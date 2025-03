RECENZE: Blesková jízda, rychlá diagnóza. Simulátor saniťáka je drsný

Ambulance Life – A Paramedic Simulator je problematický titul. Myšlenka je dobrá, ale provedení, a hlavně technický stav, pokulhává. V dnešní době má osobní příběh snad i simulátor sekačky na trávu. Hlubší provázání s postavou hrám většinou prospívá. Proto je škoda, že zrovna zde, kde by to mělo smysl a mohlo dodat další úroveň zážitku, k ničemu takovému nedochází. Ambulance Life je odosobněný. Na začátku si pouze vyberete sobě nejsympatičtějšího saniťáka a vyrážíte do ulic na testovací jízdy.

Kariéru začnete několika výcvikovými výjezdy. Hra vás naučí základní herní mechanismy, které se prakticky nebudou, až na pár výjimek, měnit po celou hru. Vysílačkou dostanete pokyny a souřadnice, ty nastavíte na mapě, pustíte majáček a jedete jak splašení na požadované místo.

Zároveň se snažíte neponičit vůz, okolí a chodce. Zde opravdu nechcete přidělávat práci dalším záchrankám tím, že zkosíte půl města. Hra vám to ani nedovolí, chodec při srážce zmizí a vy musíte misi opakovat. Stejně tak, pokud si příliš cestou poničíte vůz. Pár drcnutí ale naštěstí nevadí.

V základním nastavení je hra mnohem obtížnější. Nastavení hustého provozu i množství chodců na maximum dělá ze hry správnou výzvu. Naneštěstí ho budete muset chtě nechtě nejspíš změnit. O tom ale až později. Po kvapném dojetí na místo přichází na řadu detektivní práce – vyslechnout svědky, zpovídat a prohlédnout pacienta i ohledat místo.

Každá maličkost může pomoci ke správné diagnóze. To, co se jeví jako záchvat, může být předávkování prášky, což zjistíte, jen pokud se pořádně podíváte po okolí a prohledáte pacientovy věci. Špatná diagnóza může být fatální kvůli kontraindikacím.

Často je pacientů víc a vy musíte rozhodnout, kdo má prioritu a kdo počká. Hra ale hodně věcí zjednodušuje a je to na úkor atmosféry. Dá se říci, že pacient přestává být problémem v momentě, kdy ho ztratíte z dohledu bočního zrcátka. Pro pacienty na čekačce se nelze vrátit a tím odpadá hodně stresu. Vybral jsem správně? Vezu ten nejakutnější případ?

Některé zákroky lze provést operativně hned na místě, obvázat krvácející ránu, poskytnout útěchu vlídnými slovy, tím to ale končí. Stejně tak končí zájem o vezeného pacienta v momentě, kdy se za ním zavřou nemocniční vrata. Pacient kolabuje kvůli kontraindikaci drog s nasazenými léky? To nevadí, za chvíli už jste u nemocničních dveří a máte čisté ruce. Už to není váš problém.

Za správnou diagnózu i zákroky získáváte plusové body. Prohřešky body strhávají, výsledek se pak promění na zkušenosti. Hodnotí se i stav, ve kterém váš pacient byl na začátku a na konci. Ne vždy to funguje. Jsem si jist, že jsem jednou dovezl do nemocnice mrtvolu. Gangstera, který nejspíš zemřel při převozu na následky postřelení. Usuzuji z toho, že všechna diagnostická zařízení hlásila nulu a byl tuhý jak prkno. Při převozu se ale jeho mrtvý stav zlepšil na mrtvý, ale lepší a podle reportu od nemocnice vypadal při hospitalizaci šťastný.

Za převoz šťastné mrtvoly jsem získal hodnocení S. To získáte jen, pokud stav pacienta dokážete zlepšit. Pokud ho dovezete ve stavu stejném, dostanete A a pokud se zhorší, hodnocení klesá až k D. Čím hůř pacient dopadne, tím méně zkušeností. Zkušenosti slouží k odemykání příček v jednom ze tří městských okrsků. Odemknou se vám nové typy výjezdů, možností léčby, ale i finální mise každé z částí města – hromadné katastrofy.

Katastrofy jsou to nejlepší, co hra nabízí. Zatímco běžný výjezd připomíná splašené ježdění městem ve stylu Die Hard Trilogy, Crazy Taxi nebo Driver, katastrofy jsou propracovanější a konečně umí zasáhnout emoce i ukázat jinak dost ukrytý potenciál hry. Je to takové Emergency z pohledu záchranáře, ne koordinátora. Zde nejste hrdina, který pofouká natlučené koleno cyklistovi. Máte počítat mrtvoly a rozhodovat o tom, kdo má šanci přežít a kdo ne. Opravdu to není příjemné. Klobouk dolů za tu kuráž, vyobrazit neštěstí tak naturalisticky a realisticky. Aesir interactive jsou spíš než herní vývojáři softwaroví inženýři. Jedním z jejich projektů byl simulátor poškození vozidla při srážce pro BMW. Jejich grafikovi opravdu nezávidím ty materiály, které musel nejspíš nastudovat, aby zvládl tak dobře vymodelovat a otexturovat tělo po fatální bouračce.

