RECENZE: Ace Combat 7: Skies Unknown je i přes pár neduhů letecké eso

Ace Combat patřil už od dob první konzole PlayStation, na kterou vyšly hned tři díly, k těm nejlepším leteckým videohrám. Síla, oblíbenost i kvalita série se však s přibývajícími roky a díly začaly vytrácet. Ostatně je tomu už téměř pět let, co vyšel předposlední díl. Ace Combat Infinity pro PlayStation 3 byl navíc pouze free-to-play záležitostí. Předposlední řadový díl Ace Combat 6: Fires of Liberation pro Xbox 360 spatřil světlo světa na konci roku 2007, a to už je hezká řádka let. Teď je tu konečně sedmička, která nepřilétá s kdovíjakými výmysly a nesmysly, ale přistává pevně na zemi s parádní arkádovou hratelnosti. A právě na ní stavěla série především.

Zmatené válečná drama o ničem

Po vzoru posledních dílů má Ace Combat 7: Skies Unknown obsáhlý a klasicky japonsky pošahaný příběh. Hlavním tématem je válka mezi Oseanskou federací a královstvím Erusea. Většinu story vypráví mechanička Avril Mead z rodiny letců, tajemstvím zahalený Dr. Schroeder, ale objeví se v něm i další postavy.

Ace Combat 7: Skies Unknown Ace Combat 7: Skies Unknown

Ale aby bylo jasno, která bije, hlavním hrdinou hry je někdo úplně jiný. Jde o bezejmenného pilota, kterého všichni oslovují jen jeho volačkou Trigger. Dění je nesmírně zmatené. Hlavním důvodem je to, že jsou ve hře dvě dějové linky, které se odehrávají tak nějak simultánně. Jedna na zemi a druhá v oblacích při hraní. Příběh hraje hlavně na notu vlastenectví a hrdinství.

Pokud ho budete ignorovat, vůbec nic se podle nás nestane. Dobrý ani zajímavý moc není a utápí se ve své plytkosti. Ale i bez něj si hru užijete naplno. Arkádová hratelnost je totiž parádní a ihned, jak vás dostane do hledáčku, její zábavnost jen tak ze sebe nesetřesete.

Na výběr jsou hned dvě možnosti ovládání. Standardní je pro začátečníky a naklánění levou páčkou znamená změnu směru letu do stran. Expertní je pro ostřílené virtuální piloty, kteří pamatují původní díly. Naklonění páčky se rovná otočení letadla. Pokud budete chtít změnit směr letu, budete taká muset manévrovat i s čumákem letadla. Tuto metodu jako pamětníci preferujeme. Je skvělá a taktéž realističtější, i když zrovna o realističnost ve hře nejde, že.

Životnost je lepší standard

Hlavním hnacím motorem hry je kampaň, v níž na vás kromě haněného příběhu čeká celých 20 misí. V minulosti toto číslo bývalo vyšší, ale na druhu stranu to stále není málo. Na normální obtížnost vám zabere kampaň klidně až 10 až 12 hodin, což je lepší standard.

Ace Combat 7: Skies Unknown Ace Combat 7: Skies Unknown

Náplň misí je vcelku klasická. Většinou jde o to zničit všechny cíle, ať už se pohybují po zemi, na vodě nebo ve vzduchu. Někdy jde o snadnou záležitost, jindy se pořádně zapotíte. Obtížnost je i na zmiňovaný normál spíše vyšší. Potrápí vás také záchytné body, které nejsou vždy tam, kde byste si je přáli mít. Plnit budete ale i jiné mise, v nichž máte za úkol naopak někoho ochránit, nebo se potají infiltrovat na nepřátelské území.

Zajímavá předobjednávka Pokud jste si sedmý Ace Combat předobjednali na PlayStation 4 nebo Xbox One, čekala vás odměna v podobě digitální kopie jednoho z předchozích dílů. Pokud jste zvolili PS4 verzi, jde o pětku Ace Combat: Squadron Leader. Jde o emulovanou verzi PlayStation 2 originálu. Navíc získáte do konzole tematické dynamické pozadí. V případě, že jste si hru předobjednali pro Xbox One, těšit se můžete z Xbox 360 verze Ace Combat 6: Fires of Liberation, která běží pomocí zpětné kompatibility konzole. Hráči na PC mají smůlu, žádnou hru nedostanou, muehehe (škodolibý smích konzolisty). Předobjednávky pro všechny verze obsahovaly stíhačku F-4E a tři skiny pro další letadla.

Velký důraz je tentokrát kladen na povětrnostní podmínky a počasí celkově. Někdy je vítr tak silný, že nehavarovat dá hodně zabrat. Při průletu bouří vám navíc hrozí, že do vás uhodí blesk. A bez elektriky to ve vzduchu není vůbec nic lehkého. Dostat se skrze pouštní bouři je kvůli špatné viditelnosti a ztíženému ovládání hotové peklo. Jindy vám zase naopak počasí může nahrát do karet. Mraky, do nichž můžete zaletět, slouží jako skvělý úkryt, když chcete někoho setřást z ocasu. Tuto taktiku použijete při hraní mnohokrát. Kromě nepřátelských pilotů se vám postaví v oblacích i drony, které mají ve hře velkou roli. Dobře udělané jsou i letecké duely se zkušenými piloty, které zastávají bez nadsázky role bossů.

