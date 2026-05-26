Vydání nové „bondovky“ je vždy mimořádná popkulturní událost světového významu, srovnatelná třeba s olympiádou, na toho dalšího si ale budeme muset ještě pár let počkat. V tuto chvíli vlastně ani nevíme, kdo po Danielu Craigovi převezme herecké žezlo a dostane se mu čestné příležitosti legendárního špiona s povolením zabíjet ztvárnit.
Fanoušci ale nemusí smutnit, dánské studio IO Interactive tuto vůbec nejdelší pauzu ve filmové série dokázali důstojně zaplnit a jejich 007 First Light dělá víc než sest dekád běžící značce jen tu nejlepší reklamu.
Je tu vše, co byste od takové bondovky měli chtít. Plížení se ve stínech, napínavý příběh plný zvratů, hledání důkazů, automobilové honičky, přestřelky, rvačky, krásné ženy, smrtící vynálezy, suchý humor, to vše protřepané a namíchané (Bond odpustí, ale toto není jeho oblíbené Vodka Martini) v lahodný koktejl, který nejvíc ze všeho připomíná kultovní sérii Uncharted. Tady se podařilo úplně vše.
Už jen výběr hlavního hrdiny. Zatímco filmaři svého Bonda stále hledají (nejčastěji se v poslední době zmiňují jména Aaron Taylor-Johnson, Callum Zurner, Jacob Elordi, fanoušci by pak nejraději Henryho Cavilla), herní studio IO Interactive sáhlo po Patricku Gibsonovi. Podle fotek jsem z tohoto rozhodnutí nejprve nebyl příliš nadšený, jednatřicetiletý Ir má totiž podobně „nevinný kukuč“ jako třeba Cal Kestis ze série Jedi, ovšem hned po pár minutách jsem si ho zamiloval. Má totiž přesně tu správnou kombinaci velkého sebevědomí, chladnokrevnosti, cynismu a osobního šarmu, který na něm obdivují muži i ženy.
Příběh se vrací na samý začátek jeho špionské kariéry, kdy musíte teprve zabojovat o prestižní kódové označení 007. Bondův výcvik je v podstatě dlouhý tutorial, ovšem skvěle zakomponovaný do vyprávění, takže vás ani nebude otravovat, že vám hra znovu vysvětluje to, co už má každý hráč dávno v malíčku.
Přestřelky jsou v podstatě tradiční, kdy se krčíte za překážkami a odstřelujete nabíhající záporáky, jen s tou zvláštností, že se zdejší kryty rychle rozpadávají, takže mezi nimi budete muset často přebíhat. Rvačky na blízko jsou o správném načasování vykrývání a hledání slabin v protivníkově obraně. Navíc ale můžete využívat i okolí, omlátit protivníkovu hlavu o futra, nebo ho vzít flaškou po hlavě.
Bond si při troše snahy zvládne poradit i se třemi protivníky najednou (na prostřední, doporučenou obtížnost), navíc u toho vypadá efektně. Zdejší zobrazení násilí je ale jinak poměrně krotké a žádné gejzíry krve, praskání kostí apod zde nečekejte, ono by se to sem ani nehodilo.
Většinu herních situací ovšem budete stejně řešit plížením. Díky chytrým hodinkám (mmch. značky Omega, James Bond si s product placementem nikdy nelámal hlavu) je možné vidět protivníky i skrze zdi a tak je poměrně jednoduché si v jejich rutinách najít ten správný čas na proklouznutí. Pan Q vás pak stále zásobuje novými špionskými „udělátky“, takže se váš repertoár možných řešení nastalých situací pořád zvyšuje. Nesmí samozřejmě chybět střílející pero, nepřátele můžete oslňovat laserem či po nich házet „granáty“ maskované za bezdrátová sluchátka.
007 First Light na PC
Hru jsme souběžně testovali na PC, kde dostanete s výkonnějším hardwarem nejenom možnost, jak oproti konzolové verzi ještě zlepšit grafické detaily, ale s hardwarem od Nvidie také můžete využít technologii DLSS Multi Frame Generation, která vám znatelně zlepší výkon dopočítáváním snímků.
Platí to sice na modernější grafické karty Nvidia RTX a vyšší stupně dopočítávání pak jen na ty úplně nejnovější, nicméně už základní 2× Multi Frame Generation umí dělat zázraky. Zmíníme, že jsme hru konkrétně testovali na sestavě s procesorem Ryzen 7 9700X, grafickou kartou Nvidia RTX 5070 Ti a 32 GB rychlé DDR5 paměti v rozlišení 1440p.
