Pro pořádek, v přípravě jsou dvě dobrodružství. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je reimaginace jedničky s mladou Larou, která vyjde během roku 2026. Na rok 2027 se pak chystá regulérní pokračování Tomb Raider: Catalyst, v němž se Lara nachází v nejvzdálenějším bodu své kariéry. Odehrává se léta po Tomb Raider: Underworld (2008).
A zatímco mladá Lara se dočkala pozitivní odezvy od hráčů, starší a zkušená už některým fanouškům neseděla. Prozatím ovšem vyšel pouze trailer bez gameplay záběrů, který nemusí nutně reprezentovat (a pravděpodobně nereprezentuje) finální podobu Lary. Obě každopádně namluví herečka Alix Wilton Reganová a postará se také o motion capture.
Alix Wilton Reganová
Catalyst se odehrává v severní Indii po mytické kataklyzmatické události, která uvolnila prastará tajemství a probudila jakési strážce. Lara ovšem není jediná, kdo usiluje o získání mocných artefaktů.
„Catalyst jsme navrhli tak, aby se hráči mohli hned pustit do hry a pokračovat v jejích dobrodružstvích tak, jak jsou. Jak jsem řekl, není třeba žádná příprava. Můžete se hned pustit do Catalyst a prožít kompletní dobrodružství od začátku do konce a porozumět příběhu a postavám, aniž byste museli znát předchozí děj,“ řekl serveru GamesRadar ředitel studia Crystal Dynamics Scot Amos.
Na druhou stranu ti, kteří sérii znají, se dočkají drobných odkazů. Hráči se mohou těšit na obvyklé ingredience, jako je řešení hádanek, vertikální zdolávání překážek a samozřejmě přestřelky. Co se výbavy týče, trailer nám kromě dvojice pistolí ukázal luk s šípy, nůž a také vystřelovací hák. „Je to největší Tomb Raider, jaký jsme dosud vytvořili,“ dodává Amos.
Kromě her chystá Amazon hraný seriál, který se začne natáčet příští rok. Laru ztvární herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. K natáčení se zřejmě připojí také herečka Sigourney Weaverová. A na Netflixu je právě k vidění druhá řada animovaného seriálu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.