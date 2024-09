Pod Diablem se houpe trůn, o slovo se hlásí Titan Quest i Path of Exile

Akční RPG Titan Quest vyšlo už v roce 2006, hraje se však dodnes. Vývojáři však konečně usoudili, že místo dalších rozšíření (poslední vyšlo v roce 2021) už uzrál čas na opravdové pokračování a s vývojem jsou tak daleko, že nám na Gamescomu mohli ukázat hratelnou ukázku.

Graficky sice vypadá skvěle, co se ale herních mechanik týče, od dob Diabla II jsme se nikam zásadně neposunuli, jen místo temných kobek a bezútěšné krajiny se proháníme po prosluněných středozemních ostrůvcích a mordujeme monstra z řecké mytologie. Na rozdíl od většiny podobných her je prostředí ručně vymodelované, nikoli náhodně generované, což sice snižuje znovuhratelnost, ovšem zase to lépe vypadá.

Při tvorbě postavy mají hráči velkou svobodu – nejsou zde žádná klasická povolání, jen si vybíráte z široké nabídky specializací, které nejlépe vyhovují vašemu hernímu stylu. Není přitom větší problém se kdykoli „rekvalifikovat“ a tak se třeba v půli hry změnit z šermíře na lukostřelce. Ostatně jistá míra „přizpůsobování“ bude nutná, na každý typ nepřátel totiž platí něco jiného.

Zajímavostí je, že i v rámci jednoho druhu existuje několik variant, které se liší například používanou zbraní nebo psychologickým profilem. Někteří se tak na vás hned bez okolků vrhnou, jiní třeba budou zbaběle útočit z dálky.

Titan Quest II vypadá jako sázka na jistotu, která má uspokojit především konzervativní fanoušky žánru. Ostatně vývojáři jim velmi naslouchají a budou tak činit i nadále, hra totiž plánuje zůstat nějakou dobu v rámci předběžného přístupu. Toho bychom se měli dočkat již ke konci roku, maximálně na počátku příštího.

Pokračování vynikajícího Path of Exile je ještě dál – na Gamescomu už jsme si mohli zahrát i demoverzi, vydání je pak naplánované na 15. listopadu. První díl je fanoušky milován proto, že je víc Diablo než nové díly Diabla, pro nováčky ale mohly být mnohé jeho mechaniky až příliš komplikované. Tvůrci na ně mysleli a tak přidali řadu opatření, které trochu „zploští“ křivku obtížnosti. Plná veze nabídne příběhovou kampaň o šesti aktech, sto druhů prostředí, šest set monster a sto bossů, přičemž bude zdarma, a to na všech platformách, kde hra vyjde, tedy PC, PS a Xboxech Series.