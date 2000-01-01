Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu dnes již prakticky mrtvému žánru krokovacích dungeonů. A po zahrání dema na Steamu můžeme konstatovat, že je na co se těšit.
Autor: Bonusweb.cz
Pamětníci jistě vzpomenou na hry jako Dungeon Master, Eye of the Beholder, Wizardry, Ishar či české Brány Skeldalu, připravovaný Underkeep mi ovšem nejvíc připomíná Lands of Lore. Pokud vám výše uvedené hry nic neříkají, nevěšte hlavu, možná vás právě čeká dobrodružství, kterému propadnete, ani nevíte jak.
Na začátku je třeba vytvořit si partu, která se svými schopnostmi vzájemně doplňuje. Je zde možnost i rychlého startu, nicméně kdo tuto éru her zažil, vše si nakliká poctivě sám, že?
Čtyřčlenná parta by se měla svými schopnostmi ideálně doplňovat a záleží i na tom, jestli postavy stojí vepředu nebo vzadu.
Začínáme! Dohrání dema vám i s vytvářením party zabere zhruba 40 minut.
Ačkoli Underkeep okamžitě připomene mnohé klasiky, není tak hardcore jako některé staré kousky. Nemusíte si tak například kreslit mapu sami na čtverečkovaný papír a smrt člena družiny není definitivní.
Po krátkém bloumání lesem narážím na obchodníka, kterého napadly obrovské krysy. Pomůžeme?
Souboje probíhají pěkně na tahy. Využít lze buď základní úder, nebo speciální schopnost, která se ovšem po použití musí opět nabít.
Zatímco seky zbraní jsou jen naznačené, efekty kouzel vypadají skvěle.
Po zasloužené výhře přichází odměna.
Ačkoli venku je potřeba také pár věcí udělat, respektive sebrat, hlavní část dema začíná až po vstupu do kobky. Hnusný sliz na zemi naznačuje, na jaké nepřátele se může družina těšit.
Ne za každou odhalenou tajnou chodbou se skrývá poklad.
I v demu lze narazit na pár předmětů, které vylepší schopnosti jednotlivých členů družiny.
Tato houbová bytost vám zadá úkol. Vyřešíte ho, nebo zvolíte cestu násilí?
Já byl za svůj šlechetný čin po zásluze odměněn.
Tím demoverze končí a přiznám se, že mě navnadila víc, než jsem si byl ochoten na začátku připustit. Pár věcí bude chtít ještě vyladit, ale jinak paráda.
Dále už si vychutnejte další obrázky bez komentáře.