Reálné i vymyšlené stíhačky

Fandy série potěší i to, že je tu vzlétání z ranveje, přistávání i tankování do nádrže během letu. V kampani zavítáte mezi misemi do vizuálně přehledně znázorněného stromu, v němž budete za získané kredity odemykat nová letadla, jejich vylepšení a zbraně, kterými je pak vybavíte. Jde o příjemný a naprosto srozumitelný prvek.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Hratelných i nehratelných letadel je ve hře přes čtyřicet. Jde o směsici skutečných strojů jako MiG nebo Gripen a naprosto fiktivních a futuristicky vypadajících strojů. Multiplayer je tu také, ale že by šlo o něco jo propracovaného, se tedy říci nedá.

Online hra je určena pouze osmi virtuálním letcům. To není kdovíjaké číslo. Mnohem chudší je nabídka režimů. Jsou zde přítomny jenom dva a to je katastroficky málo. Jedním z módů je týmový deathmatch, jehož pravidla zajisté není potřeba vysvětlovat.

Ace Combat 7: Skies Unknown Ace Combat 7: Skies Unknown

Tím druhým je battle royal bez e na konci. Jenže než se všichni příznivci Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds a Call of Duty: Black Ops 4 začnou radovat, musíme jim připravit studenou sprchu. Nejde totiž o leteckou verzi moderního režimu battle royale. Zde je tak pouze pojmenován klasický deathmatch aneb free-for-all. Hraním můžete získat 21 hodností a vytahovat se před kamarády, ale k hraní na síti toho sedmý Ace Combat nabízí vážně málo.

Podpora virtuální reality, ze které možná vrhnete

PlayStation 4 verze hry má významnou exkluzivitu. Nejde o nic menšího než podporu virtuální reality PlayStation VR. Takže pokud máte doma zmiňovaný headset s nesmyslným počtem kabelů, zbystřete. Hrát celou hru s ním nemůžete, což je veliká škoda. Připraven je však pro něj speciální obsah.

Jde o volný let, prohlídku letadlové lodě a pidikampaň, která čítá pouze a jen tři mise. Ty sfouknete za něco málo přes hodinu. Špatné však nejsou, i když byla úroveň obtížnosti viditelně snížena. Na druhou stranu můžete s PSVR pilotovat stíhačky pouze s expertním ovládáním. Grafika samozřejmě není tak pěkná jako při hraní na UHDTV, ale zhoršení je snesitelné.

Ace Combat 7: Skies Unknown - režim PS VR

Když se poprvé rozhlédnete v kokpitu svého stroje, jde o silný zážitek. Míra vtažení do hry je neskutečná. Pak vzlétnete a udělá se vám okamžitě špatně. Vážně doporučujeme mít po ruce kyblík nebo alespoň pytlík. Mysleli jsme si, že jsme si na hraní ve virtuální realitě už maximálně zvykli a nic nám žaludek jen tak nerozhází. Ace Combat 7: Skies Unknown nás vyvedl z omylu.

Retro okénko Toto je původní trilogie pro PlayStation 1. Všimněte si, že se první díl jmenoval v Evropě Air Combat. Třetí díl Ace Combat 3: Electrosphere měl zase českou lokalizace v podobě manuálu a obalu. Trilogie Ace Combat

Při letu v oblacích nás přepadla silná nauzea a rozhodně jsme nebyli jediní hráči, kteří pociťovali tento neklid v žaludku. Ve skutečnosti jsme si museli dát po každé z misí pauzu, protože by se pokračování v hraní rovnalo vymalování podlahy vlastními zvratky. Pokud si ale na hraní v PSVR zvyknete, čeká vás silný zážitek.

Grafika je pěkná

Rozhlížení v kokpitu má své nezaměnitelné kouzlo. Lépe se také orientujete v tom, kde kdo je, protože hlavou otočíte rychleji než čumákem letadla. Jen to chce trénovat žaludek a smířit se s tím, že toho hra pro PSVR zas tolik nenabízí.

Co se grafické stránky hry týče, je při klasickém hraní na UHDTV vážně krásná. Na sedmý Ace Combat můžete hledět z kabiny pilota, z čumáků letadla nebo z kamery umístěné za stíhačkou. Lokace, ve kterých budete létat, jsou velmi krásné. Ať to bude nad lesy, pouštěmi nebo skalami, vždy je na co koukat. Efekty jako déšť na skle také oku lahodí. Krásné jsou i replaye, v nichž uvidíte akci ze zase jiného pohledu. V sérii poprvé použitý Unreal Engine 4 ovládání parádní práci. Jen občas v dáli doskočí nějaký ten strom.

Ace Combat 7: Skies Unknown není dokonalou videohrou. Má své mouchy rozplácnuté na skle kokpitu. Jde však po dlouhé době o příjemnou arkádovou akci v oblacích, která v nás navíc vyvolala příjemný nostalgický pocit. Pokud máte sérii rádi nebo pokud si chcete fajnově zalétat a zastřílet v oblacích, tato novinka vás uspokojí. Sice je škoda, že obsahu pro PSVR není více a multiplayer je ošizen, ale i tak jde o zábavu. A to je u videoher přece to nejdůležitější.