Vrací se značka Stronghold. Ale trochu v jiné podobě než si fanoušci přáli

, aktualizováno

Série Stronghold se příští rok rozroste o nové pokračování. Namísto klasického budování středověkých hradů se v něm tentokrát podíváme do Asie. Konzervativní fanoušci asi budou prskat, ale osmnáct let staré značce to vlilo novou krev do žil.