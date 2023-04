RECENZE: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp je příkladný remake

Každý správný hráč už samozřejmě ví, že válka je pořád stejná, nicméně série Advance Wars ji zpracovává s humorem a nadhledem. V podání prvního dílu napadne armáda Blue Moon sousední zemi a zabere území patřící k Orange Star. To vše tak trochu v laškovném, až absurdním duchu.

Hned první setkání s Olafem, velícím důstojníkem Blue Moon, nás nenechá po úvodním proslovu na pochybách, že předobrazem této země se stalo Rusko, respektive Sovětský svaz. Ostatně i návrh Olafa vychází ze Stalina a jeho speciální schopnost se týká sněhové bouře, která škodí nepřátelům. Blue Moon přitom sází na přečíslení soupeře. Vtipné, že? Právě že moc ne.

Remake měl vyjít už v březnu 2022, tedy v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Nabízející se nepříjemná příběhová paralela vedla Nintendo k odložení vydání na neurčito. Můžeme jen hádat, proč Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp přicházejí nyní, nicméně úvodní šok opadl, hra je hotová a konec války v nedohlednu.

Byla by každopádně škoda, kdyby kvůli několika prvkům v námětu a nešťastnému načasování nevyšel více než dvacet let starý příběh, který se stejně ubírá úplně jiným směrem. Takže hurá, konečně je to tady! Z tohoto důvodu výrazně doporučuji začít prvním dílem, protože dvojka na něj přímo navazuje. Připravili byste se tak o větší zvraty.

Akční šachy s vojenskou technikou

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp působí na první dobrou jako věrný remake – zkrátka to, co mi utkvělo v paměti, vypadá tak, jak si to pamatuju. Jsou to ovšem jen střípky vzpomínek a vzhledem k tomu, že jsem hrál pouze jedničku nebo dvojku (ano, ani to si nepamatuju), nedokážu plně posoudit, co všechno je jinak.

Pokud jste začínali v éře MS-DOSu, možná si vzpomenete na sérii Battle Isle. Po hexech jsme pohybovali s jednotkami po mapě a v případě útoku jedné na druhou se spustila 3D animace. Advance Wars je něco takového, s tím rozdílem, že síť je čtvercová, grafika 2D a válečný konflikt je pojat v hodně odlehčeném tónu.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Nenechte se ovšem zmást komiksovou stylizací. Abyste uspěli, musíte mít na paměti všechny herní zákonitosti a musíte je využívat ve svůj prospěch. Proto doporučuji projít si krátkým tutoriálem.

Postup hrou je sevřený, naproti tomu na bojišti neexistuje jen jedna taktika vedoucí k vítězství. Samozřejmě zde platí různé zákonitosti: les poskytuje lepší obranu, města může zabrat jen pěchota, města uzdravují jednotky, je třeba ovšem myslet i na munici a palivo. Některé jednotky se mohou hnout a vystřelit, jiné ne.

Každá jednotka na mapě má maximálně deset životů. Když dojde ke střetu, spustí se animace, v níž vidíme na jedné straně své jednotky a na druhé ty nepřátelské. Velitel armády, která v dané situaci navrch, se culí, zatímco ten druhý se netváří moc nadšeně. Tvůrci dobře odhadli, že některé animace se mohou po čase zajídat, takže stiskem tlačítka lze okamžitě vše urychlit. Nastavení umožňuje některé prvky i úplně vypnout.

Cíle misí se různí – může to být úplné zničení soupeře, zajmutí základny, obrana či nutnost zabrat určité množství měst dříve než soupeř. V některých misích máte přidělené množství jednotek, v jiných vám zabraná města generují peníze, za něž vyrábíte v továrnách. Mnoho je navržených tak, že umožňují zkusit nějaký trik, kterým soupeře oklamete.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Základem je známý mechanismus Kámen/nůžky/papír, takže například dělostřelectvo je naprosto smrtonosné, ale pokud se propracujete až k němu, je vyřízené. Umělá inteligence umí někdy zatopit, zejména kombinací různých jednotek, a obvykle ví, po čem jít první.

Časem ovšem vypozorujete, že na některé jednotky cílí raději než na jiné, takže je začnete servírovat jako návnadu. Specialitou jsou mise ve „válečné mlze“, v níž je třeba opatrně prozkoumávat terén. Správně tušíte, že vás bude prudit zejména ukryté dělostřelectvo.

Nebojuje se ovšem jen na zemi, ale i ve vzduchu i na vodě. Rychlý výsadek ze vzduchu může zmařit přílet stíhaček, námořní ambice ukončí úder ponorek. Je to spousta dalších proměnných ve hře, kdo na koho může a jak daleko. Bitevní loď na moři tak může rozlousknout situaci na pevnině. Prostor pro chybu existuje, resetovat ovšem můžete jen svůj tah. Hra přitom jasně akcentuje útočnou strategii, respektive chcete zkrátka vždy udeřit první.

Trochu sporné je využívaní speciálních schopností COs (Commanding Officers), tedy velících důstojníků. Je to další strategická vrstva, která ovšem má potenciál rozhodnout bitvu. Zvýšit si dočasně dosah a sílu jednotek, případně hrát s některými jednotkami ještě jednou, není k zahození. Některé speciálky jsou snad až moc silné, každopádně správný výběr velitele vám může usnadnit hru.

Po audiovizuální stránce nemám co vytknout. Hra vypadá kouzelně a uchovává si atmosféru originálu. Líbí se mi, jak každá ze stran má trochu jiný vzhled svých jednotek. Je vlastně fajn, že hru, kterou znám z handheldu, si můžu po dvaceti letech zahrát v novém zase na handheldu.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp láká na dvě kampaně. Komu by to nestačilo, může si v režimu War Room vybrat další mapy. Versus umožní zahrát si až ve čtyřech lidech na jedné konzoli, případně lokálně propojit až čtyři konzole (ale každý musí mít svoji hru). Online pak umožní vyzvat jeden na jednoho někoho z přátel. A konečně je tu i intuitivní editor map, v němž si snadno navrhnete vlastní kousky. Mimochodem, hraním získáváte mince, za něž si posléze v obchodě odemykáte například hudbu, portréty velitelů, ale právě i další mapy. Obsahu je tedy víc než dost.

Žádná vyložená chyba mě nenapadá. Na AI je znát, že nehrajete proti člověku, protože někdy dělá kiksy, které by člověk nikdy neudělal. Na druhou stranu jakýsi základní systém reakcí a protireakcí funguje v pohodě. O možná až příliš silných speciálkách už jsem psal, občas jsem zaznamenal i skokové navýšení obtížnosti. Ale možná je to tím, že jsem zkrátka v tu chvíli nehrál optimálně.

Těžko říci, jaký má dnes Advance Wars potenciál. Dvacet let je opravdu dlouhá doba, během níž se proměnila i popularita různých žánrů. Jisté je, že Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp nemíří jen na nostalgiky. Na druhou stranu až prodeje ukážou, jestli to je – co se značky Advance Wars týče – ojedinělý výstřel, nebo zda se dočkáme něčeho dalšího. Tak jako tak na Nintendo Switch zamířil další klenot z minulosti v příkladném remaku. Pokud máte tento typ her rádi, neváhejte.