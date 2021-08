RECENZE: Slizcí vetřelci překvapili. Aliens: Fireteam Elite je solidní

Vetřelčích videoher je habaděj a naštěstí je z nich spousta povedených. Novinka Aliens: Fireteam Elite ovšem po ohlášení a zveřejnění prvního videa nevypadala jako bůhvíco. Ostatně jsme v našem preview vyjádřili hned několik obav. Po zklamání z Aliens: Colonial Marines se zdály opodstatněné. Většina z nich byla naštěstí lichých.

Nebudeme lhát, že nás výsledná podoba hry mile překvapila i přes svou béčkovost. Objektivně ovšem přiznáváme, že filmovou sérii Vetřelec bezmezně milujeme a stojíme si za tím, že kromě druhého AvPčka jsou všechny díly povedené. Aliens: Fireteam Elite je kooperativní střílečka pro tři hráče. Než ji rozehrajete, doporučujeme si do týmu sehnat dva na vetřelčí notu stejně naladěné kamarády.

Celou hru lze projít i se dvěma boty v podobě syntetiků, kteří vám budou krýt záda. Nutno dodat, že na poměry umělé inteligence docela obstojně. Oživují vás, pálí po xenomorfech a nikdy nestojí na místě jako tvrdé Y. Jejich společnost se však parťákům z masa a kostí nemůže nevyrovnat. Hra nepodporuje crossplay, ale majitelé PlayStation 4 mohou hrát s vlastníky PlayStation 5.

To samé platí i pro pařany s konzolemi Xbox One a Xbox Series X/S. Prostě můžete hrát s přáteli na konzolích dvou generací, ale jenom ze stejné stáje. Sami jsme to vyzkoušeli. Pařili jsme na PlayStationu 5 a hra s PlayStation 4 hráči běžela v pohodě.

Já dělám to a ty zase tohle

Při startu Aliens: Fireteam Elite si nejdřív stvoříte vlastního koloniálního mariňáka nebo mariňačku. Editor je dosti omezený, chudý a v podstatě jenom základní. Následně si můžete zvolit jednu z pěti tříd, tedy vlastně čtyř. Střelec, ničitel, technik a lékař jsou přístupní ihned zpočátku, průzkumník se odemkne až po dohrání hry. Každá z tříd má specifické vlastnosti.

Nejvíc jsme si oblíbili univerzálního střelce, který se ohání klasickou pulzní puškou a ve výbavě má i brokovnici na eliminaci xenomorfů zblízka. Hází také granáty a dokáže posílit celému týmu kadenci. Ani ničitel se svým smart gunem, který dělá z vetřelců kyselinovou polévku, není k zahození. Stejně jako jeho ramenní kanón. Každý hráč si z dostupných tříd určitě vybere svou oblíbenou. Složení tříčlenného týmu je samozřejmě nejlepší mít co nejrozmanitější.

Gears of War s vetřelci

Postupem hraní budete získávat zkušenosti a stanete se silnějšími. Vyšší a vyšší levely bude získávat vaše postava, její třída a také zbraně, které používáte. Čím déle budete hrát, tím silnější budete. I za mise, při kterých zemřete, totiž získáte zkušenosti. A že budete umírat často. Ale o tom až později.

Aliens: Fireteam Elite

Postupem hraní nebo nákupem ve zbrojovně získáte perky, které umístíte do inventáře připomínajícího nejvíc ze všeho ten z Resident Evil. Do políček přidáte jednotlivé vlastnosti, které se navzájem spojí, a vy tak můžete schopnosti postavy upravit k obrazu svému. Upgrady zbraní jsou samozřejmostí. Jak se Aliens: Fireteam Elite hraje? Dobře, setsakramentsky dobře.

Nejvíc ze všeho připomíná léty prověřenou sérii Gears of War. Jednak je snímána z pohledu třetí osoby, jednak v ní nechybí ani klasický krycí systém. Navíc i zde se pohybujete v týmu. Hra nabízí čtyři epizody po třech misích, celkem tedy 12. Každá z nich trvá zhruba půl hodiny, závěrečné pak 45 minut. Spoustu misí budete opakovat. Proč? Závěr každé z nich je věnován intenzivnímu náporu xenomorfů. Smrt při něm není výjimečná.

