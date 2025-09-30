Cameronovi Vetřelci se vrátili ve hře, kterou si dosud zahráli jen vyvolení

Slizcí xenomorfové jsou zpět! Tentokrát se vrátili ve videohře, kterou si dosud mohli zahrát jen příznivci virtuální reality. Alien: Rogue Incursion Evolved Edition ovšem spustí úplně každý!

Alien: Rogue Incursion Part One Evolved Edition

30.09.2025 PC, PS5

  • Akce pro příznivce Cameronových Vetřelců
  • Syntetik Davis jako parťák k nezaplacení
  • Rozumná délka a cena
  • Audiovizuálně na úrovni
  • VR původ hry je stále znát
  • Příliš málo druhů xenomorfů
  • Recyklace prostředí a backtracking
  • Systém ukládání a nevyrovnaná obtížnost potrápí

Videohry se xenomorfy se stále těší nebývalé popularitě. Loňskou střílečku Alien: Rogue Incursion si všichni příznivci slizkých xenomorfů zahrát nemohli. Podívala se totiž pouze na virtuální realitu.

Hra aktuálně vychází jako klasická videohra, kterou si může zahrát úplně každý, a to na PC a PlayStationu 5. Než se však vrhneme na recenzování, vězte, že VR původ hry je znát na každém kroku.

Vývojáři ze Survios, kteří se specializují na tituly pro virtuální realitu, předvedli dobrou práci při konverzi hry do „normálu“. Jenže titul, který byl od počátku vyvíjen jako VR hra, nemůže být zkonvertován do kvalit střílečky, která byla od píky vyvíjena jako klasická FPS pro DualSense či na PC pro kombo myš + klávesnice. Pokud byste tedy měli při hraní pocit, že je to taková neohrabaná střelnice, nejste daleko od pravdy.

V hlavní roli bývalá koloniální mariňačka

Celým názvem Alien: Rogue Incursion Part One Evolved Edition (zkráceně ARIPOEE) je dějově zasazen mezi první filmový díl Ridleyho Scotta a druhý Jamese Camerona. Zatímco původní snímek je sci-fi hororem, jeho pokračování, které dodnes u fanoušků platí za nejlepší kousek z celé ságy, je akční sci-fi s nějakými těmi lekačkami. Osobně jsem vždy měl, mám a budu mít problém, že Cameron udělal z „dokonalého organismu“ brouky na odstřel. Ale jak je vidět, fandům toto pojetí vyhovuje nejvíc.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Pokud máte i vy dvojku nejraději, můžete se radovat. ARIPOEE si totiž evidentně bere nejvíc z Cameronových Vetřelců. Hlavní hrdinkou je Zula Hendricks, kterou budou znát ti největší fandové rozšířeného vetřelčího vesmíru z komiksů. Jde o dezertující koloniální mariňačku se srdcem na správném místě, jež na jejích dobrodružstvích doprovází věrný syntetik Davis-01.

Jejich vztah s Davisem je to nejlepší, co příběh nabízí. Nejen androidovy průpovídky s věčně cynickou Zulou jsou zábavné. Po vzoru ostatních umělých bytostí z vetřelčí ságy má nezaměnitelný a výrazný charakter. Jestli je to ale hodný android, nebo spíše zlý, jak bývá zvykem, záměrně neprozradíme.

Nosí také výrazné dioptrické brýle. Proč, když je syntetik, kterému v „žilách“ koluje bílá cirkulační tekutina? Asi, aby vypadal lidštěji. Davis ale není jenom velký mluvka, mnohokrát vám zachrání kejhák. A to nejenom svými bodrými moudry, ale i činy.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Během jedné mise vám budce krýt i záda s brokovnicí v rukách. Zula je dobrou protagonistkou, která si nenechá nic líbit. A to ani, když to vypadá, že je s ní amen a z jejího hrudního koše vyleze zanedlouho ohyzdné monstrum. Havárie vesmírného korábu přivede naši dvojici hrdinů na povrch nehostinné planety Purdan alias LV-354.

