Konec experimentům, Trine 4 se vrací ke kořenům série

Tvůrci her bývají často kritizováni za svůj přehnaný konzervatismus a neochotu se někam výrazněji posunout. Ve skutečnosti se však ukazuje, že většina hráčů často žádné výrazné změny nechce. O tom se přesvědčilo finské studio Frozenbyte, když po dvou prakticky totožných dílech hopsačky Trine chtěli vyzkoušet něco nového a sérii obohatili o třetí rozměr. A to neměli dělat.

Nejen, že kvůli tomu hra ztratila notnou část kouzla, navíc se tím notně podražil vývoj a Trine 3 tak musel být mnohem kratší než bylo původně plánováno. Za to si pak tvůrci hry vyslechli od fanoušků pořádnou dávku kritiky.

Se značkou to poté dlouho vypadalo bledě a dokonce hrozilo, že nadobro skončí. K tomu naštěstí nedošlo. Čtyřka už se blíží dokončení a autoři se v ní vrací ke kořenům. Dokonce až tak moc, že nebýt vylepšené grafiky, ani bych nepoznal, že nejde o remaster prvního dílu.

Opět tu máme trojici hrdinů s odlišnými vlastnostmi, mezi kterými se můžete libovolně přepínat, nebo hrát v kooperaci s dvěma dalšími kamarády. Jde vlastně o moderní variaci na klasické The Lost Vikings, přičemž autoři stejným dílem sází na adrenalinové souboje i náročné hádanky. Ty jsou většinou založeny na propracovaném fyzikálním modelu a mají více možností řešení. To vše je zabaleno do roztomilé a barvami přeplácané grafiky a doplněné o pohádkový příběh o boji dobra se zlem.

Mohl jsem si hru vyzkoušet na Switchi, což je pro ni ideální platforma. Obávám se, že na velkých konzolích už by se mi hrát poněkolikáté úplně stejnou hru moc nechtělo. Pro fanoušky je to však možná dobrá zpráva – Trine se vrací v té nejčistší možné podobě. Jestli to ještě dnes, stačí je otázkou.