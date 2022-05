Budování vlastní univerzity v Two Point Campus je až nebezpečně zábavné

Spousta z vás si ještě určitě vzpomene na dnes již legendární strategii Theme Hospital od studia Bullfrog. Tato hra zpracovala nemocniční prostředí s humorem – namísto závažných nemocí z našeho světa se léčily třeba nafouknuté hlavy. Ačkoliv hra vyšla v roce 1997, oficiálního druhého dílu se nikdy nedočkala. A na pořádného „duchovního nástupce“ jsme si celkem počkali. Přišel až v roce 2018 v podobě vynikající záležitosti Two Point Hospital, na níž pracovala část původního týmu. Letos v srpnu se dočkáme dílu Two Point Campus, který nás vezme do univerzitního prostředí.

Pokud jste hráli Two Point Hospital, budete se cítit jako doma. Two Point Campus určitě není předchozí hra jen v jiném kabátku, přesto vám bude řada prvků povědomá. Tvůrci samozřejmě znovu nevynalézají kolo, takže jakýsi základ je podobný, jen kladou důraz na trochu jiné prvky a návaznosti. Zatímco v Two Point Hospital postavíte recepci, ordinaci a lékárnu, v Two Point Campus začínáte přednáškovým sálem, praktickou učebnou a péčí o studenty.

Akademický rok zahájíte volbou oborů, které ovlivní podobu vaší školy. Každá úroveň má nejenom svoje specifické podmínky, ale aby to bylo víc cool, tak i motiv, takže váš čeká rytířská škola či škola čar a kouzel a podobně. Stále ovšem platí, že studenti jsou všechno: zdroj vašich příjmů i problémů.

Na začátku tedy postavíte koleje, aby se měli kde ubytovat. Kromě toalet je důležitá také hygiena, takže přistavíte sprchy. Studenty, kteří mají problém zvládat učivo, pošlete na individuální konzultace. A co zábava? Samozřejmě! Není tu jen odpočinková místnost a pořádání různých akcí, ale také studentské kluby s různými bonusy. Klasicky stavíte automaty s jídlem a pitím, aby zahnaly hlad a žízeň, dekorujete prostředí, aby působilo příjemně a rostla vaše prestiž. Snažíte se také, aby studenti mezi sebou navázali přátelství.

Co se personálu týče, najímají se učitelé, asistenti a údržbáři. Každý může mít až tři perky, což je buď předpoklad pro nějakou činnost jako práce v knihovně či oprava strojů, nebo bonus v podobě rychlosti či dobré nálady. Trénování dalších schopností je zjednodušené – stačí postavit příslušnou místnost a zadat, co se má kdo naučit. Takto si do fronty naklikáte vše potřebné. Například v rytířské škole jsem údržbáře učil schopnostem ochranky, aby si poradili se záškodníky. Funguje to tak, že ochranka objeví vetřelce, zamíří na něj vodní pistolku, vyprázdní zásobník a záškodník jde zmáčený pryč.

Uživatelské rozhraní je opět maximálně přívětivé. Můžete si vytvářet šablony všech budov, ať už podle velikosti či prestiže. Hračičkové si opravdu vyhrají, protože dekoračních předmětů, které si lze postupně otevřít, je velká spousta už v základu. Já samozřejmě neodolal a všude dával automat Crazy Taxi. Novinkou je možnost stavět venku, v případě rytířské školy to jsou například kolbiště. K venkovnímu prostředí se pojí další sada dekorací.

Pravdou ovšem je, že minimálně v testovací verzi klade hra větší důraz na atraktivitu než předchůdce, takže se vyplatí s rozvahou dekorovat už od začátku. Dalším prvkem je plánování dalšího akademického roku. Můžete nalákat víc studentů a otevřít další obor, což ovšem kromě příslibu větších zisků znamená nutnost rozšířit školu. Tedy nakoupit pozemky, postavit další koleje a základní budovy a vše propojit tak, aby to finančně fungovalo.

Během vaší správy vás čekají různé inspekce, výzvy a připomínky studentů. Dostihnout vás může také zanedbaný výzkum, ať už nových budov, nebo jen vylepšení, která zefektivní provoz. Nebo zemětřesení, která náhle zvýší poptávku po údržbářích.

Občas se usmějete, když se zaposloucháte do školního rozhlasu. Ozve se například „pozor, stupidní otázky z vás udělají hlupáka“ a podobně. Když se člověk zaposlouchá, celkem se diví, co se line z rozhlasu. Co se humoru týče, přijde mi, že předchůdce byl na první dobrou přeci jen vtipnější. Když vidíte týpka s žárovkou místo hlavy, je vám jasné, že to není běžná nemocnice. Když ovšem vidím studenta v brnění, říkám si, že je to ok, jsem přece na rytířské škole, a když kuchaři zpracovávající obří dort, říkám si, ok, jsme přece na kulinářské škole.

Nakonec jsem rád, že tvůrci nedělají Two Point Hospital 2, protože si nedovedu představit, že by dokázali vymyslet něco úplně nového. Two Point Campus oproti tomu dobře balancuje mezi tím, co znám, a něčím novým. Nejsou to jen neokoukaná prostředí, ale i nové vazby a interakce. Možná to bude pro někoho málo, mě ovšem testovací verze opět přikovala na spoustu hodin k počítači.

Hra vychází 9. srpna na PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5.