Její povrch je pokryt sněhem a ledem, vzduch bičují sněhové bouře a temné nebe občas pročeše oslepující blesk. Je to místo, kde byste bez zimní bundy a kulichu nechtěli strávit ani sekundu. A teď si představte, že je celé místo zamořeno krvelačnými xenomorfy. Ne-VR verze ARIPOEE je akce z první osoby, což je žánr, který vetřelcům sluší asi nejvíce.

Purdan není zrovna dvakrát rozlehlý, ale je tu velká základna plná chodeb, výtahů a místností k prozkoumání. Dohrát hru zabere zhruba necelých deset hodin, což je vzhledem ke snížené ceně hodně rozumná délka. Nezačnete se totiž nudit a ani vám nebude vadit, že je hra rozdělená vlastně na dvě části. Ať jsme asi ta nejvíc xenomorfilní redakce v Česku, nemůžeme skrýt rozčarování z toho, že ARIPOEE velmi často recykluje herní prostředí a uchyluje se k backtrackingu, které nám vadily zejména ke konci.

Ukládání ze staré školy

A nebyly tím jediným. ARIPOEE má ukládací systém ze staré školy. Dámy a pánové, ukládá se na úložných bodech. To tu už dlouho nebylo, že? Abychom nekřivdili, hra se občas uloží sama, ale to jenom v několika pár situacích, po nichž následuje atak xenomorfní přesily. Hra přitom není vůbec lehká. Trpí totiž nevyváženou obtížností.

Nějaký čas budete kosit xenomorfy s falickými hlavami jako na běžícím páse, abyste pak v jiné části hry vehementně umírali se stejnou vervou. A opakovali dlouhé úseky hry stále znova a znova, jelikož byla ukládací stanice daleko. Tím se dostáváme k tomu, že umělá inteligence xenomorfů není taková, jakou vykazují ve filmech i jiných hrách. Obvykle spoléhají na početní převahu, což je asi jediný způsob, jak vám mohou reálně uškodit. Smutníme ale hlavně po více druhů xenomorfů. Toto je videohra, sakra!

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

A jestli dosud v něčem vetřelčí videohry vynikaly, bylo to přinášení nových druhů xenomorfů, o kterých se nám na stříbrném plátně mohlo zdát. Zde narazíte hlavně a v podstatě i jenom na válečníky, což jsou xenomorfové z Cameronových Vetřelců. Oproti ostatním xenomorfům se odlišují výrazným vroubkováním na hlavě i lebce. Jsou rychlí, lezou po stěnách a s oblibou po vás skáčou, aby vás dorazili. Naštěstí je k dispozici úskok.

Kromě xenomorfů válečníků zde narazíte bohužel jenom na pár facehuggerů a finálního bosse. To je vše, dámy a pánové. Za mě jako samozvaného a mnohými jinými označeného největšího Alien experta v Česku, je tak malý zástup xenomorfů nedůstojný a nepřípustný. Zbrojní arzenál je navíc naprosto základní. Čítá šestiranný revolver, brokovnici a fanoušky milovanou pulzní pušku. Z VR nám tu pak zůstala spousta aktivit, které v klasické gamese tolik nevyniknou.

Jde o svářecí minihru s autogenem, která zpřístupní jinak zatavené dveře, nebo opravování obvodů k zavřeným dveřím pomocí francouzského klíče. Bžunda na pár chvil. Ale jistě! To samé stále dokola? Inu, také, ale dokud na vás nebudou dotírat xenomorfové, je to v klidu. Co se audiovizuální stránky týče, je tím nejlepším na hře. Unreal Engine 5 je oku líbivý, grafika hry nepostrádá spoustu zajímavých efektů, většinou se týkajících počasí.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Vypíchnout musím dobře zpracovanou baterku. Hudba vykrádá motivy filmů tak, že nerazí a zvuky jsou také na vysoké úrovni. Jasně, ARIPOEE není nejlepší vetřelčí videohrou pod sluncem, ale jde o důstojné dílo hodné zájmu fanoušků. Loňský povedený film Vetřelec: Romulus a letošní přinejlepším průměrný seriál Vetřelec: Země dávají tušit, že se s xenomorfy budeme potkávat všude možně. Na druhou část Alien: Rogue Incursion Evolved Edition se i přes neduhy jedničky těšíme.

Cameronovi Vetřelci se vrátili ve hře, kterou si dosud zahráli jen vyvolení

26. září 2025  9:59 4

