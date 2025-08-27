Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky

Ondřej Zach
Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a uživatelské hodnocení PC verze na Steamu je „extrémně kladné“. Pokud máte rádi manažerské hry doplněné příběhovou složkou, určitě zkuste aspoň demoverzi.
Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop Tiny Bookshop

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování

Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

Z nového Resident Evil tuhne krev v žilách. Tleskalo se i seriálu Fallout

Zahajovací show veletrhu Gamescom ukázala spoustu očekávaných herních titulů a nechybělo ani pár příjemných překvapení. Hráči se dozvěděli podrobnosti o chystaném devátém dílu série Resident Evil,...

RECENZE: Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World je fajn rozšíření

85 %

Špičková 3D hopsačka Kirby and the Forgotten z roku 2022 se dočkala placeného rozšíření pro Switch 2. Kromě vylepšené technické stránky se fanoušci mohou těšit na další příběh.

Switch 2
27. srpna 2025 0

Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...

27. srpna 2025 1

Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Od vydání prvního dílu už uběhlo 16 let, série Borderlands se ale od té doby nijak zásadně neposunula. Po vyzkoušení na vlastní ruce můžeme potvrdit, že je chystaný čtvrtý díl ještě větší a hezčí než...

27. srpna 2025 9

Herní svátek GamesCom navštívil rekordní počet lidí

Zatímco dříve býval GamesCom vnímán jako vedlejší, menší akce, která žila ve stínu slavné E3 v Los Angeles, postupně se etabloval v nejvýznamnější herní svátek na světě. Potvrzuje to i letošní...

26. srpna 2025  13:27 0

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

26. srpna 2025 0

Na tuto hru se na veletrhu stály největší fronty. Vydání je už za rohem

Po dlouhých letech čekání konečně víme, kdy Hollow Knight: Silksong vyjde. Začátek září bude pro fanoušky svátkem, hru si navíc mohli vyzkoušet i na veletrhu Gamescom, kde se na ni stály ohromné...

26. srpna 2025 1

Borderlands 4

vydáno 25. srpna 2025  19:59,  aktualizováno  20:02

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

85 %

Switch 2
vydáno 25. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  27.8 14:07

Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...

25. srpna 2025  11:10 2

Jsem kyberšikanován, tvrdí agresor, který týral dnes již zesnulého streamera

Až smrt francouzského streamera Raphaëla Gravena, který čelil dlouhodobému fyzickému i psychickému násilí ze strany „kolegů“, přiměla jednat francouzské úřady i streamovací platformu Kick. Jeden z...

25. srpna 2025 6

Cronos: The New Dawn

vydáno 24. srpna 2025  22:29,  aktualizováno  22:29

Silent Hill f

vydáno 24. srpna 2025  15:14

