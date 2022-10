RECENZE: 1428: Shadows over Silesia je vynikající česká husitská hra

Husité byli většinou vyobrazováni jako kladní hrdinové, kteří bojovali proti útlaku a dekadenci církve. Byla to romantizovaná představa, která se držela dost dlouho. Skutečnost však byla trochu jiná. Stejně jako i v mnoha jiných případech se staly vznešené ideály reformátorů pouhou záminkou krvechtivých, aby páchali ohavná zvěrstva na nevinných.

Hynek má k chrabrému božímu bojovníkovi daleko. Zrovna táhne se svou družinou do Slezska, aby si podmanili a zotročili zdejší obyvatele. Jeho družina tu a tam někoho popraví, znásilní nebo podpálí celou vesnici jako varování ostatním. Stín, o kterém je řeč, ale nejsou loupeživí husité, ale samotné síly pekelné. S nimi se Hynek záhy zaplete, když při pronásledování nepřátel vstoupí do tajemné jeskyně.

Hra mě příjemně překvapila v mnoha ohledech. Výborně buduje atmosféru a zručně snoubí historickou uvěřitelnost s fantasy. Fantasy prvky jsou však dobře promyšlené a zapadají do místního folkloru. Autor chtěl ukázat konflikt z obou stran, proto tu je jako druhá hratelná postava rytíř Lothar. Mladý johanita, který se snaží bránit svou vlast před husitskou hrozbou. I on velice rychle pochopí, že zuřící válka není jediný problém, který Slezsko má. Zahrajete si střídavě za oba protagonisty. Hrdinové mají svou motivaci, a oba jsou sympatičtí. I když víc mi k srdci přirostl Hynek se svou jadrnou mluvou a obhroublou náturou.

Rostoucí stín nad Slezskem

Počátek dobrodružství může být pro hráče zvyklé na již osvědčené ovládání trochu překvapením. Hra kombinuje ovládání klávesnicí a myší, přičemž postava se mimo souboj otáčí kolečkem myši. Chvíli může trvat, než si zvyknete na netradiční ovládání i na fakt, že hra sice vypadá jako low poly Diablo, ale rozhodně se tak nehraje.

1428: Shadows over Silesia kombinuje mnoho žánrů, ale hack & slash RPG mezi ně nepatří. Nedá se ani říct, který žánr za těch 20 až 30 hodin herního času převládá. Co kapitola, to trochu něco jiného. Hra má sice mapu světa, ale není open world. Jednotlivé kapitoly jsou různě velké lokace.

1428: Shadows over Silesia 1428: Shadows over Silesia

V prvních hodinách jde hlavně o akci, ale ne bezduchou rubanici. Souboje jsou taktické a záměrně těžkopádné, aby působily realističtěji. Ani obyčejné nepřátele jen tak neumlátíte zběsilým mačkáním tlačítka myši. Pokud chcete vyhrát, je třeba správně se krýt a čekat na vhodnou příležitost k útoku. Pokud je proti vám přesila, je třeba snažit se udržet si výhodné postavení, co to jde, a nejlépe útočit ze stran nebo zezadu. Tehdy je největší šance, že protivníka srazíte k zemi. Léčivých lektvarů není tolik a kromě pozitivního účinku vás i omámí, takže není radno je do sebe klopit po každém škrábanci.

Řada přijde i na stealth, někde dobrovolný, jinde vyžadovaný. I stealth je udělán dobře – jsou tu zobrazení zorného pole nepřátel (jako v Commandos) i zvuky kroků, na které bude nepřátelská AI reagovat. Musíte si zapamatovat pohyby patrol i jejich zvyky. Jediné, co je trochu nedomyšlené, je stealth v interiérech, kde se často vykreslí jen místnost, ve které jste, a pohyby nepřátel tak můžete pouze odhadovat z minimapy.

Třetí hlavní složkou je ta adventurní. Hra je v tomto ohledu hodně old-school a některé zdejší hádanky a puzzle mi připomněly dungeony jako Eye of the Beholder nebo Legend of Grimrock. Narazíte ale i na problémy typické pro point & click adventury. Co je obrovské pozitivum: řešení dává vždy smysl a pokaždé vás čeká jiná intelektuální výzva. Hádanky jsou docela tuhé a na některých se zaseknete klidně i hodinu. Hra vás moc k cíli nevede. Přijít na to, co po vás hra chce, není až tak těžké. Spíš zkoumáte, jak se výsledku dobrat tak, jak zamýšlel tvůrce. V mnoha případech mi chyběl jeden mezičlánek, který jsem zjišťoval dobrou hodinu i déle.

