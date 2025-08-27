|
Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky
Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování
Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...
Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom
Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...
Z nového Resident Evil tuhne krev v žilách. Tleskalo se i seriálu Fallout
Zahajovací show veletrhu Gamescom ukázala spoustu očekávaných herních titulů a nechybělo ani pár příjemných překvapení. Hráči se dozvěděli podrobnosti o chystaném devátém dílu série Resident Evil,...
Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...
Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Od vydání prvního dílu už uběhlo 16 let, série Borderlands se ale od té doby nijak zásadně neposunula. Po vyzkoušení na vlastní ruce můžeme potvrdit, že je chystaný čtvrtý díl ještě větší a hezčí než...
Herní svátek GamesCom navštívil rekordní počet lidí
Zatímco dříve býval GamesCom vnímán jako vedlejší, menší akce, která žila ve stínu slavné E3 v Los Angeles, postupně se etabloval v nejvýznamnější herní svátek na světě. Potvrzuje to i letošní...
Borderlands 4
Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World
vydáno 25. srpna 2025 13:53, aktualizováno 27.8 14:07
Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...
Jsem kyberšikanován, tvrdí agresor, který týral dnes již zesnulého streamera
Až smrt francouzského streamera Raphaëla Gravena, který čelil dlouhodobému fyzickému i psychickému násilí ze strany „kolegů“, přiměla jednat francouzské úřady i streamovací platformu Kick. Jeden z...
