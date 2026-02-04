Virtual Boy vyšel v roce 1995 a celkově se prodalo pouhých 770 tisíc kusů, přičemž na konzoli zavítalo během kratičkého životního cyklu jen 22 her. Pokus o imitaci virtuální reality dopadl až tak špatně, že následující konzole – Nintendo 64 – přišla na trh už o rok později.
Virtual Boy není ani handheld, ani domácí herní konzole. Zařízení podpírá stojánek, hráč posléze přiloží hlavu k headsetu a hraje. Nová verze je věrná replika, jakási schránka, do níž se vloží Switch nebo Switch 2, přičemž odepnuté ovladače Joy-Con poslouží jako ovladač. Pořídit půjde i levnější, kartonovou verzi. Konzole Switch/Switch 2 ovšem není jediná podmínka. Přístup ke hrám zajistí předplatné Nintendo Switch Online + Expansion pack.
Co jsme vše vyzkoušeli
- Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle
- Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem
- Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je
- Sci-fi akce Pragmata geniálně integruje hackování přímo do přestřelek
- Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi
Mé dojmy z testování několika her nejsou nijak zvlášť pozitivní. Asi není překvapivé, že propadák zůstává propadákem i dnes. Pokus o virtuální realitu je zkrátka stereoskopické 3D, nicméně jen ve čtyřech odstínech červené na černém pozadí. To znamená, že dnes již zastaralý handheld 3DS vám zprostředkuje násobně lepší zážitek ze 3D.
Ačkoli Virtual Boy Classic padne k hlavě dobře, fakt, že se nesmíte hnout, na delší herní seance není. A pokud není v ideální poloze a vy jste trochu nahrbení, tak z toho akorát chytnou záda. Hlava mě po krátké seanci nebolela (obvyklý neduh původní verze), ale příjemné na oči to také nebylo.
Na druhou stranu Virtual Boy je dnes sběratelská rarita a možnost zahrát si i dvě nikdy nevydané hry je pro hardcore fanoušky nezanedbatelné lákadlo. Zájem je podle prvních informací velký. Replika vyjde zhruba na 2 500 korun, oficiální kartonová verze na 650 korun. Nepochybuji ovšem, že se brzy objeví návod, jak si vyrobit vlastní kukátko skoro zadarmo.