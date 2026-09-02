Zatímco Electronic Arts dlouhé roky seděli na exkluzivních právech na svět Star Wars jako žába na prameni a odmítali hráčům dát to, po čem touží, Ubisoft dokázal svou licenci na dílo spisovatele Toma Clancyho vyždímat nad všechna očekávání. Už teď čítá portfolio jejich herních „clancyovek“ na pět desítek titulů a série jako Ghost Recon, Splinter Cell nebo The Division už bez debaty patří do zlatého fondu.
Tou nejslavnější je bezesporu série Rainbow Six, která baví hráče už od roku 1998. Za tu dobu prošla mnoha transformacemi – začala jako taktická střílečka, která kladla zásadní důraz na plánování. Samotná exekuce, kdy jste po mapách pobíhali s puškou a stříleli po nepřátelích, byla v podstatě okrajová činnost. Po několika dílech se ovšem vývojáři rozhodli značku odlehčit a podsérie Las Vegas je v podstatě Call of Duty s možností krýt se za překážky. V roce 2015 vznikla ryze multiplayerová „vybíjená“ Siege, která se hojně hraje dodnes (měsíčně přes sto tisíc aktivních hráčů a velmi aktivní progamingová scéna). Na Gamescomu představená novinka Tactics ovšem s celou značkou zatřese ještě více – půjde totiž o tahovou strategii.
To je sice překvapivé, ale když se nad tím člověk trochu více zamyslí, dává to absolutně smysl. Pod svá křídla dostanete tým specialistů (zde se jim říká operátoři), se kterým budete muset hasit problémy po celém světě. Jádrem hry jsou samozřejmě samotná střetnutí s nepřáteli, kteří o vás v počátku mise většinou neví. Klíčem k úspěchu je zjištění jejich pozic – v exteriérech se můžete spolehnout na letecké záběry, v interiérech vám pomohou drony. Na základě průzkumu rozmístíte vlastní jednotky tak, abyste byli připraveni na každou eventualitu a poté jim krok po kroku naplánujete každý pohyb. Ideálem je v první vlně zlikvidovat co nejvíce nepřátel, jakmile se totiž začne střílet, začne pořádný chaos.
Rainbow Six tím vlastně nepřímo odkazuje až ke svým prvním dílům, v nichž na časové ose určujete, kdo, kdy a kde má co dělat, samotná akce se poté odbude během několika sekund. Tedy v případě, že se během realizace plánu nic zásadního nepokazí, stačí třeba, aby jeden z vašich svěřenců minul nebo aby mu selhala výbušnina a celý plán se rozpadne na prach.
Díky Siege mají vývojáři už teď k dispozici solidní základnu propracovaných charakterů různých povolání, ve hře se však samozřejmě objeví i noví. Máme tu klasické „tanky“, ostřelovače, dronaře nebo experty na výbušniny, z nichž musíte poskládat co nejefektivnější tým. Mezi misemi své svěřence můžete trénovat, opatřovat jim co nejlepší vybavení a celkově je vylepšovat. Jako jednu ze signifikantních vlastností série pak vývojáři vnímají plnou zničitelnost prostředí, takže i tady si můžete pomáhat třeba probouráním zdí, případně prostřelovat slabší kryty.
Během prezentace mluvili vývojáři o systému podobném X-Comu, mně se spíš na mozek drala série Jagged Alliance, ani jedna z těchto variant ale není špatná, ne? Oproti většině tahovek mě zaujaly dva mechanismy – jednak je zde kvůli většímu rozptylu zbraní možné zasáhnout více nepřátel stojících v jedné linii, jednak jsou zde speciální karty, které dokážou razantně změnit průběh bitvy. Můžete si aktivovat jedno kolo navíc nebo třeba přivolat taktické bombardování, nesmíte ale zapomenout na to, že stejnou možnost má i váš nepřítel.
Velikou roli pak poměrně překvapivě hraje i příběh. Na scénu se vrací Bishop (z Last Vegas 2), který bojuje proti teroristickým živlům napříč celou zeměkoulí. Hra je plánovaná jako ryzí singleplayer s velikým důrazem na filmečky mezi misemi, které nabízejí solidní produkční kvality
Celkově Tactics rozhodně nepůsobí jako pouhá snaha vytřískat ze známé značky ještě nějakou korunu, naopak. Všechny mechanismy jsou tak propracované, že mají šanci zaujmout člověka, který nikdy žádný Rainbow Six ještě nehrál. Otázkou samozřejmě zůstává, jak to nakonec bude fungovat v praxi, například jak veliký bude prvek náhody při přestřelkách, případně jestli scénář dokáže nějak smysluplně propojit všech 47 misí, které autoři slibují.
První dojmy jsou ale rozhodně pozitivní, byť tedy potřebuji upozornit na to, že nároky kladené na hráče budou asi mnohem větší, než je u her od Ubisoftu zvykem.