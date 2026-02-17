Tak to sedlo! Underkeep skvěle oživuje zašlou slávu krokovacích dungeonů

Ondřej Zach
Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu dnes již prakticky mrtvému žánru krokovacích dungeonů. A po zahrání dema na Steamu můžeme konstatovat, že je na co se těšit.
Témata: Steam, Rake in Grass

17. února 2026 1

Tak to sedlo! Underkeep skvěle oživuje zašlou slávu krokovacích dungeonů

Underkeep

Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu dnes již prakticky mrtvému žánru krokovacích dungeonů. A po zahrání dema na Steamu můžeme konstatovat, že je na co se těšit.

17. února 2026 0

Antirasistická hra, v níž parta černochů vykrádá muzea, naprosto propadla

Relooted

Je krádež, když si berete zpět to, co bylo ukradeno? Téma repatriací otvírá africká hra Relooted, jejíž hrdinové vykrádají západní muzea. Hra se nesetkala s příliš pozitivní odezvou už při svém...

16. února 2026 21

Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher

Leisure Suit Larry

Včerejší svátek zamilovaných v nás vyvolal melancholickou náladu a jelikož se herní průmysl teprve pomalu probouzí ze zimního spánku, rozhodli jsme se využít tuto příležitost k nostalgii....

15. února 2026 15

Jindřich konečně mluví česky. Kingdom Come na konzolích prokouklo

Kingdom Come: Deliverance

První Kingdom Come: Deliverance se dočkalo na konzolích vylepšené verze. Ačkoliv nejde o remake ani remaster, na PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S se odemkla lepší grafická nastavení a dorazila sem...

14. února 2026 2

Ohlédnutí za Metal Slug Tactics: když se z ryzí akce stane taktická strategie

Metal Slug Tactics

Pokračovatel známé značky nabídl zajímavé taktické hrátky v roguelite kabátku, ale také značnou nevyladěnost běhu hry. Kvůli tomu by si klidně mohl vysloužit změnu titulu, aby pak více korespondoval...

14. února 2026 0

PlayStation ukázal chystané novinky. Nepřekvapil, ale rozhodně ani nezklamal

Venus Vacation PRISM – DEAD OR ALIVE Xtreme

Společnost Sony si na čtvrteční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během níž hráčům ukázala nadcházející herní hity. Majitelé playstationů se mohli pokochat ukázkami ze...

13. února 2026  2:32,  aktualizováno  8:41 4

Streamer vydělal pohádkové peníze za pouhých dvanáct hodin práce

Streamer Félix Lengyel aka xQc

Že si ti nejznámější streameři a influenceři přijdou na pěkné peníze, není žádným tajemstvím. Přesto vás možné překvapí, kolik si za jeden dlouhý stream vydělal xQc, vlastním jménem Félix Lengyel.

13. února 2026 18

Nové povolání Warlock míří hned do tří her Diablo

Diablo II: Resurrected- Reign of the Warlock

Blizzard u příležitosti třicátého výroční značky Diablo odhalil nové povolání Warlock. To zamíří hned do tří her.

12. února 2026  10:29 1

Vyzkoušejte Phonopolis, novou českou hru od tvůrců legendárního Machinaria

Phonopolis

Fanoušci českého studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims, mohou na počítačích otestovat připravovanou novinku Phonopolis.

12. února 2026  9:30 1

Hráli jste je? Mezi prodejní trháky PlayStationu 5 se vloudilo překvapení

Stellar Blade

Letos to bude už šest let, co se PlayStation 5 dostal na trh a zatím to vypadá, že jej ještě čeká pěkných pár herních hitů. Jak vypadá aktuálně seznam nejprodávanějších na PlayStationu 5? Možná...

12. února 2026 3

RECENZE: Dragon Quest VII Reimagined je nádherný, ale až příliš rutinní

60 %
Dragon Quest VII Reimagined

Pokud patříte mezi fanoušky JRPG žánru, dost možná vám udělá radost předělávka čtvrt století starého hitu z dílen Square Enix, která je však v mnoha ohledech velice staromilská. Nakolik je to dobře,...

PS5
12. února 2026 1

