Warhammer je stroj na peníze, chystaný Dawn of War IV ho určitě nezadrhne

Společnost Games Workshop, která se specializuje na výrobu herních miniatur, funguje na trhu už 50 let, ale stále teprve hledá svůj vrchol. Za minulé účetní období vykázala zisk přes 260 milionů liber, tedy přes 7 miliard korun, což ní dělá jednu z nejúspěšnějších firem Velké Británie. I když má obrovské portfolio, které obsahuje spoustu slavných značek, jako třeba Necromunda nebo Blood Bowl, za ty největší zisky je zodpovědný původní Warhammer, respektive jeho sci-fi část známá pod názvem Warhammer 40 000.
Tu už dávno neznají jen hráči stolních válečných her, ale její univerzum prosáklo i do jiných médií. Populární jsou knihy, chystají se seriály, ale nejvíce se daří videohrám. Games Workshop licenci na nelítostný svět, ve kterém o vládu nad galaxií válčí mnoho různých mimozemských ras a frakcí, ochotně poskytuje různým výrobcům. Což sice znamená, že slavné univerzum plevelí i spousta braků, ale zase je jsou k dispozici adaptace do prakticky každého žánru, od stříleček, přes ukecaná RPG až třeba po závody. Tradičně nejlépe je ale značce Warhammer v žánru strategií a tou nejpopulárnější podsérií je v tomto ohledu Dawn of War.
První díl vyšel v roce 2004 a okamžitě se stal hitem. Nabídl totiž rychlé, neustále se přelévající bitvy, kde sice byl prostor pro stavění základny, ovšem více než na mikromanagment a správu surovin se hráč musel soustředit na boj o několik klíčových míst mapy, jejichž zabírání bylo klíčem k úspěchu. Díky tomu byla hra oblíbená převážně v multiplayeru, ke kterému dokázala přilákat i lidi, kteří o Warhammer do té doby nezavadili.
Další díly se úspěšnou formuli snažily inovovat, ovšem ten třetí se tak moc nepovedl, až byla populární série od roku 2017 u ledu. Ještě letos se má ovšem vrátit a vypadá to, že ve velkém stylu. Čtvrtý díl, který dostali na starosti studio King Art (dosud hlavně zajímavý Iron Harvest) totiž působí skvěle, jak jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet na letošním Gamescomu.
K dispozici byla jen pro tyto účely vytvořená skirmish mapa, na níž jsem se za frakci Krvavých andělů (to jsou ti drsní mariňáci s ikonickými brněními, kteří jsou jedním z poznávacích znamení celé značky) pustili do boje proti krvežíznivým Orkům.
Po zahájení mise klasicky není čas lelkovat a tak jsem svojí hrstku jednotek rozdělil na dvě poloviny a každou poslal zabrat jeden blízký strategický bod. Právě ty jsou alfou a omegou zdejší ekonomiky, protože generují „body“ za něž si můžete kupovat další jednotky nebo podpůrné budovy. Čím více držíte strategických bodů, tím větší armádu můžete poslat do boje, což znamená, že se o ně vedou ty nejtvrdší bitvy.
Zapomeňte na osvědčenou strategii z klasik jako Warcraft 2 nebo Command & Conquer, kdy jste si v nedobytné pevnosti pomalu budovali obrovskou armádu a tou pak nepřítele v jednom velkém útoku spláchli. Tady musíte posílat jednotky na zteč prakticky neustále a většinou se bojuje na více frontách najednou. Bez výjimky zde platí, že kdo chvíli stál, stojí opodál. Respektive nestojí už vůbec, protože po jeho ostatcích už dávno mašírují okované boty nepřátel.
Samotné boje se odehrávají automaticky a jejich výsledek nemáte příliš šanci ovlivnit. Můžete maximálně rozmístit jednotky do předpřipravených zákopů a dát jim palebnou podporu, to hlavní taktické rozhodování je v optimálním namíchání bojových družstev a optimálnímu výběru místa střetů.
Situace na bojišti je trochu zmatečná, ale okouzlující na pohled. Pokud dokážete najít chvilku a zazoomovat si doprostřed přestřelek, kde se desítky malých paňáců na sebe zběsile vrhají, pokocháte se tím pravým Warhammerovským násilím. Všechny postavy mají spoustu různých animací a každá se chová jakoby mu šlo o život, obrovští roboti chrlící oheň z plamenometů působí majestátně, zatímco krvelačné hordy orků bojujících na blízko, přinášejí do scény zmatek. Grafika je krásná a i když v testovací verzi nebyly mnohé budovy otexturované, můžu s klidným srdcem slíbit, že srdce fanouškovo zaplesá. A to ani nemluvím o tom, že v přiloženém editoru si můžete všechny své jednotky ještě upravovat a vybarvovat podle svého.
Můj vcelku úspěšný postup proti Orkům v jednu chvíli nečekaně narušil příchod třetí strany a bylo zle. Nekronové jsou roboti schopní regenerace a oživování mrtvol, na což jsem nebyl připraven, na pravém boku se mi zhroutila fronta a po chvíli jsem byl z bojiště nemilosrdně vypráskán. Podobných nečekaných událostí má být hra plná a to nejen v naskritpovaných misích, ale právě i ve skirmishích. Čtvrtou stranou konfliktu, za kterou si budete moci v plné verzi zahrát, jsou kybernetičtí bojovníci Adeptus Mechanicus, o nichž vám toho ovšem moc nepovím, jelikož jsem je v akci neviděl.
Každopádně každá z těchto čtyř stran bude mít své unikátní jednotky a plnohodnotnou příběhovou kampaň vyprávěnou i pomocí draze vypadajících CGI filmečků. O trvanlivost hry se pak postará bohatý multiplayer s širokou nabídkou různých módů a režimů.
Vypadá to skvěle a co je pozitivní, na výsledek nebudeme muset dlouho čekat, hra by měla vyjít ještě letos. Bude ze hry stejný komerční hit jako byli loňští Space Marines 2? Vůbec by nás to nepřekvapilo.