Tekken 8 je extrémně rychlý a agresivní. První dojmy

Letos jsou a budou opravdu bojovkové žně. Nový Street Fighter, nový Mortal Kombat nebo nový Tekken. Ten přichází s pořadovým číslem osm a já jsem dostal možnost si ho lehce oťukat během uzavřeného network testu, který nabídl tutoriál a online zápasy s živými protivníky. O příběhové kampani vám tedy nemohu prozradit nic, protože dostupná nebyla. Ale potěšilo, že k dispozici bylo 16 bojovníků a slušné množství arén. A to vše stačilo k tomu, abych si udělal obrázek o nových bojových mechanismech, se kterými osmý Tekken přichází.

V první řadě je nutné zmínit, že tvůrci se už nějakou dobou holedbají tím, že půjde o projekt, který bude odměňovat agresivnější hráč. Jistě, bojovky jsou ve své podstatě agresivní hry, k vítězství se „neprokecáte“. Ale v tomto případě je míněno, že navrch budou mít ti jedinci, kteří opatrně nevyčkávají v rohu arény, pečlivě mapují pohyby protivníka a každý útok si extrémně promýšlejí.

Tekken 8 cílí na ty, kteří do toho jdou natvrdo, řetězí své útoky do extrémně dlouhých komb a nenechají protivníka vydechnout. Tento přístup podporuje i nový přídavek nazvaný Heat. Na rovinu, nejde v bojovkovém žánru o něco vysloveně nového nebo zlomového. Prostě a jednoduše je to speciální ukazatel energie, který se naplňuje během vašeho hraní a po dosažení určitého množství energie je možné aktivovat takzvaný Heat State, kdy máte například silnější útoky a jsou vám k dispozici některé obranné a útočné prvky, které v běžném stavu nemáte. Osmý Tekken nezanevřel ani na takzvané Rage Arty, tedy na bombastické útoky, které mohou obrátit směřování celého zápasu, pokud jsou využity ve správné chvíli a správným způsobem.

Jestli vás znervóznilo to, že je preferována vyšší agresivita a tím pádem odpadne nutnost taktizovat, pak vás uklidním – ano, Tekken 8 je výrazně dynamický, je nutné být více proaktivní, ale rozhodně to neznamená, že není nutné příliš zvažovat, co děláte, a jen zběsile bušit do tlačítek (můžete, ale proti zkušeným protivníkům si s tím rozhodně nevystačíte).

Jde to i jednoduše

S ohledem na různé techniky, které nabízí Heat, je nutné přemýšlet nad tím, kdy začít vyčerpávat energii a jakým způsobem. Špatně zvolená chvíle vás totiž může přijít draho. Stejně jako to, když nebudete ostražití. Přiznám se, že během prvních několika zápasů jsem byl zaskočen tím, jak byli protivníci rychlí, a několikrát se mi stalo, že než jsem se rozkoukal, měl jsem polovinu zdraví pryč. Určitá komba působí trošku „overpowered“, ale podle dostupných zpráv se pracuje na tom, aby byla umírněna ta, kterých se to týká.

Pokud se nebudete opravdu soustředit nebo jste nováčci, může se vám lehce stát, že se vám nepovede prolomit kombo rivala, a než se nadějete, rozcupují vás na kusy. Na druhou stranu je nutné zmínit, že i osmý Tekken vsadil na aktuální trend větší přístupnosti pro méně zkušené hráče a nabízí kromě standardního schématu ovládání i jednodušší variantu, která vám umožní provádět komba o něco snadněji.

Jestliže se budeme bavit o postavách, potvrzeno jich bylo šestnáct s tím, že kromě jednoho jde o bojovníky, které už jsme viděli v minulosti. Nováčkem je pak Jack-8, což je ovšem vylepšená verze Jacka z předchozího dílu.

Nemám problém s tím, že se nesoustředí pozornost na nové postavy a vsadilo se na klasické a oblíbené bijce. Ale i ti si samozřejmě prošli vizuálními úpravami. Nepřekvapivě některé změny vzhledu potěší víc, některé méně, ale to je čistě subjektivní.

Podstatnější než vzhled je asi to, že v případě určitých jedinců byly upraveny kombinace úderů, u některých více, u některých méně. S tím, že nemám v případě série Tekken vysloveného favorita a hraji za větší množství postav, mě to nezaskočilo, ale někdo možná bude překvapen tím, že se musí učit spoustu nových věcí, přestože zná každé kombo ze všech předchozích her, pokud jde o jeho oblíbence. Ale něco takového je u bojovek běžné.

Jestli vás zajímá, jak vypadají arény, pak jako v případě konkurence i předchozích her Tekken jsou některé velmi povedené a propracované a jiné působí trochu sterilně a nezáživně. Ale z těch několika dostupných většina v mém případě spadala do první skupiny.

Grafická a zvuková stránky jsou veskrze povedené. Tekken 8 je obrazově efektní bojovkou, která je jen o trochu méně pestrobarevná než šestý Street Fighter. Na rozdíl od něj není tolik komiksově laděná.

Jelikož byl test zaměřený hlavně na online fungování, pobavme se o něm. Jediným (ale nepříjemným) problémem bylo to, že soupeře hledala hra vcelku dlouho (sice vás mezitím nechala trénovat proti nehybnému soupeři, ale i tak to byla pruda). Nebylo to způsobeno tím, že by se testu účastnilo nedostatek lidí, podle všeho šlo o technický nedostatek, který by měl být ve finální verzi napraven.

Četl jsem také zvěsti, že během hraní by mohlo docházet k výraznému propadu snímkování, ale nic podobného jsem nezaznamenal. Ve chvíli, kdy byl nalezen protivník (hra umožňuje crossplay) a začal souboj, běželo vše bez patrných nedostatků.

Zatím tedy převládají kladné dojmy. Jediné, co ve mně vyvolalo větší obavy je to, že méně zdatní hráči mohou být odrazeni tím, jak zběsilá (i na poměry bojovek) hra umí být. Ale je to jen o zvyku a těší mě říct, že z mé oblíbené trojky Mortal Kombat, Street Fighter a Tekken mě zatím po recenzování šestého Street Fightera a lehkém otestování osmého Tekken a Mortal Kombat 1 nezklamala ani jedna hra.