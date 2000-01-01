Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a uživatelské hodnocení PC verze na Steamu je „extrémně kladné“. Pokud máte rádi manažerské hry doplněné příběhovou složkou, určitě zkuste aspoň demoverzi.
Autor: Ondřej Zach
Zápletka není příliš komplikovaná. Hráč opouští svůj starý život a otevře si malé knihkupectví u moře v malebném přímořském městečku Bookstonbury-by-the-Sea.
Autor: Ondřej Zach
Na začátku dne otevřete dveře, okenice a čekáte, kdo navštíví váš antikvariát. Po pravé straně si můžete všimnout vašich skladových zásob. Každé místo totiž láká trochu jiné čtenáře, kteří mohou preferovat specifický žánr.
Autor: Ondřej Zach
Skrz různé rozhovory budete navazovat přátelství s místními obyvateli a prozkoumávat historii města.
Autor: Ondřej Zach
Herní obrazovka je o něco větší než výřez, který právě vidíte. Objevit můžete různé předměty či postavy, s nimiž můžete zapříst hovor.
Autor: Ondřej Zach
Na konci dne je třeba doplnit zásoby knížek. Nabízí se i koupě různých předmětů, které vám mohou pomoct k vyšším prodejům.
Autor: Ondřej Zach
Karavan s knížkami a jeho nejbližší okolí je možné dekorovat. Výsledek ovšem není jen vizuální – kniha návštěv například může nalákat víc návštěvníků. Když se takto nakumuluje víc předmětů, jejich vliv je patrný.
Autor: Ondřej Zach
Před dalším dnem je třeba doplnit knížky. Každá lokalita totiž láká trochu jiné čtenáře.
Autor: Ondřej Zach
Deník poskytuje užitečné informace a jsou v něm vidět úkoly pro jednotlivé lokace.
Autor: Ondřej Zach
Prodejní místo u kavárny přitahuje především čtenáře, kteří preferují klasickou literaturu a dramata. Je dobré se tak v těchto žánrech zásobit, aby se knížky úplně nevyprodaly.
Autor: Ondřej Zach
Čas od času vás některý ze zákazníků požádá o doporučení knížky na základě jeho popisu.
Autor: Ondřej Zach
Pokud se trefíte, zvýší se vám dočasně šance na prodej všech knížek.
Autor: Ondřej Zach
A takto vypadá už pokročilejší fáze dekorování vašeho prodejního karavanu.
Autor: neoludic games
Kde budete každý den prodávat, je jen na vás.
Autor: neoludic games
Tiny Bookshop je milá, relaxační hra, která vás svojí smyčkou rychle vtáhne.
Autor: neoludic games
Dostupná je na PC a Switch.
Autor: neoludic games
Pokud vás zaujala, na PC skrz Steam můžete vyzkoušet demo.
Autor: neoludic games
