Youtuber se před 14 lety vydal na cestu v Minecraftu. Teď konečně našel cíl
Youtuber si před více než 14 lety dal neobvyklou výzvu: dojít až na okraj světa ve hře Minecraft, která má však kvůli náhodně generované herní mapě okraje až pořádně daleko od startovního bodu, a...
Loňská AAAA hra za stovku. Co lidé kupují v podzimním výprodeji her?
Tradiční podzimní výprodejová akce na Steamu je tady. Vybíráme zajímavé nabídky, které se vyplatí nepřehlédnout, abyste se stihli připravit na dlouhé zimní večery.
Trpělivost nás odměnila. Dobré hry, na které se čekalo opravdu dlouho
Někdy se může zdát, že čekání na vysněnou hru nemá konce. Ale pak se konečně dočkáte a řeknete si, že to opravdu stálo za to. Vybíráme nové i starší tituly, které uspěly i po pořádně dlouhém čase ve...
KVÍZ: Poznáte herní hity podle reklamních obrázků?
Načančané reklamní obrázky jsou jedna věc, realita druhá. Mají vůbec propagační obrázky se samotnou hrou něco společného? Otestujte se v našem kvízu.
Chystá se Terminátor, o kterém jsme kdysi všichni snili. Chybí jediná věc
Terminator 2D: No Fate je připravovaná 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90....
Lidé se zlobí na prominentního streamera, že týrá psa. Jeho vysvětlení nevěří
Kontroverzní americký streamer a politický komentátor Hasan Piker má problém. Ne však kvůli svým antisemitským výrokům a výzvám k násilí, ale kvůli fence Kaye, které měl během streamu ve zlosti...
Miliarda dolarů jen za marketing. Herní firmy utrácejí peníze jako o život
Část herních společností neustále nafukuje rozpočty projektů, aby přilákala co možná nejvíce zájemců. A v některých případech už to jsou opravdu astronomické částky. Sestavili jsme žebříček dvaceti...
Simulátor čištění špíny nalákal miliony, brzy vyjde druhý díl
Chopíte se vysokotlakého čističe, takzvané vapky, a pustíte se do čištění všeho možného. Okamžitě viditelný výsledek odvedené práce pak přináší vítané uspokojení a relaxaci.
Bavil vás Assassin’s Creed Mirage? Brzy vyjde bezplatný přídavek
Dva roky starý Assassin’s Creed Mirage zasazený do Bagdádu se v listopadu dočká rozšíření Valley of Memory, které bude zdarma. Výrobu měla zaplatit Saúdská Arábie v rámci snah o prosazování svého...
Proč Xbox tak zdražil předplatné? Na Call of Duty loni tratil velké peníze
Přepracování herního předplatného Game Pass a masivní zdražení vzbuzují otázky týkající se udržitelnosti služby. Nejnovější zprávy naznačují, že ke změnám vedla ztráta peněz spojená s uvedením...
Nostalgie pokračuje. Dobrodružný Broken Sword 2 vyjde v moderní verzi
Vynikající klasická adventura Broken Sword 2: The Smoking Mirror z roku 1997 se dočká modernizované verze, která cílí jak na ty, kteří si chtějí nostalgicky zavzpomínat, tak nové hráče.
Je to zoo a streameři jsou zvířata. Účast na akci roku odřekla další hvězda
Komunitní akce TwitchCon je největší streamerskou událostí na světě. Sraz s fanoušky už však z bezpečnostních důvodů odřeklo hned několik slavných streamerek. Aktuálně se k nim přidal i Zack Hoyt,...
Fallout Shelter či Pentiment zmizely ze Steamu, problém je v Unity
Nedávno objevená a již opravená bezpečnostní chyba v enginu Unity vedla Microsoft k dočasnému stažení některých her z platformy Steam.