Můj přístup k hádankám byl poznamenán bugem, který mě zasekl asi na dvě hodiny na jedné lokaci. Hra mi dost rázným způsobem dala najevo, že můj plán je chybný, aby po tom, co jsem dvě hodiny bezcílně běhal po mapě, zázračně fungoval. Při neúspěších jsem tak od té doby často přemítal, zda můj postup nefunguje kvůli bugu nebo kvůli mému pochybení, a přešel na šnečí tempo, zkoušel vše na vše. Od té doby jsem ale na žádný podobný bug nenarazil.

1428: Shadows over Silesia

Pokud při průchodu opomenete klíčový předmět, je pravděpodobné, že budete muset prolézt celou mapu znovu. Občas má klíčový předmět i nepřítel, takže stealth není vždy nejlepší možnost. Detailní a systematický průzkum všech zákoutí je nutnost, pokud se nechcete někde zaseknout a splnit i nepovinné úkoly. Při svých dobrodružných výpravách narazíte i na mince, které slouží jako platidlo u obchodníka nebo pro postup hrou dál. Vývojáři vás i rádi svedou ze správné cesty umístěním zbytečných předmětů v okolí.

To, že hra vám nedává moc vodítek, patří k jejímu kouzlu a přispívá k zážitku. Co už je ovšem trochu moc, je nutnost některé akce opakovat hned několikrát. Ne třikrát, jak bylo pravidlem adventur v devadesátkách, ale klidně i desetkrát. Trochu zbytečné je i řešení některých situací stylem pokus omyl. Když se musíte v přestrojení vyhýbat hlídkám, je spíš otázkou náhody, zda si vás všimnou či nikoli. Některé pasáže hry by rozhodně ještě potřebovaly učesat.

K hlubšímu ponoření do zdejšího světa poslouží texty a úryvky z knih. Všelijaké kroniky, výňatky jak z nechvalně proslulého spisu Malleus Maleficarum, bible nebo středověkých grimoárů. Většinou nejsou důležité pro postup, přesto dokreslují zdejší svět a obohacují příběh. Některé texty mohou být i zašifrované. Dešifrování je minihra, kde musíte najít správná písmena pro jednotlivé šifry. Je to překvapivě zábavné, a i když jde o tu nejsnazší šifru, můžete se zabavit na dost dlouhou dobu. Už se nedivím, že Voynichův rukopis ještě nikdo nerozluštil. Další minihrou je hra v kostky, kterou se můžete ve hře párkrát odreagovat.

Hra přístupná všem

Poslední dobou se vývojáři z celého světa snaží dát možnost hrát hry i těm, kteří jsou nějak indisponováni. 1428: Shadows over Silesia v tomhle směru jde hodně daleko a snaží se zprostředkovat ten nejlepší zážitek i hráčům se zrakovým postižením. Ve hře si můžete zapnout zvukové indikace rozličných interakcí v blízkosti – dveře, NPC, nepřátelé i předměty, zapnout režim vysokého kontrastu, lepší vyznačení předmětů nebo sonar, který detekuje překážky. Také lze ulehčit souboje, dešifrování nebo plížení. Je úctyhodné, že autoři vynaložili takové úsilí.

Low poly nádhera

Vizuální stránka hry je líbivá. Low poly grafika je sice otázkou vkusu, ale podle mě se skvěle pro historické fantasy hodí. Trochu mi připomněla starou hru Ečstatica. Na první pohled roztomilý vizuál může klamat tělem. Hra rozhodně není pro děti. Neštítí se nahoty, sexu, násilí ani sprostých slov. Díky výbornému českému dabingu si užijete širokého spektra nadávek v naší mateřštině. Dabing je na vysoké úrovni a hlasy propůjčili známí čeští herci. Pozadu není ani dabing anglický.

1428: Shadows over Silesia 1428: Shadows over Silesia

I když se dá zvyknout na ovládání, tak mám pořád jisté výhrady. Otáčení kolečkem myši může působit zmatky v navigaci a nejznatelnější to je při jízdě na koni. Hra se nejlépe hraje v kombinaci klávesnice a myši, na gamepadu se mi míření při soubojích zdálo dost neintuitivní. Souboje trochu komplikuje i kamera, která v interiérech občas létá, kam se jí zachce. Problém je i tmavý kurzor, který je ve tmě prakticky neviditelný.

Temný výlet do roku 1428

1428: Shadows over Silesia je další z těch unikátních her, kterých moc nevychází. Upoutá nejen svou stylizací, zajímavým příběhem a světem. Dobře kombinuje mix old-school adventury s obtížnými hádankami, akcí i stealthem. Některé dílčí pasáže hry by potřebovaly trochu vylepšit, ale na zážitku to moc neubírá. Hra má potenciál zajmout široké spektrum hráčů, a s její detailní podporou přizpůsobení si ji může užít skoro každý. Pro našince je příjemným bonusem profesionální český dabing a zasazení v nám známých kulisách. Toto temné dobrodružství byste si neměli nechat ujít.