.

Ze spouštěče vede cesta, trochu nenápadně přes tlačítko minus, k dalším bonusům. Položka Videa a obrázky ukrývá sadu artworků a dvě krátká videa. Manga je 191stránkový komiks Assassin’s Creed: Awakening – volume one.

Rozhraní umožňuje nejenom listovat, ale i si stránku více přiblížit a posouvat se po ní podle libosti. Pohodlné počtení to samozřejmě moc není. Poslední bonus je 28stránkový román Blackbeard zpracovaný celkem poutavou formou deníku, který se mi četl o poznání lépe. Kniha i komiks jsou taktéž pouze v angličtině.

Black Flag vypráví příběh piráta Edwarda Kenwaye. Jeho spojitost s asasíny je taková, že jednoho zabije a vydává se za něj. Kromě tradiční hratelnosti předcházejících dílů na hráče čekají také četné bitvy na moři.

Assassin’s Creed: The Rebel Collection - Black Flag

V Rogue je hlavním hrdinou Shay Patrick Cormack, který opustí asasínské bratrstvo a po čase se přidá k úhlavnímu nepříteli asasínů, templářskému řádu. Po stránce herních mechanismů se hraje stejně jako Black Flag. Více o náplni obou her si přečtěte v dobových recenzích na Bonuswebu:

První, co mě na Black Flag zarazilo, bylo zpracování herního světa a grafika. V handheldovém režimu na Switchi totiž vypadá fantasticky. Jistě, lze si všimnout drobných nedostatků, jako jsou občas špatné stíny či doskočení objektu, ale to až při detailnějším zkoumání. V zápalu hry nic takového nevnímáte.

Hra by měla běžet v 720p v handheldu a 1080p v doku uzamčená na 30 fps. Úvodní ostrov vypadal kouzelně, ale první zkouška ohněm přišla až po připlutí do Havany. A i tady port obstál na jedničku. Prakticky jsem nezaznamenal žádný pokles snímkování a příjemně mě překvapily i slušné vykreslovací vzdálenosti. A na malém displeji vypadají mnohé scenerie, ať už na souši nebo na moři, vskutku nádherně.

Naproti tomu v doku už hra vypadá tak nějak normálně a přiznám se, že se mi na mé televizi moc nelíbilo podání barev. Na druhou stranu, pokud plánujete hrát hlavně u televize, stojí za zvážení volba jiné platformy.

Assassin’s Creed: The Rebel Collection - Black Flag

Co se Rogue týče, vypadá také k světu, ale tak hezký jako Black Flag není. V Rogue chybí některé detaily, ale hlavně v handheldovém režimu se o slovo hlásí dynamické rozlišení, takže se obraz občas mírně rozmázne. Zatímco Black Flag běží v handheldu v 1280 x 720, u Rogue může podle VG Tech klesnout na 960 x 540. To jsem pocítil i v náročnějších scénách, kdy hra není tak plynulá, ale že by se sekala, to také ne. Rogue je ve výsledku bez problémů hratelný, ale takové péče jako Black Glag se mu nedostalo.

Obě hry jsou z dnešního pohledu návratem k původnímu pojetí otevřeného světa, které opustil egyptský Origins. Je to problém? Není, ale… Tím ale je samozřejmě parkur, kdy se Edward má tendenci zachytit o v tu chvíli naprosto nevhodnou překážku, například při pronásledování. Ale zvyknete si a naučíte lépe předvídat.

Assassin’s Creed: The Rebel Collection - Black Flag

Potěší i několik dalších nastavení, například velikost titulků ve třech stupních. Využíval jsem míření přes gyroskop, to je fajn, naopak na možnost vypomoci si dotykovým ovládáním jsem si většinou ani nevzpomněl. Ale je tu a například listování v menu je sklouznutím prstu celkem efektivní.

Jako u všech portů je samozřejmě otázkou, pro koho je Rebel Collection určena. Black Flag patří mezi oblíbené díly a kdo si ho chtěl zahrát, už to během těch šesti let stihl a pravděpodobně hru získal i v nějaké cenově zajímavé akci. Na druhou stranu verze pro Switch obsahuje i dodatečná DLC, v handheldu běží krásně a Rogue je už jen příjemný bonus navíc. Pokud je výše zmíněné právě to, co hledáte, budete spokojeni.