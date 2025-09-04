Zatímco většina vydavatelství na Gamescomu nudí novináře dlouhými prezentacemi, kde se snaží vysvětlit, proč by zrovna jejich hře měli lidé věnovat své peníze a volný čas, SEGA se s tím nemaže. Na jejich stánku vám prostě vrazí do ruky ovladač a nechají vás půl hodiny bavit se po svém. A jak jsem se opět letos mohl přesvědčit, toto sebevědomí není nezasloužené, protože jde vždy o skvělou zábavu, která žádné dlouhé vysvětlování nepotřebuje a pohltí od prvních sekund.
Sonic Racing: CrossWorlds je vlastně odpovědí na poslední Mario Kart, výstavní to klenot nové konzole od Nintenda. Pravda, odpovědí daleko méně ambiciózní, protože namísto otevřeného světa nabízí „jen“ uzavřené okruhy, ovšem zase si ho zahrají majitelé všech platforem. A to dokonce i ti, kteří ještě nepřesedlali na aktuální generaci, hra totiž vyjde i na PS4, Xbox One, PC, a dokonce i Nintendo Switch. Jestli je to dobrá zpráva a tamní hráči nebudou muset přistoupit až na příliš veliké kompromisy, je ovšem otázkou.
To ale majitelům výkonnějšího železa může být ukradené, tam totiž hra vypadá parádně. A především se rychle hýbe, což je v tomto případě zásadní.
CrossWorlds jsou takovou tou typickou zběsilou arkádou, kdy se při troše štěstí dokážete dostat z posledního místa na první během pár okamžiků… a opačným směrem to platí samozřejmě také. Kromě nutnosti precizně řezat zatáčky, kde se navíc, podobně jako v Mario Kart, odměňuje za smykování, musíte myslet i na mnohé dočasné bonusy. Ty totiž dokážou pořádně zamíchat pořadím jezdců, víc než kopírování optimální dráhy.
Dočasné turbo nebo možnost sestřelovat projektilem soupeře před sebou jsou žánrový základ, ovšem jsou tu i kreativnější vychytávky. Například se vám může podařit dočasně zvětšit svoji velikost, takže své protivníky s přehledem „zažehlíte“ do asfaltu, nalézt magnet, který k sobě přitahuje okolo jedoucí vozidla, nebo se teleportovat před nejbližšího soupeře.
Místní specialitou je sbírání kouzelných prstýnků, které k ježku Sonicovi neodmyslitelně patří. Zde mají funkci navýšení maximální rychlosti, přičemž při nárazu o všechny zase přijdete.
Ovšem tou opravdovou unikátností, která dala hře jméno je systém křížení různých tratí v průběhu jízdy. Vedoucí jezdec si během druhého kola tříkolového závodu může vybrat ze dvou „zkratek“ skrze jiné tratě a ostatní ho pak tudy budou muset následovat.
Prostě si jen tak jedete po městě a najednou bác a rázem musíte kličkovat po ledě mezi rampouchy v zimním světě. A sotva se stihnete rozkoukat tak šup a jste zase zpátky. Celé to nejvíc připomíná teleporty z posledního dílu Ratcheta & Clanka a působí to opravdu cool.
Otázkou je, jak dlouho tento pocit vydrží: celkem je ve hře 24 tratí a 15 těchto „alternativních dimenzí“, takže se dřív nebo později všechny záludnosti naučíte, takhle na první dobrou to byl ovšem skvělý zážitek.
Nutno ovšem také rovnou přiznat, že matoucí. Ve hře se neustále děje víc věcí najednou, autíčko se vám mění pod zadkem, všude létají nějaké projektily, překrývají se bonusy, vše bliká, svítí a hlučí jako výherní automaty, až z toho jde po chvíli hlava kolem.
A to jsem prosím hrál sám proti umělé inteligenci, ve čtyřech lidech na rozdělené obrazovce to bude teprve to pořádné maso. Případně i ve dvanácti skrz multiplayer napříč platformami. Právě v této vlastnosti vidím tu největší výhodu hry – jakkoli jsou totiž Mario Kart geniální, ne každý si kvůli nim bude kupovat novou konzoli.
Nabídka zdejších postaviček si navíc s klasikou od Nintenda v ničem nezadá, kromě obligátních hrdinů ze světa Sonica tu jsou i další maskoti společnosti SEGA. Po okruzích se tak budete moci prohánět mimo jiné třeba i s jakuzáckým Ičibanem, SpongeBobem, Pac-Manem, a dokonce zde hostuje i pár charakterů z Minecraftu.
Další názor
Ondřej Zach
Jako fanoušek série Mario Kart a dílu Sonic & All-Stars Racing Transformed jsem byl velmi zvědav na novou iteraci. Vyzkoušel jsem aspoň network test na Switchi 2, nicméně šlo o verzi na původní Switch, takže po grafické stránce to žádný zázrak nebyl – ostatně verze na Switch 2 vyjde později. Co se dojmů týče, arkádový model v mnohém připomíná Mario Kart, což není špatná věc, z tratí jsem měl celkově dobrý dojem, byť na některých místech mi přišly nepřehledné. Ale může to být způsobeno nižším rozlišením. Každopádně v půlce září vyjde singleplayerové demo, takže můžete sami okusit, jak se nový díl hraje. Já se zatím opatrně těším, ale vyloženě na zadek jsem si z toho také nesedl. Ale jak píše Honza, tato hra se podívá prakticky na všechny platformy, na nichž může ukojit hlad po akčních arkádových závodech. Mario Kart World si totiž zahrají jen majitelé Switche 2.
V základu jich bude 24, každý samozřejmě s unikátními statistikami, do budoucna skrz DLC jejich počet prý přesáhne padesátku, na nedostatek obsahu si tak nikdo nemůže stěžovat. Obzvláště když jezdci nejsou pevně svázaní se svými vozy a ty lze navíc ještě průběžně modifikovat…
Sonic Racing: CrossWorlds působí jako vynikající odpočinkové party závody s vysokými produkčními hodnotami. O jejich úspěchu ale nejvíc rozhodne finální vybalancování, místy mi dění na trati přišlo až příliš chaotické a vliv náhody na výsledek až příliš veliký. I tak budu 25. září připravený na startovní čáře.