Hra nám k této konfiguraci automaticky nastavila vysoké detaily, tedy jeden stupínek pod nejvyšším (ultra) stupněm. V něm jsem zaznamenal průměrné FPS mezi 90 a 100, minimální hodnota byla 71. V případě nastavení na ultra se FPS pohybovaly mezi 80 a 90 s minimální hodnotnou na 67.
DLSS Multi Frame Generation už na 2× stupni zvedne průměrné FPS na asi 160, což už překračuje možnosti mého monitoru (144 Hz), obraz je tedy maximálně plynulý. Schválně jsem pak ještě vyzkoušel Frame Generation v 4× a 6× stupni, kde hra ukazovala průměrných 260, potažmo 350 FPS. A to bez znatelné ztráty kvality obrazu.
007 First Light je graficky povedená hra, která umí okouzlit nejenom detailními lokacemi, ale také třeba vykreslováním mnoha NPC na jednom místě. Nic z toho přitom nezpůsobuje zásadní propady snímkové frekvence. Optimalizaci hry hodnotím jako velice dobrou, ovšem pokud máte slabší hardware, budete zřejmě muset dělat větší kompromisy v hledání ideálního grafického nastavení hry.
Děj se sice věnuje Bondovým začátkům, což by odkazovalo někam do šedesátých let minulého století, ve skutečnosti se ovšem odehrává v současnosti a je velmi aktuální. Řeší se tu umělá inteligence, obchody s kryptoměnami, politické napětí ve světě a mnohá další témata, která dnes plní stránky novin.
Zkušení IO Interactive se proslavili sérií Hitman a své kořeny nezapřou ani zde. Skvěle totiž umí hromadné scény, kdy se na obrazovce pohybují desítky, ne li dokonce stovky lidí najednou. Budete tak například v davu hledat nájemného vraha nebo se na drum’n’bassové party prodírat davem, což působí skvěle a neokoukaně.
Až na tyto scény se ale 007 hraje jako Uncharted, což myslím jednoznačně jako poklonu. Jde o dokonale zrežírovanou akční jízdu, která plynule střídá všechny své mechanismy, tak abyste se ani na sekundu nenudili. Klidnější pasáže, ve kterých prozkoumáváte prostředí a často konverzujete s kolegy, střídají úmyslně přepálené akční pasáže, ve kterých vše vybuchuje a hoří. Přesně tak, jak to od hry s licencí na Jamese Bonda chceme.
Příběhová kampaň je na poměry žánru docela dlouhá, těch autory slibovaných 20 hodin je reálné číslo, byť se samozřejmě odvíjí i od zvolené obtížnosti a ochoty hledat sběratelské předměty. Nic jiného tu ovšem sbírat nemusíte, žádné open world pasáže nebo sbírání zkušeností tu neplýtvá vaším časem.
Pokud by vám to i tak přišlo málo, je tu ještě nadstavba Tacsim, v rámci které plníte nejrůznější úkoly a výzvy na již prošlých mapách. Tak trochu to připomíná režim No Return z remasteru The Last of Us 2, který teoreticky můžete hrát donekonečna. Prakticky mě to ale po chvíli přestalo bavit, hratelnost je sice sama o sobě fajn, ale podobné hry táhne dopředu především scénář a dynamika vyprávění. Ale nelámejme nad Tacsim ještě hůl, tvůrci ho mohou (a nejspíše budou) ještě dále vylepšovat o nový obsah.
Na základní PS5 to celé lítá v režimu „performance“ v 60 snímcích za sekundu, jenže výsledná grafická kvalita tak nějak neodpovídá roku 2026. Ne snad, že by byla ošklivá, mnohé scény jsou vyloženě působivé, ale prostě už jsem viděl i hezčí hry. Problém ale bude i v samotné 5 let staré konzoli, na silném PC vypadá o dost lépe (viz infobox). Na druhou stranu musíme ocenit, že je hra ještě před releasem prakticky bugů prostá, což v dnešní době není zdaleka samozřejmost.
Celkově lze konstatovat, že lépe adaptovat Jamese Bonda do herní podoby snad ani nešlo. Je vidět, že vývojáři mají zdrojovou látku ve velké úctě, zároveň z ní ale nejsou přehnaně úzkostliví a nebojí se přicházet s vlastními nápady. Jde o podobný milostný dopis klasické popkulturní značce, jaký před dvěma lety předvedl Indiana Jones. Vzhledem k tomu, že se zdejší příběh vrací k samotným kořenům slavného hrdiny, můžeme hru navíc směle doporučit v podstatě každému milovníkovi příběhových videoher. Pro herně pozitivní fanoušky Jamese Bonda jde pak vyloženě o povinnost.