Umírat budete často

Obrňte si proto nervy, jelikož se opakovanému hraní úrovní nevyhnete. K dispozici je několik nastavení obtížnosti. Na nejlehčí dostanete protivníky s méně zdravím a možnost neomezeně oživovat parťáky. Na ty vyšší je zapnutá i přátelská střelba, oživování je omezené a každé setkání z xenomorfem je potenciálně smrtící. Čím těžší obtížnost ale zvolíte, tím více zkušeností získáte. Pokud si troufnete, můžete vyzkoušet i karty výzev, které mění aspekty hry jako rychlost nabíjení, odolnost nepřátel atd.

Aliens: Fireteam Elite

Akce je frenetická. V tomto směru je hra ratatata od začátku až do konce, stejně jako film od Camerona. Pálit budete ostošest a často narazíte na bedny s municí. Do rukou se vám dostane také řada power-upů jako elektrické či mrazící pole nebo střílny, které znají fanoušci z prodloužené verze filmových Vetřelců. Vaším úkolem je v každé úrovni splnit sérii úkolů, které jsou bohužel většinou stereotypní. Jde obvykle o spuštění nějakého mechanismu, po němž se na váš přiřítí masy vetřelců na popravu. A že jich je. V Aliens: Fireteam Elite se setkáte se starými známými xenomorfy i nováčky. Pokud jste fanoušky vetřelčího univerza, budete se tetelit blahem stejně jako my.

Celá plejáda xenomorfů

S úmyslem pochutnat si na vás zaútočí nejčastěji běžci, menší xenomorfové, jejichž zástupce se poprvé objevil se snímku Vetřelec 3, kde vylezl ze psa (nebo z krávy v prodloužené verzi). Objeví se i trubec, kterého znáte z úplně prvního Vetřelce od Ridleyho Scotta. Schovává se v šachtách, je vysoký, velký, a když vás dostane do spárů, pořádně vás profackuje. Nechybí ani válečníci, tedy vzrostlí a nebezpeční xenomorfové, kteří se poprvé představili právě v Cameronových Vetřelcích. Jejích poznávacím znamením jsou „čáry“ na hlavě.

Dorazí i plivači z nechvalně proslulých Aliens: Colonial Marines, kteří prskají kyselinu na metry daleko. Stejně tak je přítomný i obrovský ochránce hnízda pretorián. I s ním jsme se už setkali. Nové xenomorfy se nám moc zmiňovat nechce, jelikož vás nechceme připravit o překvapení, až se s nimi setkáte. No dobrá, jednoho ještě zmíníme. Jde o slídila, který číhá ve stínech. Jakmile se k němu přiblížíte, vystartuje po vás. Abyste se ho zbavili, musíte zmáčknout včas tlačítka ve stylu QTE. To samé platí, i když se nás vrhne facehugger.

Aliens: Fireteam Elite

Ten se vás bude snažit oplodnit vetřelčím miminkem. Xenomorfové zde ale nejsou jedinými nepřáteli. Po krku vám půjdou i syntetici, tedy androidi, v jejichž útrobách koluje místo krve bílá cirkulační tekutina. Však znáte Ashe, Bishopa, Call nebo Davida s Walterem. Syntetiků je zde řada, od běžných opravářů, přes ozbrojené androidy, až po ty, co střílí z dálky jako snipeři nebo jsou vybaveni výbušninou k sebedestrukčním účelům. Zatímco xenomorfové na vás většinou útočí s veškerou vervou, syntetici taktizují, skrývají se v krytech apod.

Stále jsme se nedostali k výčtu všech nepřátel, kteří z vás budou chtít udělat krvavou kaši. Viděli jste Promethea? Pokud ano, víte o patogenu, který mění vše živé v ohyzdné kreatury s velkou agresivitou a hladem. I tato černá látka hraje v Aliens: Fireteam Elite velkou roli. Narazíte kvůli ní na monstra, která jste dosud neviděli. Stejně jako na vetřelce, který byl patogenu vystaven. Říkají mu Monika. A tím se dostáváme k dalším zajímavému poznatku. Hra je jednoznačně nejvíc inspirovanými Cameronovými Vetřelci. Ale nejenom jimi.

