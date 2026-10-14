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Nejlépe hodnocená Zelda je zpět. Vyzkoušeli jsme Ocarina of Time na Switch 2

Ondřej Zach
  15:00
Téměř třicet let uplynulo od vydání The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Nintendo 64. Letos v listopadu se toto oceňované dobrodružství vrátí a my ho vyzkoušeli v předstihu.

Ocarina of Time patří mezi nejoblíbenější díly série, ostatně jsou to právě fanoušci, kteří po remaku volali už léta. A je možná dobře, že Nintendo tlaku odolalo a předělávku nachystalo až na Switch 2. Zatímco původní design nedokázal zub času nahlodat, o grafice z éry raných 3D konzolí to úplně říci nejde.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
48 fotografií

Remake tak zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Zatímco veteráni si mohou nostalgicky zavzpomínat, ostatní dostávají další parádní hru, která plně naplňuje význam slova dobrodružství.

Zahrát si testovací verzi jsem se vypravil do německé centrály Nintenda ve Frankfurtu. Budíček v půl čtvrté ráno mě sice nepotěšil, vzhůru mě každopádně udržel příslib dvouhodinové herní seance. Ta byla rozdělena do tří částí.

První se odehrávala v samém úvodu hry ve vesnici Kokiri na kraji Ztracených lesů. Chopil jsem se mladého Linka, který ještě netřímá v rukách meč ani štít. Funguje jako tutoriál, který naučí základy a nastíní příběhové kontury. Především ale upoutá kouzelnou, barevnou, možná trochu melancholickou grafikou. Na možnosti Switche 2 to je absolutní špička.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Druhá část byla kratší. Mohl jsem se pokochat kouzelným výhledem na krajinu a rozeběhnout se směrem k městu. V tom na mě čekalo několik vtipných situací, řada dialogů, ale třeba i soutěž ve střelbě. Když jsem vkročil do Chrámu času, rozezněla se atmosférická hudba. Pochvalu zaslouží velký smysl pro detail.

Okarína

Okarína slouží zjednodušeně řečeno k „sesílání kouzel“ – přehrajete melodii a něco se stane.

Remake ovšem umí využít i mikrofonu Switche 2, takže ji můžete jen zabroukat, nebo si pořídit elektrickou okarínu od Hori a zahrát ji na ni.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Třetí a také nejrozmáchlejší byla část nazvaná Chrám lesa (Forest Temple), což je hutný dungeon. Link je starší, má k ruce nejen okarínu, na níž může hrát magické písně, ale i vystřelovací hák. Cílem je porazit čtyři zlomyslné duchy.

Zde jsem si užil nejenom klasické souboje, které vycházejí ze čtení reakcí protivníka, ale i různé hádanky, například posouvání kamenů, hledání klíčů či skládání puzzle.

Když jsem jeden moment musel prostřelit šíp skrz oheň, aby se zapálil a pomohl rozehřát zmrzlý mechanismus, přišlo mi to intuitivní. Líbil se mi také prvek, který určitá místa přepínal mezi standardní a zkroucenou (twisted) verzí, čímž se Link dostane na nedostupná místa.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Není těžké pochopit, proč je/byla Ocarina of Time tak oblíbená. Prakticky okamžitě vás vtáhne do hry, odměňuje vaše úspěchy, aniž by vám dala něco zadarmo. Jsou zde sice určité nápovědy, ale zapomeňte na vodící stopy, tady si musíte vše vymyslet sami. Nejvíc se mi líbí, jak akcentuje smysl pro dobrodružství způsobem, který se z moderních her už trochu vytratil. Příběh často vypráví samo prostředí, které zároveň poskytuje vodítka k dalšímu postupu.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time vychází 5. listopadu na Switch 2. Ještě předtím, 29. října, zamíří do obchodů speciální edice Switche 2 s motivy Zeldy, kterou doplní další příslušenství. Chystají se také nové figurky amiibo Young Link a Young Zelda, které odemknou retro masky. Do prodeje však půjdou až příští rok.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Switch 2 a příslušenství
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Switch 2 a příslušenství

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