Terminator 2D: No Fate je připravovaná 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90. let.
Autor: Bitmap Bureau
Hra umožní znovu prožít některé ikonické scény z filmu. V něm umělá inteligence Skynet, která v budoucnosti způsobí jadernou apokalypsu známou jako Soudný den, pošle zpět v čase pokročilého terminátora T-1000 z tekutého kovu, aby zabil mladého Johna Connora, budoucího vůdce lidského odporu.
Terminator 2D: No Fate ovšem bude vyprávět i své vlastní příběhy, například linku, v níž John Connor bojuje v budoucnosti pro strojům. Těšit se podle vývojářů můžeme na několik různých konců.
Tvůrci vsadili na líbivou pixel artovou grafiku, které se k projektu skvěle hodí. Z herního hlediska je to klasická run & gun akce, v níž je třeba využívat krytí. Trochu připomene Contra, nebo stařičký Blackthorne od Blizzardu, byť novinka působí trochu svižnějším dojmem.
Sarah Connorová s licencovaným vzhledem Lindy Hamiltonové je jednou ze třech hratelných postav, její příběh se odehrává v současnosti.
Hratelný bude samozřejmě i zabiják T-800, tady je ovšem z pohledu fanoušků hlavní a poměrně zásadní nedostatek celého projektu. Chybět totiž bude vzhled Arnolda Schwarzeneggera, který podléhá samostatné licenci. Na nezávislý titul je zkrátka příliš drahý. Rozpočet by podle vývojářů nabobtnal o desítky procent.
Součástí hry budou i klasické souboje s bossy, založené na uhýbání, krytí a palbě ve vhodný okamžik.
Soundtrack obsahuje přepracovanou hudbu z filmu i nové skladby.
Terminator 2D: No Fate měl vyjít už v říjnu, nakonec si počkáme o chvilku déle, a to do 26. listopadu.
Dostupný bude na PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.
Na výběr budou čtyři obtížnosti: Easy Money, No Problemo, Hasta La Vista a Judgment Day. Ta poslední se zpřístupní až po dokončení režimu Mother of the Future.
Rozdíly mezi obtížemi se týkají umístění nepřátel a způsobeného poškození, počtu pokračování a toho, zda je zapnutý časový limit. Nižší obtížnost vynechá některé pasti, vyžaduje méně umu při zaměřování slabých míst nepřátel a při soubojích s bossy dopřává více času na to se zorientovat.
Terminator 2D: No Fate skutečně působí jako milostný dopis určený fanouškům arkádových her a filmu Terminátor 2.
Potřebuju tvoje oblečení, tvoje boty a tvoji motorku.