Stopy Inženýrů

Dvě ze čtyř kapitol se odehrávají na vesmírné rafinérské stanici Katanga. Její prostředí připomíná nejvíce první dva díly filmové série, tedy Vetřelce (singulár) a Vetřelce (plurál). Narazíte na stísněné chodby, místa, ze kterých syčí pára, větrací šachty i hnízdo xenomorfů. Klaustrofobie je všudypřítomná. Další dvě se však odehrávají na planetoidu LV-895, na němž naleznete gigantické sochy Inženýrů . Tedy technicky extrémně vyspělé rasy, která stvořila samotné lidstvo.

Tady se opět fanoušci dočkají orgií. Tyto úrovně jsou totiž jasně inspirovány prequelovými filmy Prometheus a Vetřelec: Covenant. A právě o to jde. Lore Aliena je zde zpracován mistrovsky. Xenomorfové se na vás valí ze všech světových stran. Běhají po zemi, plíží se po stropech a útočí ze zdí. Kyselina propaluje zem i lidskou tkáň a váš ikonický detektor pohybu pípá jako zběsilý. Zvuk je skvělý. I hudba vzdává hold filmové sérii. Postaral se o ní Austin Wintory, který stojí za soundtrackem k videohrám jako Flow nebo Journey. Ikonické motivy upravil tak, aby zněly povědomě, ale přesto jinak. Svoji práci odvedl dobře.

23 let po smrti Ellen Ripleyové

Co se grafiky týče, nebudeme si nalhávat, že tato hra běžící na Unreal Enginu 4 od Epic Games vypadá kdovíjak next-gen. Ani omylem. I na PlayStationu 5 nejde o žádné vizuální orgie. Aliens: Fireteam Elite vypadá jako pěkná PlayStation 4 hra, ale nic víc. Nedosahuje ani grafických kvalit her z minulé generace jako God of War nebo The Last of Us Part II. Ale jde o mezigenerační hru, takže jí lze ledacos odpustit. Zvláště, když z estetického hlediska vypadá dobře.

Aliens: Fireteam Elite

Samotní vetřelci jsou správně děsiví. Prostředí zase nepostrádají cit pro detail. Obzvláště sochy Inženýrů jsou majestátní. Co se příběhu týče, nemá cenu ho moc řešit. Je jednoduchý a slouží pouze jako pozadí k tomu, abyste vzali zbraně do ruky a mohli likvidovat xenomorfy. Češi u něj rozhodně ocení titulky. Odehrává se 23 let po skončení původní vetřelčí trilogie (ano, víme, že jde o tetralogii, ale tvůrci to pojali takto). Ellen Ripleyová je dávno mrtvá, ale vetřelce se jí vyhladit nepodařilo. Její boj s xenomorfy tak nebyl úspěšný.

To by šlo

To je sice v rozporu s kánonem, ale budiž. Vesmírná loď USS Endeavor přilétá k rafinérii Katanga společnosti Weyland-Yutani, se kterou bylo ztracené spojení. Když se na ní mariňáci dostanou, zjistí, že je plná xenomorfů. A planetoid LV-895 jakbysmet. Mezi misemi se budete pohybovat právě na palubě Endeavoru, bavit se s nehratelnými postavami a získávat střípky z nevýrazného příběhu. NPC dokonce neotvírají pusu, ale to je detail.

Samozřejmě se na palubě budete věnovat i zbrojní výbavě. Jak dlouho trvají mise, jsme zmínili. Jednoduchou matematikou se tedy dopočítáme, že u hry strávíte minimálně 12 až 15 hodin. A to je slušná délka. Opakované hraní se navíc více než vyplatí, protože získanými zkušenostmi se stáváte silnější a silnější. Splnění hry přitom odemkne nejen novou třídu koloniálního mariňáka, ale i režim hordy, v němž se postavíte hejnům dotírajících xenomorfů. Tento mód na chvíli zabaví, i když je kampaň povedenější. Navíc bychom se v budoucnu měli dočkat dalšího obsahu, na který se už těšíme. Aliens: Fireteam Elite se nám totiž líbí. A to nestojí ani plnou cenu.