Na místě neštěstí musíte každou oběť označit černou vlaječkou a přeživší roztřídit podle závažnosti a rychle ošetřit nejzávažnější zranění. To vše v časovém presu. Pak přijde druhá část mise. Pečlivější ošetření nejkritičtějších pacientů přímo na místě a odvezení toho v nejvážnějším stavu. Tak měla vypadat celá hra. Autoři však takové propracované scénáře nabízí pouze tři.

Standardní výjezdy se rychle začnou opakovat. Dokola řešíte případy úzkosti, předávkování, pokusů o sebevraždu nebo postřelení. Jen párkrát se mi stalo, že hra překvapila něčím neokoukaným. Většina hry se tak skládá z grindu úrovní, abyste si odemkli další část města s novými případy. Každá oblast je něčím specifická a třeba druhý okres je inspirovaný San Franciscem a jeho kopcovitou krajinou plnou nepříjemných zatáček a serpentin. Zdá se i, že se obyvatelé jednotlivých částí chovají různě. V centru jsou lidé disciplinovaní, pouštějí vás a neběhají do vozovky, když vidí sanitku. Nevím, zda se tím autoři snaží něco říct, ale v „San Franciscu“ se většina chová jako idioti. Nedávají přednost a v klidu vběhnou přímo pod kola. Arkádové řízení je zvládnuté dobře. Jediné, co mi chybělo, byla možnost přepnout do first person.

Tragická optimalizace

Ambulance Life – A Paramedic Simulator kazí hlavně jedna věc. Optimalizace. Ta je hodně špatná, a ačkoliv hra na nejvyšší nastavení vypadá opravdu pěkně, mě se nepodařilo jí rozběhat slušně ani na nastavení nejnižší. Opravné patche pro mě situaci ještě zhoršily a nějaký čas byl titul nehratelný úplně. Hru tíží i různé grafické glitche a artefakty. Například při převozu do nemocnice pacienta pokaždé obmotají hadičky na lůžku, jako by se snad přesunul do Silent Hill. Glitche i komplikují hraní, protože rány nejsou přes oblečení pořádně často vidět a vy si spíš házíte kostkou, kam aplikovat škrtidlo.

Autoři se hru stále snaží opravit, ale způsob, kterým s problémy bojují, není nejšikovnější. Aesir interactive problémy, které tíží většinu hráčů, vyřešili lišácky. Při startu hry vyskočí upozornění, že hra využívá nejmodernější technologie, a tudíž potřebuje silný stroj a rychlé SSD. To je momentální řešení optimalizace. Pokud si chcete hru užít bez sekání, nutností je ultra rychlý SSD. To by tolik nevadilo, vadí to, že pokud chcete realističtější hustší provoz, i na nastavení DLSS výkonu hra škube. Řídit sanitku s dropy framů na jednociferné číslo je opravdu něco.

Další způsob řešení problémů je: pokud to zlobí, tak to prostě dáme pryč. Od uvedení na trh úplně zmizela spousta mechanismů. Nastavení usnadnění je pryč i možnost změny obtížnosti. Dřív měla hra při zákrocích minihry, postřehovky a hry na přesnost a rychlost. Nebylo to nic světoborného, ale účel to plnilo. Čas se krátil s každým chybně provedeným zákrokem a stres a adrenalin stoupal. Byl to chytrý mechanismus, který emulovala tlak, pod kterým vše musíte vykonat. Optimalizace ale činila i minihry těžko hratelné. Autoři je tedy nejspíš proto vypnuli úplně. Místo, aby hledali řešení, jak hru optimalizovat, vyrukují s informačními cedulemi a ořezávají obsah.

Co se povedlo je dabing. S ním si autoři vyhráli. Při výjezdu se z vysílačky ozve hlas, který vás informuje o daném případu. Základní informace o to, co se stalo i kde. Nadabování jsou i pacienti, váš parťák i svědci. Hudba je na tom hůř. Menu vyluzuje zvuky, které zní jako když je váš reproduktor nemocný.

Napůl dodělaný

Ambulance Life – A Paramedic Simulator není špatná hra a pokud by šlo o předběžný přístup, dalo by se jí hodně prominout. Má dobré nápady, hraje se slušně a občas šokuje svou naturalistickou atmosférou. Autoři mohli z tématu vytáhnout víc, pokud by se zaměřili na komplikovanější scénáře katastrof. Aesir interactive je malé nezávislé studio, které se vrhlo na příliš technicky náročný projekt. Pokud autoři s opravami nepoleví, časem může jít o povedený arkádový simulátor, ještě to ovšem nějaký čas zabere.