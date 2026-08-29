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Viděli jsme na vlastní oči nové rozšíření pro Zaklínače 3. Je famózní

Ondřej Martinů
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Chystané třetí rozšíření Zaklínače 3 ukazovali polští autoři na Gamescomu za zavřenými dveřmi v poměrně detailní podobě a my byli u toho. Songs of the Past budou stejně jako dva předchozí datadisky prakticky povinností pro všechny fanoušky Geralta a jeho dobrodružství.

Ačkoli veřejnost na chystaný datadisk ke dnes již prakticky kultovnímu RPG Zaklínač 3: Divoký hon mohla zhlédnout pouze krátký teaser v rámci zahajovací show veletrhu Gamescom, za zavřenými dveřmi toho na veletrhu bylo k vidění o mnoho víc. Autoři nám podrobně představili dodatek v 45 minutové ukázce ze hry, kterou před námi hrál jeden z autorů z polského studia CD Projekt.

The Witcher 3 - Songs of the Past
The Witcher 3 - Songs of the Past
The Witcher 3 - Songs of the Past
The Witcher 3 - Songs of the Past
29 fotografií

Díky tomu byla ukázka poměrně autentická. A byť jsme jako publikum nemohli moc ovlivnit, co se ve hře bude dít, je to mnohem lepší zážitek než předrenderované záběry. Oněch 45 minut bylo nakonec vlastně až tak moc, že jsem si místy říkal, aby nedošlo k odhalení důležitých dějových zvratů. Naštěstí se tak nestalo.

Datadisk v první řadě obsahuje veškerá grafická vylepšení, která nabídne základní hra v remasterované podobě. Skoro by se dalo říct, že autoři podle míry grafických detailů v rozšíření Songs of the Past upravovali původní, jedenáct let starou hru. Právě proto si už novinku nezahrajete na konzolích minulé generace, naopak se ale datadisku a remasteru dočkají konečně i majitelé Nintenda Switch 2.

The Witcher 3 - Songs of the Past
The Witcher 3 - Songs of the Past

Songs of the Past nejvíc připomínají druhé rozšíření, tedy O víně a krvi. Opět dostanete novou dějovou linku zasazenou do zcela nové části fantasy světa. V případě novinky je dějištěm Letten se sídlem rodiny vašeho věrného společníka Dandeliona. Geralta, který už dlouho odpočíval ve své vile v Touissantu, sem pozval právě bard s žádostí o pomoc. Když však Zaklínač na místo dorazí, Dandelion je nezvěstný. A tak začíná pátrání s mnohem temnějším pozadím, než se může na první pohled zdát.

Letten je stejně jako Touissant malebné údolí, ve kterém okolní kopce v podstatě vyznačují Geraltovi hranice, které lze prozkoumávat. I v novince bude Geralt moct pro cestování po novém území využívat loď nebo třeba svou věrnou klisnu Klepnu (Roach). Autoři se dál chlubí, že Letten překypuje detaily, především ve vegetaci a její hustotě na zelených stráních a také v trnitých keřích, které jsme mohli vidět v pozdější fázi ukázky.

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Geralta totiž příběh dovede do temnější části Lettenu, lokace nazvané Zahrada trnů (Garden of Thorns), kam ho doprovodí Dandelionova sestřenice Lilla. Ta mimochodem v datadisku bude možná i Geraltovým novým vedlejším románkem (pokud si to hráč bude přát), stejně jako Shani v prvním rozšíření. Minimálně to z některých voleb dialogů v ukázce tak působilo.

The Witcher 3 - Songs of the Past
The Witcher 3 - Songs of the Past

Na řadu přišel také boj, kde autoři ukázali některé nové grafické prvky, animace zaklínačských znamení, lepší cílení nepřátel nebo třeba úplně novou zbraň na dálku v podobě řetězu s hákem. Geralt si ho může nasadit místo kuše a nepřátele si na dálku přitáhnout blíž k sobě a ještě může specificky cílit na jejich zranitelná místa.

Datadisk působil opravdu hotovým dojmem, a byť je mi jasné, že autoři hráčům na Gamescomu ukazují pouze specificky vybrané pasáže, nemyslím si, že zbývá ještě hodně práce. Právě naopak.

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Songs of the Past na mě v mnoha ohledech působily jako nová hra s Geraltem v hlavní roli, byť shodných znaků s ikonickou trojkou je zde pořád dost. Graficky je to naprostá paráda a příběh mě už z těchto úvodních 45 minut nalákal natolik, že se nemohu dočkat vydání v příštím roce. Naštěstí je tu zmíněný remaster, který mají současní majitelé základní hry zdarma a vyjde už za měsíc (29. září).

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