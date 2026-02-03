Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je

Dva roky stará hopsačka Super Mario Wonder se 26. března dočká edice pro Switch 2. Ta vylepší technickou stránku, rozšíří multiplayer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci nové oblasti Meetup in Bellabel Park.

Ačkoliv zde budou i klasické nové úrovně, dodatečně připravený obsah v podání miniher se soustředí zejména na hraní ve více lidech, a to i u jedné televize. Měl jsem možnost jich několik vyzkoušet a nejblíže mají k těm ze Super Mario Party – tedy snadné na pochopení, dobrá ovladatelnost, okamžitá zábava.

Hned v první minihře jsme využili režim myši. Dva hráči stavěli pomocí bloků cestu, zatímco další dva se snažili ve zdraví proskákat do konce úrovně, zatímco scéna se plynulo posouvala kupředu.

Další dvě byly závodní – v jedné jsme se proměnili ve skákací míč a museli se do cíle propracovat jako první. V následující nás unášel vítr, cílem tedy bylo vyhýbat se různým překážkám.

Ještě jednou došlo na kooperaci, kdy jsme ve čtyřech nesli bombu přes celou úroveň do cíle. Háček byl v tom, že když bomba vypadá, že exploduje, je třeba předat ji vybranému hráči. A tak pořád dokola. Zní to jednoduše, ale zase tak jednoduché to v praxi není, to mi věřte.

Co jsme vše vyzkoušeli

V poslední testované minihře byl jeden z hráčů posedlý a ostatní před ním museli v malé aréně utíkat. Každý přitom mohl stiskem klávesy splynout s prostředím, například tak, že se proměnil v jeden z bloků. Možná si říkáte, že není šance se chovat, když všichni vidí všechny, ale chyba lávky. Občas totiž uhodí blesk, obrazovka na kratičkou chvíli potemní, což je ideální šance pro to zkusit lovce ošálit.

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Všechny minihry mají společné to, že je okamžitě pochopí každý a společně s dalšími lidmi je to zkrátka zábava. Když je se ohlédl kolem po ostatních, většina měla úsměv tváři.

I já jsem se (hořce) zasmál, když můj skákací míč těsně před cílem dopadl na hranu a odrazil mě zpátky, takže jsem přišel o vítězství. Takový Mario Kart moment. Každopádně zjevně platí, že toto rozšíření si užijí hlavně ti, kteří se chtějí pobavit s ostatními, byť zde bude obsah i pro sólo hráče.

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park vychází 26. března na Switch 2. Kdo má původní verzi, bude si moci zakoupit jen upgrade.

